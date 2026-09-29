לפני ימים אחדים נחתם מתווה הסכם על ידי מנהיגי גוש ה"שינוי". המתווה כלל חמישה תחומי מיקוד: שוויון בנטל, הגבלת משך הכהונה של ראש הממשלה, ועדת חקירה ממלכתית וקידום חוקה. כל אחד מהנושאים הללו חשובים ביותר, אך האם הם יביאו לגוש ה"שינוי" את הניצחון בבחירות?
תולדות ה"שינוי" במקומות אחרים בעולם מספקת תשובה פשוטה: מנהיגי הגוש מנהלים את המלחמה הלא נכונה, על המגרש הלא נכון ומול קהל שכבר הפסיק להקשיב. כמעט כל מפלגות הגוש נאבקות על אותם כמה מנדטים של הימין הרך. כולן מחפשות את אותו מצביע: ימני, אבל לא יותר מדי; ממלכתי, אבל כועס; תומך בביטחון, אך מסתייג מנתניהו. הן משנות ניסוחים, מגייסות עוד אלוף במילואים ומתווכחות מי תיקח עוד מנדט או שניים מהליכוד. בינתיים הן מתעלמות ממאגר אלקטורלי גדול בהרבה: הצעירים.
בבחירות האחרונות הצביעו, לפי ההערכות, רק כ-55%–60% מהישראלים מתחת לגיל 32 - הרבה פחות מבקבוצות הגיל המבוגרות. אם שיעור ההצבעה בקרבם יעלה בכ-20 אחוז, עשויים להתווסף כ-400 אלף קולות, שהם שמונה מנדטים. הקולות האלה אינם נמצאים בהכרח אצל בנט, גנץ, ליברמן או איזנקוט; רבים מהם פשוט נשארים בבית.
כדי להביא אותם לקלפי צריך להבין מה מטריד אותם. הם אינם שואלים רק "כן ביבי או לא ביבי?", אלא אם תהיה להם עבודה בעולם שבו הבינה המלאכותית משנה מקצועות שלמים; אם יוכלו לקנות או לשכור דירה; אם אחרי לימודים, צבא ועבודה יישאר להם משהו בסוף החודש; ואם ימשיכו לבלות חודשים רבים בשנה במילואים בלי חוזה חדש והוגן מצד המדינה כאשר חוזרים הביתה.
מנהיגים שניצחו בחירות מכריעות בעולם הבינו את הכוח של הקול הצעיר. הם הבינו שתקווה חייבת להיות מחוברת לנושאים מעשיים. בחירות הן כמו עסקת מכירה, והסחורה היא המפלגה ומנהיגה. בעולם העסקים לא מנצחים כשמדברים רק על המוצר המתחרה, אלא כשמסבירים מה המוצר שלך עושה ומדוע הוא טוב ללקוח. גם הבוחר אינו רוצה לדעת רק מי גרוע יותר; הוא מבקש להבין איזה מדינה הוא יקבל אם ייתן לך את קולו. לאיזה שוק עבודה בעידן הבינה המלאכותית? לאיזו מדיניות דיור, מערכת חינוך ותחבורה? לאיזה מודל מילואים ולחלוקה הוגנת של הנטל? לאיזו מדינה הן מבקשות להפוך את ישראל עד שנת 2035?
הצעירים אינם צריכים עוד רשימת אויבים. הם צריכים תוכנית שתאמר להם: אם תלמדו, תעבדו, תשרתו ותתרמו - תוכלו לבנות כאן חיים טובים. המפלגה שתיתן תשובות אמינות לשאלות הללו לא תצטרך לגנוב מנדט מזו שמימינה ועוד מנדט מזו שמשמאלה. היא תוכל להביא לקלפיות ציבור גדול שאיש כמעט אינו מדבר אליו. כך מנצחים בחירות.
הכותב הוא משקיע הון סיכון לשעבר, פילנטרופ וסטודנט לתואר שני בהיסטוריה יהודית.
פורסם לראשונה: 00:00, 30.09.26