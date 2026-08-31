מהווה תקדים דרמטי בפוליטיקה הישראלית. היו, ויש, חבירות פוליטיות בין ערבים ויהודים, אך הן באות לידי ביטוי במפלגות בעלות אידיאולוגיה משותפת (בעיקר הזרם הקומוניסטי שמשמש כ"רחם" של חד"ש), או בייצוג סמלי של ערבים במפלגות ציוניות, ושל יהודים במפלגות ערביות המתנגדות לציונות, כמו בל"ד, לרוב במקומות זניחים.

מהווה תקדים דרמטי בפוליטיקה הישראלית. היו, ויש, חבירות פוליטיות בין ערבים ויהודים, אך הן באות לידי ביטוי במפלגות בעלות אידיאולוגיה משותפת (בעיקר הזרם הקומוניסטי שמשמש כ"רחם" של חד"ש), או בייצוג סמלי של ערבים במפלגות ציוניות, ושל יהודים במפלגות ערביות המתנגדות לציונות, כמו בל"ד, לרוב במקומות זניחים.

התעוזה של עבאס מתקבלת בהסכמה רחבה ברע"מ. ועידתה הכללית שנערכה בשבוע שעבר ייפתה את כוחו - פה אחד - לשבץ מועמדים במקומות גבוהים ברשימה, כשברור היה לכולם שמדובר בסגלוביץ'. ברע"מ רואים במהלך צעד חשוב בניסיון להרחיב ולגוון את קהל תומכי הרשימה, תוך פתיחתה לכלל הציבור הערבי (לרבות נוצרים ודרוזים), ולקדם שותפות עם זה היהודי, וכל זאת בלי לאבד את הצביון המקורי. מנגד, השילוב צפוי להעניק תחמושת למבקרי עבאס מתוך החברה הערבית, שמאשימים אותו ב"ציוניזציה", ובאחרונה עלו מדרגה וממש מדברים על "בגידה".

התעוזה של עבאס מתקבלת בהסכמה רחבה ברע"מ. ועידתה הכללית שנערכה בשבוע שעבר ייפתה את כוחו - פה אחד - לשבץ מועמדים במקומות גבוהים ברשימה, כשברור היה לכולם שמדובר בסגלוביץ'. ברע"מ רואים במהלך צעד חשוב בניסיון להרחיב ולגוון את קהל תומכי הרשימה, תוך פתיחתה לכלל הציבור הערבי (לרבות נוצרים ודרוזים), ולקדם שותפות עם זה היהודי, וכל זאת בלי לאבד את הצביון המקורי. מנגד, השילוב צפוי להעניק תחמושת למבקרי עבאס מתוך החברה הערבית, שמאשימים אותו ב"ציוניזציה", ובאחרונה עלו מדרגה וממש מדברים על "בגידה".

התעוזה של עבאס מתקבלת בהסכמה רחבה ברע"מ. ועידתה הכללית שנערכה בשבוע שעבר ייפתה את כוחו - פה אחד - לשבץ מועמדים במקומות גבוהים ברשימה, כשברור היה לכולם שמדובר בסגלוביץ'. ברע"מ רואים במהלך צעד חשוב בניסיון להרחיב ולגוון את קהל תומכי הרשימה, תוך פתיחתה לכלל הציבור הערבי (לרבות נוצרים ודרוזים), ולקדם שותפות עם זה היהודי, וכל זאת בלי לאבד את הצביון המקורי. מנגד, השילוב צפוי להעניק תחמושת למבקרי עבאס מתוך החברה הערבית, שמאשימים אותו ב"ציוניזציה", ובאחרונה עלו מדרגה וממש מדברים על "בגידה".