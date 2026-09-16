קל לדמיין את הרמטכ"ל, אייל זמיר, מנצל את חמש שעות הטיסה מנתב"ג לגרמניה לעיון בפרופילים העדכניים של מקביליו בשבע מדינות ערביות. קל לנחש שמקביליו עשו את אותו הדבר בדיוק. לכאורה, לשתי מדינות, סעודיה וכווית, ולנסיכות אחת, קטאר, אין יחסים רשמיים עם ישראל. אבל מתחת לפני השטח, מתקיימים יחסים. הפגישה המעניינת מכולן היא, כמובן, בין זמיר לבין הרמטכ"ל הסעודי פואד בן חאמד אל-רווילי שהתמנה לתפקיד ב-2018, לפני זמיר.

( צילום: דובר צה"ל )

אף אחד לא הדליף. אף אחד מהרמטכ"לים לא מסר פרטים, גם לא אחרי שמפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, הוא היחיד שחשף את המפגש יוצא הדופן. בגלל החשאיות לא ברור כמה זמן בדיוק נמשך המפגש. כל הפרטים הקטנים תואמו בדיוק מירבי.

הרמטכ"ל זמיר, למדו בכל אחת מהמדינות הערביות, אמור להישאר בתפקיד עד אחרי הבחירות אצלנו, וצפויה הארכה בשנה נוספת עד לסיום כהונתו. כדאי לשים לב לקטאר שהוזמנה על ידי האמריקנים למרות בחישותיה בסביבת ראש הממשלה נתניהו. עומאן לא הגיעה בגלל משימתה המיוחדת כמתווכת בין איראן לנסיכויות. משימתה כושלת על אף רצונה לקדם מהלכים חיוביים מול איראן.

הנשיא טראמפ דחה פעמיים את בקשתו של MBS הסעודי לשיתוף פעולה צבאי. הנשיא המצרי א-סיסי אמנם קיבל בכבוד גדול ובחום את יורש העצר הסעודי ואף הקפיד להגיע לנמל התעופה וליווה את האורח המכובד לארמון איתיחדיה בקהיר, אבל דחה בזהירות את הבקשה שלו לשיגור כוח צבא מצרי כדי להילחם נגד החות'ים. למצרים הספיקו שני ניסיונות בתימן ומספר גדול של הרוגים כדי לומר 'לא' ברור לפניית MBS שניסה להציע עסקה, לפיה סעודיה תעניק מאות מיליוני דולרים, אולי אפילו מיליארדים, בתמורה לשיגור כוח צבאי מצרי.

הסיוע של ישראל לסעודיה בתיווך סנטקום כבר קורם עור וגידים, כתרומה מודיעינית. לא רק בסיסי צבא אמריקאים וצינור הנפט אראמקו המפורסם, אלא סיוע בהקמת נתיב חלופי לייצוא הנפט במסלול עוקף מיצרי באב אל-מנדב ומיצרי הורמוז. לפי שעה, צריך לנצל את המצוקה הסעודית, אחרי יציאת ארה"ב ממעגל הסיוע. ארה"ב מותירה את השטח לישראל, בתקווה ששיתופי הפעולה הצבאיים יובילו להרחבת מערכת היחסים, אולי להצטרפות סעודיה לסוג של הסכמי אברהם.

לא הזכרנו את ירדן, שנציגה הבכיר, הרמטכ"ל מג'די אל חרסיס, התמנה לתפקיד רק בחודש שעבר. היחסים בין סעודיה לירדן צוננים. היחסים עם ישראל, במישור הצבאי והמודיעיני, שרירים וקיימים למרות שעברו שינויים לא טובים.

המפגש באתר הנופש בגרמניה, שאנחנו יודעים מעט מדי על תכניו, נועד להוביל שיתופי פעולה ומקום שבו ניתן לקיים שיחות התייעצות בין יריבותיה של איראן. המפגש הזה נועד להדק את קשרי הצבא ומנגנוני הביטחון והמודיעין בין כל אחת מהמשתתפות.