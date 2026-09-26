ברקע המתחים בין מנהיגי "גוש השינוי" לקראת הבחירות שייערכו בעוד 30 ימים, בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב נערך הערב (מוצאי שבת) מפגש בין ראשי ארבע המפלגות הגדולות במחנה מתנגדי נתניהו: גדי איזנקוט (ישר!), נפתלי בנט (ביחד), יאיר גולן (הדמוקרטים) ו אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו). החמישה דנו ב"תיאום מהלכי הגוש" לקראת יום הבחירות ב-27 באוקטובר, ובסוף הפגישה פרסמו מסמך עקרונות על הסכמותיהם, שבו לא צוין מי מביניהם הוא מועמד הגוש לראשות הממשלה. למעשה, הם סיכמו ביניהם כי יעסקו בסוגיה רק לאחר הבחירות.

גלריה הפגישה בביתו של יאיר לפיד, שצולמה בידי רעייתו של ראש האופוזיציה ( צילום: ליהיא לפיד )

במסמך העקרונות של "ראשי מפלגות התיקון והתקווה", כלשונם, לא הוזכר שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכך נכתב בו: "אנחנו, ראשי מפלגות התיקון, מתכנסים חודש לפני יום הבחירות מתוך הכרה שאלו בחירות קריטיות לגורל המדינה. אף שיש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, הקמת ממשלת תיקון ובניה מחדש, ציונית וממלכתית, היא מטרת-העל המשותפת שלנו, וחובתנו לפעול יחד להגשמתה. על כן אנו מסכימים ופותחים: ראשי המפלגות מתחייבים לעשות הכל, כל אחד בגזרתו, כדי להגדיל את ציבור המצביעים, להביא אליו בוחרים מכל חלקי העם, להשיג רוב בבחירות ולהקים ממשלה שתשמור ותחזק את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

"מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה", הוסיפו. "ראשי המפלגות מתחייבים לפעול במשותף מיד לאחר הבחירות להקמת ממשלת התיקון והבניה מחדש. ראשי המפלגות יקימו תוך 48 שעות שלוש קבוצות עבודה משותפות: קבוצה א' - תפעל להעלאת אחוז ההצבעה של הגוש, היערכות ליום הבחירות ושמירה על טוהר הבחירות. קבוצה ב' - תגבש את קווי היסוד לממשלה הבאה ובהם השוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, הגבלת כהונה לראש הממשלה, חוקה, ותוכנית פעולה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה. קבוצה ג' - קבוצת דוברות שתפעל בתיאום להשגת המטרות המשותפות ולמאבק בפייק ניוז ובמסעות ההכפשה".

עוד נכתב במסמך: "אנחנו מאוחדים ונחושים להביא תיקון ותקווה למדינת ישראל. אנחנו קוראים לכל אזרחית ואזרח המאמינים במדינה הזו, בערכיה ובעוצמתה, לצאת איתנו להצביע ביום הבחירות כדי לקבוע יחד את עתיד ילדינו. החתומים מטה מתחייבים זה בפני זה ובפני אזרחי ישראל לקיים מסמך זה ככתבו וכלשונו".

מסמך העקרונות של ראשי "גוש השינוי"

יו"ר ביחד בנט צייץ ברשת X לאחר הפגישה: "הערב התמלאתי מחדש בתקווה. אני בטוח ביכולת שלנו לנצח ב-63 מנדטים וביחד לתקן את ישראל. כולם הבינו את גודל הרגע, והניחו בצד כל שיקול אישי. סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי הבחירות, להקמת ממשלת תיקון לישראל. כל הציבור הישראלי היום יכול להרים את הראש. אנחנו ביחד הולכים לניצחון".

תגובת נתניהו - וה"הבהרה" של סגלוביץ'

בתגובה לפגישה, פרסם ראש הממשלה את התמונה של ראשי "גוש השינוי", כשבאמצעות בינה מלאכותית הוצגו בה גם יו"ר רע"מ מנסור עבאס וח"כ אחמד טיבי. לפני כן פרסם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' את התמונה וכתב עליה: "זה מסוכן".

