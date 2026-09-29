תולדות ה"שינוי" במקומות אחרים בעולם מספקת תשובה פשוטה: מנהיגי הגוש מנהלים את המלחמה הלא נכונה, על המגרש הלא נכון ומול קהל שכבר הפסיק להקשיב. כמעט כל מפלגות הגוש נאבקות על אותם כמה מנדטים של הימין הרך. כולן מחפשות את אותו מצביע: ימני, אבל לא יותר מדי; ממלכתי, אבל כועס; תומך בביטחון, אך מסתייג מנתניהו. הן משנות ניסוחים, מגייסות עוד אלוף במילואים ומתווכחות מי תיקח עוד מנדט או שניים מהליכוד. בינתיים הן מתעלמות ממאגר אלקטורלי גדול בהרבה: הצעירים.

תולדות ה"שינוי" במקומות אחרים בעולם מספקת תשובה פשוטה: מנהיגי הגוש מנהלים את המלחמה הלא נכונה, על המגרש הלא נכון ומול קהל שכבר הפסיק להקשיב. כמעט כל מפלגות הגוש נאבקות על אותם כמה מנדטים של הימין הרך. כולן מחפשות את אותו מצביע: ימני, אבל לא יותר מדי; ממלכתי, אבל כועס; תומך בביטחון, אך מסתייג מנתניהו. הן משנות ניסוחים, מגייסות עוד אלוף במילואים ומתווכחות מי תיקח עוד מנדט או שניים מהליכוד. בינתיים הן מתעלמות ממאגר אלקטורלי גדול בהרבה: הצעירים.

תולדות ה"שינוי" במקומות אחרים בעולם מספקת תשובה פשוטה: מנהיגי הגוש מנהלים את המלחמה הלא נכונה, על המגרש הלא נכון ומול קהל שכבר הפסיק להקשיב. כמעט כל מפלגות הגוש נאבקות על אותם כמה מנדטים של הימין הרך. כולן מחפשות את אותו מצביע: ימני, אבל לא יותר מדי; ממלכתי, אבל כועס; תומך בביטחון, אך מסתייג מנתניהו. הן משנות ניסוחים, מגייסות עוד אלוף במילואים ומתווכחות מי תיקח עוד מנדט או שניים מהליכוד. בינתיים הן מתעלמות ממאגר אלקטורלי גדול בהרבה: הצעירים.

כדי להביא אותם לקלפי צריך להבין מה מטריד אותם. הם אינם שואלים רק "כן ביבי או לא ביבי?", אלא אם תהיה להם עבודה בעולם שבו הבינה המלאכותית משנה מקצועות שלמים; אם יוכלו לקנות או לשכור דירה; אם אחרי לימודים, צבא ועבודה יישאר להם משהו בסוף החודש; ואם ימשיכו לבלות חודשים רבים בשנה במילואים בלי חוזה חדש והוגן מצד המדינה כאשר חוזרים הביתה.

כדי להביא אותם לקלפי צריך להבין מה מטריד אותם. הם אינם שואלים רק "כן ביבי או לא ביבי?", אלא אם תהיה להם עבודה בעולם שבו הבינה המלאכותית משנה מקצועות שלמים; אם יוכלו לקנות או לשכור דירה; אם אחרי לימודים, צבא ועבודה יישאר להם משהו בסוף החודש; ואם ימשיכו לבלות חודשים רבים בשנה במילואים בלי חוזה חדש והוגן מצד המדינה כאשר חוזרים הביתה.

כדי להביא אותם לקלפי צריך להבין מה מטריד אותם. הם אינם שואלים רק "כן ביבי או לא ביבי?", אלא אם תהיה להם עבודה בעולם שבו הבינה המלאכותית משנה מקצועות שלמים; אם יוכלו לקנות או לשכור דירה; אם אחרי לימודים, צבא ועבודה יישאר להם משהו בסוף החודש; ואם ימשיכו לבלות חודשים רבים בשנה במילואים בלי חוזה חדש והוגן מצד המדינה כאשר חוזרים הביתה.