פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, הודיע הערב (יום חמישי) כי נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" הגיעה לאזור המזרח התיכון. בהודעתו נמסר כי היא הגיעה כבר אתמול לאזור הים הערבי הסמוך למפרץ הפרסי, "במסגרת פריסה מתוכננת", ולפי הדיווחים היא אמורה להחליף את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" - שנמצאת בלב ים כבר יותר מ-260 יום ומצבם של אנשי הצוות שלה הולך ומידרדר בשל תנאיהם הקשים, כשלפי עדויות לפחות אחד מהם אף קפץ למים בשל מצבו הנפשי.
הגעתה של נושאת המטוסים החדשה תאפשר את החזרתה של "לינקולן" לבסיסה ובמקביל להמשיך במצור הימי על איראן - מצור שהנשיא דונלד טראמפ מבטיח להמשיך בו עד שזו תיכנע לדרישותיו בשל הידרדרות המצב הכלכלי בה, אם כי זו מבטיחה שלא תיכנע בשום מצב - ובכיר בה אף איים השבוע כי אם בתוך "שבועות" המצור לא יוסר, איראן תוביל להסלמה מחודשת של הסכסוך.
בלילה שבין רביעי לחמישי הודיע טראמפ כי בשל סירובה של איראן להתפשר במגעים ולהגיע לעסקה, הוא מתכוון להחריף את הצעדים הכלכליים נגדה - כלומר בינתיים הוא שולל תקיפות מחודשות ובוחר בהמשך הלחץ הכלכלי - והודיע על "המבצע הכלכלי המוחץ ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי". טראמפ לא ציין מה יכלול בדיוק אותו "מבצע כלכלי" שעליו הכריז, אך טען ש"זו תהיה לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים" - ואיים להעניש מדינות שימשיכו בסחר עם איראן, יממה בלבד אחרי שאיחוד האמירויות הצטרפה לקמפיין שלו והודיעה על ניתוק קשריה הכלכליים עם איראן.
"הברחות נפט, קווי חליפין, העברות מזומנים, חלפנויות, רישומי כלי שיט, חברות קש - הכול חייב להיעצר עכשיו. זה יהיה D-Day (הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה) כלכלי, ואנחנו זקוקים לכל בעלות הברית שלנו כדי לבודד ולהכניע את האיום האיראני. המטורפים האלה נמצאים על סף הכרעה, והצעדים ההיסטוריים הללו ישתקו אותם ואת היכולת שלהם להשית טרור ברחבי העולם. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני", כתב הנשיא בפוסט שפרסם ברשת Truth Social שבבעלותו. שר האוצר האמריקני שלו סקוט בסנט הודיע הערב כי ביום שני הקרוב הוא יכנס מסיבת עיתונאים שבה יפרט את הצעדים הכלכליים החדשים נגד איראן.
הערב הגיב משרד החוץ האיראני למהלך האמריקני החדש ומסר: "הסנקציות הכלכליות של ארה"ב נגד איראן, שכוונו נגד זכויות האדם הבסיסיות של כל אזרח, הן דוגמה לטרור כלכלי ולפשע נגד האנושות". עוד נמסר כי "סנקציות ולחץ כלכלי הם הצד השני של מטבע המלחמה והתוקפנות הצבאית. משרד החוץ, תוך גינוי פעולת ארה"ב, מדגיש כי איראן איתנה ונחושה בהגנה על ביטחונה ועל האינטרסים הלאומיים שלה ובהתמודדות עם התקפות ולחצים צבאיים, כלכליים, פוליטיים ופסיכולוגיים. איראן תשתמש בכל האמצעים והיכולות כדי להדוף את האויב הציוני-אמריקני (כך במקור, לב"א) ולהגן על האינטרסים הלאומיים של איראן".
בתוך כך, מחלקת המדינה של ארה"ב אישרה הערב מכירה של ארבעה מטוסי תדלוק אווירי מדגם KC 46A וציוד צבאי נלווה לקטאר, בשווי 4.5 מיליארד דולר. בהודעת מחלקת המדינה נמסר כי העסקה תשפר את היכולת של קטאר להתמודד עם "איומים נוכחיים ועתידיים" ותגביר את שיתוף הפעולה עם כוחות ארה"ב ובעלות בריתה. האמריקנים הבהירו כי העסקה "לא תשנה את המאזן הצבאי הבסיסי באזור" והדגישו כי היא נועדה "לשפר את ביטחונה של שותפה אזורית אסטרטגית המהווה כוח חשוב ליציבות פוליטית ולהתקדמות כלכלית במזרח התיכון".