בלילה שבין רביעי לחמישי הודיע טראמפ כי בשל סירובה של איראן להתפשר במגעים ולהגיע לעסקה, הוא מתכוון להחריף את הצעדים הכלכליים נגדה - כלומר בינתיים הוא שולל תקיפות מחודשות ובוחר בהמשך הלחץ הכלכלי - והודיע על

"המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי"

. טראמפ לא ציין מה יכלול בדיוק אותו "מבצע כלכלי" שעליו הכריז, אך טען ש"זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים" - ואיים להעניש מדינות שימשיכו בסחר עם איראן, יממה בלבד אחרי ש

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