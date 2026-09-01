ביום שבת, 7 באוקטובר 2023, בשעה 03:55 לפנות בוקר, קיבל נציג לשכת ראש הממשלה שיחת טלפון שבה עודכן על הסימנים החריגים שמערכת הביטחון הצליחה לאתר עד כה ברצועת עזה, ובכלל זה הסימים. אותו נציג, מחליט שלא להעיר את הממונה עליו, שמאוחר יותר באותו הבוקר יעיר את ראש הממשלה ב-06:29. כלומר, בלשכתו של נתניהו ידעו על ההתפתחויות אך החליטו לא להעיר את ראש הממשלה. אלא שנוח לנתניהו לטעון כעת "לא העירו אותי", מאחר ואכן לא העירו אותו. אך בניגוד לרמיזות המכוערות של רעייתו שרה, לשכתו ידעה היטב על ההתפתחויות.

לנתניהו נוח כמובן למקד את הדיון בלילה של 7 באוקטובר ובשאלה אם העירו או לא העירו אותו. הוא יכול לטעון כפי שאמר בראיון בערוץ 14 ש"אם היו מעירים אותו הכל היה נראה אחרת". אולם לא רק שדבר לא היה משתנה אם היו מעירים אותו, אלא שלאחר שהעירו אותו, נתניהו לא עשה דבר ששינה ולו במקצת את הקטסטרופה שהייתה בדרום והעיכוב הגדול בהגעת הכוחות.

דבריו של נתניהו מתמקדים באותו הלילה, מאחר והוא מנסה להסתיר בכוח את כל שהתרחש בין ישראל לחמאס לפני כן, בשבועות, בחודשים ובשנים שקדמו לכך. נתניהו הוא הוא אבי אביה של הקונספציה, זאת שטיפחה את חמאס כגוף שלטוני בעזה וזאת שראתה בו מורתע, וזאת שגרסה שאם נעביר לו כסף – זה ישמור אותו מורתע. זאת הקונספציה שאמרה שוב ושוב שחמאס מרוסן, עדיף על פני הרשות הפלסטינית. ולכן, נתניהו ואנשיו הם אלה שדחפו בכל הכוח להעביר כסף מזומן במזוודות לחמאס, למסד תקשורת ישירה ולא ישירה איתו, להפוך את קטאר לסוג של בעלת בית בעזה ואפילו כשידעו שהכסף הקטארי מגיע הישר לזרוע הצבאית, העדיף להמשיך להזרים לקופתו 360 מיליון דולר בשנה, סכום עתק במונחי עזה. נתניהו העסיק שלושה יועצים שקיבלו שכר מהספונסרית המרכזית של חמאס והאחים המוסלמים, קטאר, וגם לאחר שלמד על כך המשיך להעסיק את אחד מהם לפחות.

נתניהו יכול לטעון ש"אם היו מעירים אותו הכל היה נראה אחרת". אולם לא רק שדבר לא היה משתנה, אלא שלאחר שהעירו אותו, הוא לא עשה דבר ששינה ולו במקצת את הקטסטרופה שהייתה בדרום

החוצפה של נתניהו ורעייתו אינה יודעת גבול. זה האיש שסירב פעם אחר פעם לדרישות שב"כ לחסל את סינוואר ולפגוע בבכירי הארגון. אפילו ב-1 באוקטובר 2023, במהלך דיון קבינט, אמר רונן בר לנוכחים כי "סינוואר מרגיש חזק וצריך להתעמת איתו" וכי צריך להכין תוכנית מבצעית לחיסול בכירים. גם ב-21 באוגוסט רונן בר, ההוא שמעריצי נתניהו כל כך אוהבים לשנוא, ממליץ בפני ראש הממשלה לפגוע בסינוואר ומתריע שההרתעה הישראלית ברצועה נשחקת.

צילום: יובל חן

גם קודמיו של רונן בר, נדב ארגמן ויורם כהן, ממליצים על "מבצע עריפה", אלא שנתניהו מסרב, דוחה, מתחמק ומסתפק בהחלטות חסרות תוכן או משמעות.