עוד ועוד חשיפות, החל מהראשונה, של עמיתתי לעיתון סמדר פרי, ועד לספרם של שלומי אלדר ורות יובל, והתחקירים שפורסמו ב"הניו יורק טיימס" ובעיקר ב"אטלנטיק", ואתמול גם ב”וול סטריט ג’ורנל” – מצביעות על עוד ועוד אזהרות מראש מפני הטבח הממשמש ובא.

נתניהו מכחיש הכל. יש לו נוסחה קבועה לתגובה: הוא לא ידע. עכשיו זה רונן בר שלא סיפר לו. איך נבקש ממי שלא ידע ששלושת עוזריו הקרובים עובדים בשירות קטאר, שבכלל יידע משהו? אבל נניח לפוליטיקה. מה שצריך להטריד אותנו הוא שמאחורי כל החשיפות מסתתר מחדל אסטרטגי שלא נגמר. מדוע שיחיא סינוואר יודיע מראש לישראל על רעידת האדמה ("זילזל") הממשמשת ובאה? ההסבר העיקרי הוא שסינוואר רצה עסקת שחרור עצירים, והוא שלח את סופיאן אבו זיידה, מעין מתווך, להזהיר את ישראל. אבל נדמה שההסבר הזה לא עומד לבדו במבחן המציאות. גם אם הייתה מושגת עסקה – זה לא מה שהיה מונע את התקיפה.

נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם ( צילום: AP Photo/Seth Wenig )

ומדוע? משום שהמטרה הייתה שונה. וחורבן אף פעם לא הרתיע את ראשי חמאס. הרי חורבן הוא שם המשפחה של כל שלוחות האחים המוסלמים, מאז שמנהיגם, חסן אל-באנה, הכריז כבר ב-1938, שהאחים המוסלמים הם "תעשיית מוות". כאשר ישב סינוואר בכלא, הוא אמר לד"ר יובל ביטון, שהיה קצין המודיעין של השב"ס, שאין לו בעיה "להקריב לא רק 10,000 עזתים אלא 100,000". קטן עליו. "נפיל את הגבול ונעקור את ליבם של הישראלים מגופם", הכריז סינוואר כבר ב-2018, כמנהיג חמאס. שטיפת המוח של ראשי חמאס, לקראת השמדת היהודים, באשר הם יהודים, פעלה במהלך שני העשורים האחרונים. וכשהם אומרים הם מתכוונים.

אם סינוואר התכוון לצאת בכל מקרה לטבח הגדול, מדוע הגיעו כל כך הרבה אזהרות? בשיחות רקע עם גורמים שעסקו בעניין קיבלתי תשובות שונות, לעיתים סותרות. על דבר אחד אין ויכוח: החשיבה של סינוואר הייתה אסטרטגית. הוא רצה להיות זה שמשפיע על המהלכים החשובים באזור. מצרים ואיחוד האמירויות, שהמידע הגיע אליהן, הבינו שמדובר באיום רציני. ישראל פחות. הרבה פחות. האירוע ההיסטורי שעמד על הפרק לא היה חילופי עצירים. האירוע הגדול, הממשמש ובא, היה המגה-דיל בין ארה"ב לסעודיה, כולל נורמליזציה עם ישראל. מבחינת ציר הרשע, איראן-חמאס-חיזבאללה, זה היה מהלך שישנה את פני המזרח התיכון. לרעתם. על הרקע הזה, נדמה שכל רסיסי המידע על הודנא אפשרית היו בעיקר הונאה.

ארבעה ימים בלבד לפני טבח 7 באוקטובר הזהיר עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן באותם ימים, מנורמליזציה ערבית עם ישראל. אבל נתניהו, האסטרטג הדגול, לא חיבר את הנקודות. הוא חשב ששינוי אסטרטגי כל כך משמעותי יעבור ללא תגובה

ארבעה ימים בלבד לפני טבח 7 באוקטובר הזהיר עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן באותם ימים, מנורמליזציה ערבית עם ישראל. אבל נתניהו, האסטרטג הדגול, לא חיבר את הנקודות. הוא חשב ששינוי אסטרטגי כל כך משמעותי יעבור ללא תגובה. בתחילת יוני 2024 חמינאי כבר הודה שמטרת ההתקפה הייתה הכשלת המגה-דיל וסיכול הנורמליזציה. חמינאי דיבר אז גם נגד כל הסכם להפסקת אש, ואבו מאזן יצא אז נגד נאום חמינאי, ש"מקריב את הדם הפלסטיני". אבל זה שורש העניין. משום ש"הקרבת דם" היא בדיוק מה שסינוואר רצה לצורך השגת המטרה. רצועת עזה של אותם ימים הייתה בתנופת פריחה: קרוב ל-20 אלף פלסטינים יצאו מדי יום לעבודה בישראל, הקניונים היו מלאים סחורות, חופי הים נראו כמו ריביירה ים-תיכונית רגילה, עזה הייתה עיר תוססת, ורמת החיים ברצועה לא הייתה שונה מזו של אזורים רבים במזרח התיכון.

אבל חמאס לא דאג לרמת חיים. פרסום של ה”וול סטריט ג’ורנל” ממאי 2025, על סמך מקורות מודיעיניים, טען ש"חמאס רצה להפעיל טורפדו על עסקת ישראל-סעודיה". מסמכים שנתפסו על ידי צה"ל על חששות חמאס מנורמליזציה מופיעים גם ב"מכון עמית למחקר טרור ומודיעין". כך שהעובדה שבאותו זמן בדיוק נכשלו השיחות בין ישראל לחמאס היא לא העיקר. היא הוסיפה שמן ללהט של חמאס. אבל הסיבה העיקרית למתקפה הייתה אסטרטגית. להכשיל את הנורמליזציה.

החשיפות על האזהרות המפורשות חשובות. הן מעידות בעיקר על כך שמצרים ואיחוד האמירויות, שבניגוד לישראל, לקחו ברצינות את איומי סינוואר, רצו למנוע את רעידת האדמה ההולכת ומתקרבת. הן הבינו את המשמעות האסטרטגית. ישראל סירבה להבין. וכאשר הגיעו האזהרות המפורשות הרבה יותר, גם על רקע המשבר העמוק שאליו נכנסה ישראל, הקונספציה ניצחה.