בצה"ל פתחו בבדיקה סביב פרסום הסרטון של סגן-אלוף אלה ואויה בתוך בית ספר בכפר הנוצרי דבל בדרום לבנון. בצבא יבדקו בין השאר אם הדבר נעשה בסמכות ואם היו אישורים למהלך.

בסרטון סיפרה ואויה על מפגש עם תלמידים במהלך ביקורה. בתקשורת הלבנונית טענו כי מדובר ב"פריצה לבית הספר", איגוד המורים הלבנוני גינה את האירוע, וראש הממשלה נואף סלאם אף פרסם הודעת גינוי חריפה. בעירייה מיהרו להבהיר: הביקור התקיים לפני כחודש, ללא תיאום עם הנהלת בית הספר, ואין לייחס לתלמידים או למורים הסכמה לנוכחות הישראלית.

הסרטון שעורר סערה ( צילום: מתוך X



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בסרטון, שפורסם אתמול בשעות הצהריים, בירכה הדוברת את לבנון לרגל יום עצמאותה. היא איחלה שלום, ביטחון, חירות ואת הזכות הריבונית לקבל החלטות לבד. "במהלך ביקורי האחרון בדרום לבנון, התרשמתי עמוקות מיופייה של הארץ ושל כפריה", אמרה בסרטון. "ארץ ששילמה מחיר כבד כי נוצלה והוחזקה על ידי ארגון טרור".

היא המשיכה וסיפרה כי נפגשה עם ילדים בדרום לבנון, ראתה בעיניהם כוח וביטחון ושמעה מהם על החלומות של דור שלם - לחיות בשלום. בסרטון ניתן לראות בבירור שהיא נמצאת בבית הספר בכפר דבל, וכן תמונה של סא"ל ואויה מהמפגש עם הילדים.

התגובות לא איחרו לבוא. למרות שלא צוין בסרטון באיזה תאריך בדיוק התקיים המפגש עם הילדים, ובסרטון דובר על "ביקור אחרון" של דוברת צה"ל בערבית בדרום המדינה, אחד הערוצים הלבנוניים הסיק: "דוברת הכיבוש (כך במקור) משלבת בסרטון תמונה מביקור שערכה בבית הספר דבל לרגל יום העצמאות!".

עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח כי "במקביל ליום העצמאות הלבנוני, הודיעה אלה ואויה שביקרה בבית ספר בעיירה דבל שבדרום לבנון, שם נפגשה עם מספר תלמידים. מה עמדת משרד החינוך הלבנוני בנוגע למה שהתרחש?".

גלריה קפטן אלה בבית הספר

עם התלמידים בבית הספר

בהמשך דווח בתקשורת הלבנונית כי איגוד המורים בלבנון גינה בחריפות את כניסת ואויה לבית הספר, וקרא לממשלה ולמשרד החינוך לפעול להגנה על בתי הספר, התלמידים והמורים ולחקור את האירוע. האיגוד טען כי מדובר בפגיעה בריבונות הלבנונית ובמוסדות החינוך, וב"ניסיון בלתי מתקבל על הדעת לנצל את בית הספר וילדיו לצורך תעמולה צבאית". איגוד המורים אף מסר כי בתי הספר הלבנוניים "לא פתוחים עבור אף כוח כובש".