שר הביטחון ישראל כ"ץ דיבר היום (רביעי) בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה גם על עתיד רצועת עזה , וטען כי ההגירה מהרצועה עדיין על הפרק. "אין פתרון אמיתי לעזה בסוף. מנהלת ההגירה מוכנה לעשות את זה בים, באוויר ובכל דרך. מצרים לא מוכנה שזה יהיה דרכה", הוא קבע.

כ"ץ העלה את הדברים אחרי שיו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר הביע תמיכה בהגירה מרצועת עזה וטען כי זה הפתרון. "80% רוצים להגר. אנחנו בודקים את זה כל הזמן בסקרים", שיתף השר. "חמאס לא מאפשר ואין מדינות בעולם שקולטות. מה שמעכב את זה שהמדינות הקולטות רוצות את תמיכת ארה"ב".

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר ברצועת עזה במוצב צה"ל סמוך לקו הצהוב שמפריד בין השטח שבשליטת הצבא לזה שבשליטת חמאס. רה"מ טען: ״אנחנו שולטים בשטח ונשארים בקו הזה. אנחנו עושים הכול כדי להגיע ליעד שלנו - פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל״.

נתניהו ביקר במוצב יחד עם הרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ומפקד אוגדת "הבזק" (99) תת-אלוף אלעד צורי. הוא קיבל סקירה מהמפקדים על פעילות כוחות צה״ל באזור הקו הצהוב, על המשימות המבצעיות בגזרה ועל המאמץ להסרת איומים. "אנחנו שולטים פה על השטח - אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים: את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים", אמר נתניהו.

הוא טען כי "אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים". נתניהו טען עוד כי היעד של פירוק חמאס מנשקו, פירוז עזה, ושעזה לא תהווה יותר איום על ישראל - "למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה״.

לפי שר הביטחון, "כל מדינה שמוכנה רוצה גיבוי אמריקני. כרגע טראמפ לא ביטל את זה, הוא הקפיא את זה. באו אליו כל המדינות הערביות, מהלחץ על העניין הזה, אמרו ניתן לך מה שתרצה - השקעות. ניתן את פירוק חמאס מנשקו בתמורה להקפאה. זה לא בוטל, דנים על זה כל הזמן גם עכשיו ואני חושב שאין פתרון אחר בסוף לטובת כולם. כדי שזה יקרה צריך את ארה"ב - והרגע יגיע כשיתברר שחמאס לא עומד בהתחייבות שלו. אז נקבל אור ירוק להתקדם צבאית, טריטוריאלית וגם בתחומים אחרים".