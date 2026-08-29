"החיים שלי השתנו בשבת פרשת בראשית בשעה שתיים בצהריים", מספר רב"ט יהודה מויאל (21) על היום שבו שמע על נפילת אביו בקרב. רס"ב (במיל') שאול מויאל ז"ל (47), היה אב ל-10 ולוחם חוד בגדוד 8207. הוא נפל לפני כשנתיים בקרב בדרום לבנון. בשבוע שעבר, בנו השלים מעגל ואמר קדיש במקום שבו אביו נפל.

יהודה, בנו של שאול ז"ל מקריא קדיש לזכר אביו במקום שבו נפל בלבנון ( צילום: באדיבות המשפחה )





"באדמה כאן נמצא חלק ממני שהשתנה ברגע שאבא נהרג. אבל אנחנו ממשיכים הלאה במשימה שאבא הותיר לנו", סיפר יהודה. מול גל אבנים ודגל ישראל, הוא נעמד עם חבריו לנשק על האדמה שעליה נפל אביו ואמר קדיש לזכרו. לא רק הוא ראה בכך סגירת מעגל מרגשת, במלאת שנה לגיוסו לשירות קרבי, כמו אביו. הסרטון שלו אומר את הקדיש הפך לוויראלי.

"לפני שהגדוד נכנס ללחימה מעבר לגבול, התקשרתי לאמא ושאלתי אותה אם זה בסדר שאכנס ללבנון, ואמא בלי להסס נתנה לי את ברכתה ואמרה לי שיש לי משימה לסיים. אבא השאיר לי אותה", הוא סיפר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות" על הרגע שתיעודו הופץ ברשתות.

"אנחנו משתדלים להמשיך את אבא ואת המשימה שהוא השאיר, וכמה שיותר לתת מעצמי למען עם ישראל. זה לא סתם שעברנו במקום במקרה עם מניין חברים. היה לי חשוב מאוד שכשאגיע לנקודה הזו אגיד קדיש, כדי לסגור את המעגל הזה. זכיתי להגיע למקום שבו אבא וחבריו לקרב נהרגו ומסרו נפשם על קידוש ה', אמרתי קדיש וכמה מילים לזכרו", שיתף.

"הייתה לאבא שיחה עם אחי, ששאל אותו: 'אבא, למה אתה הולך? יש לך 10 ילדים, אתה משאיר פה משפחה'", סיפר יהודה. "אבא ענה לו: 'מה יש לך? אני הספקתי הרבה בחיים והשארתי פה הרבה, שהצעירים יישארו'. אבא בחר להיות בחוד גם כשיש לו 10 ילדים, כשהוא ידע שיש דורות שימשיכו אחריו, בזמן שסביבו בצוות היו בעיקר לוחמים רווקים".

"הייתה לו משימה - להחזיר את תושבי הצפון הביתה". שאול מויאל ( צילום: באדיבות המשפחה )

כשהגיע יהודה למקום הנפילה, גילה שפני השטח השתנו מאז ההיתקלות הקשה מול מחבלים שבה נפל אביו באוקטובר 2024 - אז כל המרחב היה זרוע בבתים שהסתירו תשתיות טרור: "השמחה האמיתית שלי היא שאתה בא למקום ואתה פשוט רואה שהכל שטוח. הציבו גל אבנים ומעליו דגל ישראל. זה מבטא משהו הרבה יותר חזק, שעם ישראל כאן. ביקשתי להודות ואמרתי - אבא, כל זה בזכותך ובזכות החברים שלך שמסרתם את הנפש למען עם ישראל.

"אבא שלי אמר לי לפני שיצא לתמרון הראשון בלחימה בלבנון כי יש לו משימה להחזיר את תושבי הצפון הביתה", הוסיף הבן. "וזה מה שקרה, ברוך השם. גם אם הוא לא כאן איתנו כדי לראות זאת, אני בטוח שהוא רואה זאת מהשמיים. היישובים שוב פורחים וצחוק הילדים נשמע בהם שוב. אבא שאול לא כאן איתנו כדי לראות זאת, אבל זכינו וצוואתו התגשמה".

המגע עם רגבי האדמה, שברי הבטון ורסיסי הברזל שמכסים את דם אביו וחבריו לא היה פשוט עבורו, אבל המפגש הזה היווה עבורו מעין השלמה עם המציאות השבורה בחייו. "הרגשתי שאני נמצא במקום שיש בו חלק ממני כאן", אומר יהודה.