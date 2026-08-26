הנה השבוע רווי הפעילות שעבר על נשיא סוריה, אחמד א-שארע ושר החוץ שלו, אסעד חסן א-שיבאני: בראשון נועד ראש המוסד, רומן גופמן, לפגישת פנים אל פנים עם א-שיבאני, שהתקיימה, לפי הדיווחים, בעמאן. כל פרט מעורר סקרנות בפגישה, שתוכנה האמיתי לא נחשף.

גם המעורבות הירדנית מרתקת. הירדנים, הידועים כדיסקרטיים, אמנם מנהלים שיתופי פעולה ביטחוניים מול הקולגות מישראל, אבל אפס קשרים אל מול לשכת נתניהו.

באמצע השבוע הפתיע הנשיא טראמפ כשהודיע על ביטול כל איסורי השת"פ הכלכלי בין ארה"ב לסוריה. מעתה יוכלו משקיעים, בעלי מפעלים, אנשי עסקים ויזמים אמריקנים ואירופים (הקשורים לארה"ב) לעשות עסקים ככל העולה על רוחם בסוריה.

זה לא סוד שסוריה נזקקת למאות מיליוני דולרים לשיקום הבניינים המופצצים, לחידוש היצוא ולהקמת מפעלי תעשייה.

אחמד א־שרע (אבו מוחמד אל־ג'ולאני) ( צילום: Ludovic Marin/AFP )

עד עכשיו התעקש טראמפ, זאת למרות שהכתיר את הנשיא הסורי בתארים מחמיאים - להחזיק את האצבע על השאלטר של "חוק קיסר", המגביל את הסחר. מהשבוע, החוק נעלם ופג תוקפם של כל האיסורים. כך, לא רק אנשי עסקים וחברות אמריקניות יגיעו לסוריה, גם חברות בנייה מאירופה, רשת מרכולים גדולה וחברת רהיטים, בדרך למשק הסורי.

ישראל עוקבת בשבע עיניים אחרי "ארמון העם" בדמשק, מקום משרדי הנשיאות ומגורי משפחת א-שארע. אחרי שהנשיא הסורי הודיע כי לא ישלח כוחות ביטחון לנהל קרבות בלבנון נגד דאע"ש ומאמצי הזחילה האיראניים, בבית הלבן עיקמו את הפרצוף - לא ישראל ולא סוריה מוכנות להיכנס לקרב חזיתי. כמו שא-שארע הבהיר: "יש לנו מספיק צרות משותפות מול הלבנונים. קודם צריך לסמן את הגבול המשותף, אחר כך להילחם ביחד בהברחות הנשק והסמים, ואז כל אחד יתכבד ויישאר בארצו".

המהלך האחרון שביצע הנשיא הסורי, שתפס את השלטון לפני כשנה וחצי, מרתק ונועז במיוחד. אחרי שיחות גישוש ופגישות חשאיות, הוזמן השבוע מפקד הצבא הבכיר של הכורדים בצפון סוריה, מזלום עבדי, לפגישה ב"ארמון העם", השוכן על הר מאזה במערב דמשק. הארמון הזה שימש בעבר את שני שליטי סוריה, האב והבן ממשפחת אסד, וכיום מנוצל לאירוח רשמי ומגורים מדי פעם, לנשיא החדש ולמשפחתו.

לפי התוכנית המהפכנית, צבא הכורדים (למעלה מ-60 אלף חיילים ולוחמים ואלפיים קצינים) יתמזג לצבא הסורי במטרה ליצור צבא מלוכד שילמד לכבד את הבדלי האמונה הדתית

לפי התוכנית המהפכנית, צבא הכורדים (למעלה מ-60 אלף חיילים ולוחמים ואלפיים קצינים) יתמזג לצבא הסורי במטרה ליצור צבא מלוכד שילמד לכבד את הבדלי האמונה הדתית. עבדי, המפקד הצבאי הבכיר, יתחיל מעכשיו עידן חדש כאחד מסגני הנשיא הסורי. הוא הזדרז לנצל את מסיבת העיתונאים כדי להודיע על פירוק היחידות הכורדיות הלוחמות ומיזוגן בצבא סוריה.

קיימת בעיה לא פשוטה של תקשורת: הכורדים מדברים את שפתם והסורים לא שולטים בה ואינם מבינים אותה. המפקד העליון של הצבא המאוחד יהיה הנשיא (הזמני, זה תוארו הרשמי) א-שארע. גם לתפקודן של 150 אלף הנשים הלוחמות בשורות הפשמרגה (המיליציה הכורדית) נמצא פתרון: הן תשולבנה בצפון מערב סוריה, במחוזות מגוריהן, כמו שנהגו עד כה. אלא שמעכשיו משרד הפנים הסורי יהיה הפטרון. יצטרכו גם למצוא פתרון שימנע עימותים שעלולים להיווצר כאשר נשות סוריה ממשיכות להסתובב עטויות ברעלות ואילו שיער ראשן של נשות הפשמרגה חופשי ומתבדר ברוח. ועוד הישג מכובד: הפוליטיקאית הכורדית אילהם אחמד, צפויה להתמנות לחברת הפרלמנט הסורי, לקבל את תיק ענייני החוץ או החוקה, או להפוך לשגרירה באחת המדינות.