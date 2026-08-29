השבועון הסעודי הוותיק "אלמג'לה" (בעברית – "כתב העת") נוסד בלונדון ב-1980 בידי שני האחים הישאם ועלי חאפז, ילידי העיר מכה. מאז ועד היום, המימון מגיע מקופת האוצר הסעודי, ובעשור האחרון, מאז שאיברהים חמיידי יליד סוריה התמנה לעורך הראשי, השבועון נהנה מעצמאות, ותפוצתו גדלה לעשרות מיליוני עותקים בכל רחבי העולם, בכל מקום שבו נמצאים ריכוזים ערביים.

כתבת השער בגיליון האחרון של "אלמג'לה" מוקדשת לדמות מוכרת היטב אצלנו - גדי איזנקוט, שתצלומו הענק על השער מלווה בכותרת "האם יצליח איזנקוט להדוף את קללת הגנרלים בישראל?" את מטבע הלשון על קללת הגנרלים המציא עורך "אלמג'לה", חמיידי, כשהוא מצביע על אריאל שרון המנוח כ"גנרל היחיד בישראל שהצליח לשבור את מונופול השלטון של נתניהו". חמיידי מציג כדוגמה את משה בוגי יעלון, את בני גנץ וגבי אשכנזי כמי שניסו ונכשלו מול ראש הממשלה המכהן. על איזנקוט הוא כותב בחיבה (למרות מאמציו להסוות) ומציג אותו בתפקידיו השונים מהצבא ועד הקריירה הפוליטית ותפקידו הנוכחי כמנהיג מפלגת "ישר!".

גם "אלווטן" הסעודי, היוצא בג'דה, מקדיש כתבה (לא ארוכה) לאיזנקוט בצורה עניינית ולא מתלהמת. אבל "אלמג'לה" הולך הרבה יותר רחוק כשהוא סוקר בהרחבה את הקריירה הצבאית של איזנקוט ואת מות בנו גל במלחמה בעזה. הוא אף מתאר אותו כ"אהוב העם" ו"בעל פופולריות עממית" בישראל. גם מוצאו המרוקאי של איזנקוט תופס מקום בכתבה. כבר שמעתי מעיתונאים בכירים בעולם הערבי ש"היינו בטוחים שאיזנקוט אשכנזי". עכשיו מטרידה את האינטלקטואלים הערבים השאלה אם הוא מתכנן, במקרה שינצח את נתניהו, להתעלם מהמפלגות הערביות, במיוחד רע"מ של מנסור עבאס, ומה יקרה בשטחי הגדה המערבית.

גדי איזנקוט ( צילום: REUTERS/Amir Cohen )

כדאי להתעכב לרגע על דמותו של חמיידי עורך "אלמג'לה": בן 57, יליד אידליב בצפון סוריה, העיתונאי שהיה ל"פה של השלטון" בתקופת הנשיאים חאפז ובנו בשאר אסד. מאמריו מדמשק, בעיתון הערבי "אלחיאת", היו זוכים לתרגום מיידי שהונח על שולחנותיהם של ראש הממשלה, שרי החוץ ובכירי מערכות הביטחון בישראל. בדצמבר 2002 התחוללה הפתעה דרמטית: שלטונות סוריה הכניסו את חמיידי לבית הסוהר בלי משפט, כדרכם, למשך שנה, באשמת "הפצת מידע כוזב" על נהירת אזרחים עיראקים לסוריה. כעבור שנה בוטל כתב האישום, חמיידי שוחרר והעדיף להסתלק עם רעייתו ובנו לבריטניה.

את הכתבה הארוכה על איזנקוט הוא מפרסם בלי שיתופי פעולה עם קולגות ישראלים. שלושה בכירים בעולם הערבי מספרים שקראו אותה בלהיטות, בתהייה אם מתקרב סוף עידן השלטון הנוכחי בישראל

את הכתבה הארוכה על איזנקוט הוא מפרסם בלי שיתופי פעולה עם קולגות ישראלים. שלושה בכירים בעולם הערבי מספרים שקראו אותה בלהיטות, בתהייה אם מתקרב סוף עידן השלטון הנוכחי בישראל. אחד מהם מודיע ש"חצי מהישראלים כל כך רוצים חילופי שלטון, שיסכימו לכל עסקה שתרחיק מהם את נתניהו".