נאומיו הכאילו-דרמטיים של מזכ"ל חיזבאללה, שייח' נעים קאסם, כבר לא מעניינים אף אחד. לא בלבנון, לא בישראל, לא בעולם הערבי ולא בעולם הגדול. מכריזים מראש על מועד, מצלמים את המזכ"ל בחדר סגור, ושני ערוצים המזוהים עם חיזבאללה משדרים נאומים ריקים מתוכן. אין תגובות. אין התפעלות כמו בנאומי קודמו, חסן נסראללה. נוצר הרושם שמדובר בכלי משחק של בכירים במשמרות המהפכה של איראן, שמכינים עבורו את הטקסט.

קאסם (73) מכהן כמזכ"ל חיזבאללה מאוקטובר 2024. הוא נבחר בחמיצות לא קטנה, בעקבות חיסול קודמו בהפצצת מטוסי חיל האוויר על המפקדה התת-קרקעית של חיזבאללה בדאחייה. למרות שקאסם נמנה על מייסדי הארגון, הוא הצטייר לאורך 32 שנות מזכ"לותו של נסראללה כדמות שולית. הסגן הנצחי. עכשיו, מספרים הלבנונים, לפני כל נאום נותנים לו טקסט מוכן והוא מדקלם. הוא מסתתר, כמובן, בידיעה שישראל חותרת לחסל גם אותו, אבל בארגון עצמו הוא ידוע כדמות שולית. זה לא נסראללה.

והנה, ההופעה האחרונה הצליחה בכל זאת לעורר הדים. שלושה ערוצי תקשורת בלבנון – "אל-חקאיק", "ג'נוביה" (ערוץ הטלוויזיה שמתמקד בדיווחים מדרום לבנון והדאחייה של ביירות) ובעיקר ערוץ הטלוויזיה "אל-ג'דיד" (המשודר גם מחוץ ללבנון) – עסקו בנושא אחד: לגלוג ענק על נעים קאסם בעקבות נאומו ביום שישי האחרון.

נעים קאסם

המזכ"ל "ציטט" בנאומו "איש רוח ישראלי", כך הגדיר אותו, בשם משה יאיר – שפירסם לטענת קאסם מאמר ב"ידיעות אחרונות" ובו החמיא "למשלחת הלבנונית לשיחות עם המשלחת הישראלית בוושינגטון וברומא". אותו משה יאיר (המומצא), נופף קאסם בנייר, לרמוז כאילו הוא מצטט ממאמרו, "כתב" שהמשלחת הלבנונית משרתת אינטרסים ישראליים ופועלת למען ישראל במקום לפעול לטובת לבנון. ואז הוסיף שראש המשלחת הלבנונית, השגרירה בוושינגטון נדא מעווד, "היא בכלל אזרחית אמריקאית", וגם בעלה הכלכלן מחזיק רק דרכון אמריקאי.

קאסם גם טען שהסכם המסגרת שעתיד להיחתם בין המשלחות נכתב “בדיו ישראלי”, ויכניס את לבנון למצב של מדינת חסות שתאבד עצמאותה. "הטיפשות של חברי המשלחת הלבנונית מפחידה", אמר, והדגיש כי אין למשלחת מה לתרום.

ארה"ב מיהרה להגיב בחריפות, וקבעה בהודעת מחלקת המדינה בוושינגטון ש"המזכ"ל מקבל הוראות נוקשות מאיראן ופועל בהנחיית בכירי הארגון". לפי האמריקאים, "חיזבאללה הוא המכשול העיקרי והיחיד שמפריע לפתח את כלכלת לבנון ולדאוג ליציבותה".

איש העסקים הלבנוני תחסין חיאט, הבעלים של ערוץ "אל-ג'דיד", נתן אור ירוק למגישת החדשות דימה סאדק לתקוף בלגלוג ארסי את מזכ"ל חיזבאללה. בדקנו, היא הודיעה, ואין בישראל איש רוח בשם משה יאיר וב"ידיעות אחרונות" לא הופיע מאמר פרי עטו

איש העסקים הלבנוני תחסין חיאט, הבעלים של ערוץ "אל-ג'דיד", נתן אור ירוק למגישת החדשות דימה סאדק לתקוף בלגלוג ארסי את מזכ"ל חיזבאללה. בדקנו, היא הודיעה, ואין בישראל איש רוח בשם משה יאיר וב"ידיעות אחרונות" לא הופיע מאמר פרי עטו.