יואב סגלוביץ' ממפלגתו של עבאס כתב ברשת X בתגובה לפגישתם של ראשי "גוש השינוי": "מי שרוצה להוביל את מדינת ישראל לשינוי אמיתי צריך לגלות מנהיגות ולא להתקפל בפני קמפיין ההפחדה של הליכוד. ישראל זקוקה לתיקון עמוק ולשותפות אמיתית, באמצעות מנהיגות אמיצה. לאיזנקוט לא תהיה ממשלה בלי רע״מ".

סגלוביץ': "לאיזנקוט לא תהיה ממשלה בלי רע"מ" ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

לפני תחילת הפגישה, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן צייץ ברשת X: "אני בדרכי כעת לפגישת ראשי מפלגות גוש השינוי. יש לנו משימה משותפת אחת והיא להציל את ישראל. המטרה המונחת לפתחנו גדולה מכל מפלגה ומכל עניין אישי. הציבור הישראלי, שחרד לגורלה של ישראל, דורש מאיתנו בצדק להציג חזון משותף וחלופה שלטונית לממשלת ההרס של נתניהו. מגיעה להם תקווה".

גולן הוסיף: "עלינו לפעול באחריות גדולה מול מציאות של סכנה ממשית לדמוקרטיה ולביטחון. מול שלטון שחיתות והשתמטות מחובתנו להסכים כבר היום שהמשימה החשובה מכולנו היא להציל את ישראל. צריך להסכים על קווי היסוד של הממשלה הבאה ולחלק גזרות עבודה שיאפשרו לכל מפלגה להרחיב את המחנה כולו. נפעל יחד להגדלת שיעורי ההצבעה וניערך בתיאום מלא לשמירה על טוהר הבחירות. אל יום המחרת עלינו להגיע ערוכים עם תוכנית סדורה למיגור הכהניזם ושיקום המדינה".

לדברי גולן, "את שותפיי לדרך אני מכיר שנים רבות. אני מעריך אותם. הוכחנו שאנחנו יודעים לשתף פעולה למען מטרה גדולה. טבעי שיהיו בינינו מחלוקות, אך עליהן להתגמד אל מול גודל השעה. הציבור מחכה למנהיגות שעובדת בשבילו. עם זה אני נכנס לחדר. נעשה הכול להביא את הניצחון".

"הגושים תוקעים את ישראל". המחאה של גנץ מול ביתו של לפיד

ביום שלישי נפגשו איזנקוט וליברמן בארבע עיניים אחרי שורת חילופי האשמות ומתיחות על-רקע אישי ביניהם. במהלך הפגישה הם דנו על "תיאום אסטרטגיה גושית", ובסופה הסכימו כי המוקד בקמפיין הבחירות יהיה האתגר להגדיל את "גוש השינוי" ולא להתמקד רק ב"קמפיין המפלגה הגדולה".

למחרת דווח כי יו"ר הדמוקרטים גולן הביע לאחרונה בשיחות פנימיות חשש מהאפשרות שאיזנקוט יעשה את "קמפיין המפלגה הגדולה", כשברקע החשש שלו מכך שקמפיין כזה עשוי לשתות קולות ממפלגת הדמוקרטים - ולפגוע בגוש. לפי מקורות שנחשפו לשיחות, גולן אמר: "אני מוטרד מהאפשרות שאיזנקוט יעשה את קמפיין המפלגה הגדולה, אני מקווה שהוא לא יעשה זאת. אם הוא יעשה את זה זו תהיה טעות".

על רקע הדיונים בוועדת הבחירות המרכזית על פסילת רשימות ומועמדים ערבים , ליברמן העביר השבוע מסר לשותפיו בגוש לפיו הח"כים הערבים והמפלגות הערביות - בכלל זאת רע"מ של מנסור עבאס שחבר בה גם יואב סגלוביץ' - לא באות בחשבון מבחינתו . זאת משום שליברמן חושד שאיזנקוט יקים ממשלה, אפילו ממשלת מיעוט, בתמיכת רע"מ או בהימנעותה.