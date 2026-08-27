השבת גופתו של באומל ב-2019 חידדה את ההבנה שכץ עבר מסלול אחר. "זה יצר מעין אפקט דומינו - מבאומל, לפלדמן, ואז לכץ", נזכר כאלו. האפשרות ששרידיו של כץ נותרו בתוך הטנק הייתה מוכרת עוד קודם, אבל כעת

המאמץ התמקד באיתור הכלי הספציפי