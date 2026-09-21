אלי הורביץ, מנכ"ל קרן טראמפ לחינוך, אמר כי הממצאים מהווים אינדיקציה מטרידה לכך שחלק גדול מהתלמידים מתקשה לראות קשר בין מה שקורה בכיתה לבין החיים המתנהלים מחוץ לה. הורביץ סיפר כי בשבועיים שקדמו למבחן פיז"ה, 37% מהתלמידים בישראל דיווחו שהחסירו לפחות יום לימודים שלם, ו-45% הבריזו לפחות משיעור אחד. על פי הורביץ, ייתכן כי התוצאה במבחן אינה מודדת רק ירידה בידע, אלא גם עשויה לשקף התרופפות רחבה יותר של הקשר בין תלמידים, מורים ובית הספר לבין תהליך הלמידה עצמו.