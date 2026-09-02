משילות אאוט, הגירה מרצון אין: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יציג היום (חמישי) לציבור את אחד המרכיבים המרכזיים של קמפיין הבחירות שלו: "התנתקות 710" - תוכנית לאומית לעידוד הגירה מרצון מעזה. היוזמה גם תהווה דרישה מרכזית של עוצמה יהודית בכל משא ומתן לכניסה לממשלה הבאה.

גלריה ( צילום: Omar AL-QATTAA / AFP / קובי קואנקס )

חובה להקדים ולומר כי מעבר לעובדה שהיוזמה תגרום לסערה במערכת הפוליטית, ותלווה בביקורת בינלאומית חריפה, עד היום לא נמצאה אף מדינה שתסכים לקבל מהגרים מעזה. אפשר גם לומר כי תוכנית ההגירה של בן גביר היא המקבילה של תוכנית המשילות שהבטיח בקמפיין הקודם ולא ממש הצליח לקיים, לאור הזינוק במספר מקרי הרצח במגזר הערבי.

היוזמה של טראמפ

מאז 7 באוקטובר עלה רעיון ההגירה מעזה פעם אחר פעם: תחילה על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בפברואר 2025 , אחרי פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהמשך בשיח המדיני ובדיוני הקבינט. בעוד נתניהו הסתייג בחדרים ממהלך רחב מהסוג הזה, בן גביר היה תומך נלהב. בשלבים מסוימים נתניהו אף קידם את התוכנית כדי לשכנע את בן גביר להישאר בממשלה. נתניהו גם קיים מספר דיונים ייעודיים בנושא ועדכן את חברי הקבינט המצומצם במגעים שמתקיימים מול מספר מדינות באפריקה - כמו אתיופיה, קונגו וסומלילנד - בניסיון לשכנע אותן לקלוט את הפלסטינים שיהגרו מעזה.

אלא שהתוכנית לא באמת התרוממה. האמריקנים נסוגו מהרעיון של טראמפ - ובתוכנית 20 הנקודות של הנשיא האמריקני דובר במפורש שתושבי עזה יישארו ברצועה ולא יעודדו הגירה מרצון של התושבים.

טראמפ. גם הוא נסוג מהרעיון ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

בכיר ישראלי אמר אף אתמול בהקשר זה: "אתה מכיר מדינה שמוכנה לקלוט עזתים בהיקף משמעותי? אם כן, תן לי. להגירה אתה צריך אנשים שרוצים להגר ומדינה שמוכנה לקלוט. זה פחות קיים מהדבר הראשון. הרי אם אנשים היו רוצים לצאת והייתה מדינה שמוכנה לקבל, זה היה קורה - אף אחד לא היה יכול למנוע את זה. והיו יציאות. גם היום יש. בהיקפים יותר מוגבלים - טיפולים רפואיים, לימודים. בתחילת המלחמה הייתה יציאה למצרים בהיקף קצת יותר גדול".

משרד ההגירה

אבל בן גביר לא מרים ידיים ומתכוון לשווק את תוכנית ההגירה כחלק מרכזי בקמפיין הבחירות שלו. כבר חודשים שהוא עובד על תוכנית מקיפה, שאותה יחשוף היום לציבור. התוכנית, שמכונה "התנתקות 710", מציבה יעד שאפתני: יציאה מרצון של 250 אלף תושבי עזה בשנה הראשונה, 1.11 מיליון בתוך שלוש שנים וכ-1.86 מיליון בתוך שבע שנים.

לפי התוכנית, לכל אדם או משפחה שיבחרו לצאת מעזה ייבנה מסלול אישי שכולל מדינת יעד מאושרת, מעמד חוקי, מסמכים ואשרות, מימון הנסיעה, דיור ראשוני, הכשרה מקצועית, סיוע בתעסוקה וליווי של עד 24 חודשים. בין המדינות שנבחנות כיעדים אפשריים, על פי בן גביר, נמצאות טורקיה, אתיופיה, קונגו ושורה של מדינות ערב.

התוכנית מבוססת על 12 עקרונות: יציאה מרצון בלבד; איסור יציאה ללא מדינת יעד ומעמד מוסדר; תיק אישי לכל אדם ומשפחה; שמירה על אחדות המשפחה; יצירת מגוון רחב של מדינות יעד; מסלולי עבודה, לימודים, רפואה, משפחה וחסות קהילתית; חבילת קליטה ושיקום; תשלום למדינות ולגורמי קליטה לפי ביצוע; בדיקה ביטחונית פרטנית; שותפות בינלאומית; יעדי ביצוע שנתיים; ושקיפות באמצעות דיווח חודשי על מספר הבקשות, האישורים, היציאות, העלויות והקליטה במדינות היעד. עלות התוכנית הזו אסטרונומית: השקעה ישראלית ראשונית של 10 מיליארד שקל לצורך ההקמה וההתנעה, לצד מסגרת התאמה ישראלית של עד 50 מיליארד שקל, בכפוף להשתתפות בינלאומית ולהסכמים עם מדינות הקליטה.

נתניהו בעזה, אתמול. בחדרי חדרים הוא הסתייג, אבל ניסה לקדם את התוכנית כדי לשכנע את בן גביר להישאר בממשלה ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ )

עוצמה יהודית תציב את התוכנית כתנאי להצטרפות לממשלה הבאה. במסגרת המשא ומתן הקואליציוני ידרוש בן גביר להקים משרד ממשלתי ייעודי להגירה מרצון, שיכלול שר, מנכ"ל, תקציב, סמכויות, צוות משא ומתן בינלאומי ומערך ביצוע עצמאי.

עבור בן גביר מדובר גם בסגירת מעגל אידיאולוגית. בשנות ה-90 היו אלו רחבעם זאבי (גנדי) ומפלגת מולדת שעוררו סערה כשהכניסו את רעיון הטרנספר לשיח הציבורי. בן גביר מבקש להציג מודל אחר: לא גירוש בכוח, אלא יצירת תמריץ כלכלי ומסלול חוקי ומוסדר להגירה מרצון. בן גביר מסביר את התוכנית כלקח ישיר מ-7 באוקטובר ומההתנתקות ב-2005: "ב-7 באוקטובר קרסה הקונספציה שלפיה ניתן לסגת, להתכנס מאחורי גדר ולרכוש שקט באמצעות כסף והקלות. 'התנתקות 710' אינה חזרה על ההתנתקות - היא התיקון שלה".

בן גביר, אגב, מתכנן קמפיין חוצות רחב כדי להציג את היוזמה שלו. הוא מתכנן גם קמפיין דומה על שלטי חוצות בכמה מדינות באפריקה.

יישאר כגימיק?

נשאלת השאלה: האם התוכנית של בן גביר תישאר בגדר גימיק בחירות בלבד או שתיכנס לקווי היסוד של הממשלה הבאה? זה תלוי בראש ובראשונה מי ירכיב את הממשלה הבאה ואם תהיה ממשלת ימין. בן גביר מבקש בתוכנית הזאת לאגף את נתניהו מימין ולסנדל אותו לרעיון הטרנספר מרצון. מי שהחזיר את תוכנית ההגירה מרצון לקדמת הבמה הוא עופר וינטר, שהכניס אותה למצע הבחירות שלו.