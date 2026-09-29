ההשתלחות של ראש הממשלה בראש השב"כ לשעבר רונן בר אינה מקרית. צבר הפרסומים והעדויות על מה ידע או לא ערב טבח ה-7 באוקטובר, האזהרות שקיבל וההתרעות המודיעיניות שנמסרו לו על ידי שכנינו (גם אם חלקן מוגזמות) דחקו את נתניהו לפינה בעייתית. יותר מידי חומר שהצטבר על ההתעלמות מאזהרות והתרעות, גרם לנתניהו להתהפך על בר ועל חלקו באירוע. בר נושא באחריות ישירה לטבח, הוא גם לקח אחריות והתפטר מתפקידו. אבל הטענות כלפיו נגועות בלא מעט ספינים והטיות. ובכלל, נראה ששיקולי בחירות והישרדות פוליטית הם המנוע של נתניהו בקבלת החלטות בתקופה דרמטית זו.

( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי )

ראש הממשלה הוא אדם חכם שרואה כמה צעדים קדימה וזו אולי הסיבה שהוא נמנע במשך שלוש שנים להקים ועדת חקירה כלשהי (אפילו פוליטית או "לאומית") לחקר האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. הוא יודע למה. הוא הראש, הוא נושא באחריות (שמעולם לא הסכים לקחת על עצמו) והוא חושש מהאמת. בהיעדר ועדת חקירה יכול נתניהו להתחמק מאחריות ולהטיל דופי ואשמה בכל האנשים שסובבים אותו. הרי נתניהו מעולם לא "אשם" במשהו רע שקורה כאן. נתניהו רוצה לשנות את סדר היום ולהפוך ממושא הביקורת למי שמטיח אותה באחרים. הוא מסיט את האש למי שכבר לקח אחריות והתפטר.

"בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו", פרסם נתניהו בחשבון ה-X שלו. "בליל ה-7 באוקטובר ראש השב"כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן חליוה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים". נתניהו המשיך: "על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית)". כן, כן, ראש השב"כ רונן בר ידע על האסון המתקרב אבל לא העיר את ראש הממשלה נתניהו.

הסגנון המתלהם נועד להחיות מחדש תיאוריות קונספירציה וטענות על "בגידה מבפנים". אם פעם הטענות האלו הגיעו מהשוליים הפוליטיים והודהדו על ידי שופריו, תומכיו של נתניהו ובנו יאיר - הפעם זה ראש הממשלה בכבודו ובעצמו שנוטל את תפקיד השופט ומוצא את האיש שהמיט עלינו אסון

הסגנון המתלהם נועד להחיות מחדש תיאוריות קונספירציה וטענות על "בגידה מבפנים". אם פעם הטענות האלו הגיעו מהשוליים הפוליטיים והודהדו על ידי שופריו, תומכיו של נתניהו ובנו יאיר - הפעם זה ראש הממשלה בכבודו ובעצמו שנוטל את תפקיד השופט ומוצא את האיש שהמיט עלינו אסון.

נתניהו משחק משחק כפול כדי להרוויח זמן ולהדוף טענות נגדו ערב בחירות. ההחלטה האסטרטגית להימנע מהקמת ועדת חקירה (בגלל ה"ממלכתית") היא חלק מניסיון להרחיק כל כלי חקירה אובייקטיבי ובלתי תלוי לטבח ב-2023. כל ניסיון אחר של נתניהו בקדנציה האחרונה להימלט מחקירה או דין וחשבון (כמו הקמת ועדת חקירה פוליטית) היה בגדר מסך עשן כדי למלט את נתניהו עצמו מחקר האמת.

צילום: ירון ברנר

נניח לרגע שהטענות נגד בר נכונות (בר עצמו הכחיש בתוקף והודיע כי יגיש תביעת דיבה נגד נתניהו - למרות שרה"מ נהנה מחסינות פרלמנטרית). אז למה לא לבדוק את הטענות האלו על ידי ועדת חקירה בלתי תלויה? אם האמת נמצאת בצד של נתניהו וראש השב"כ לשעבר פעל כמו אחרון החתרנים כמי שעמד בראש ארגון שירות הביטחון הכללי - אתה ראש הממשלה צרך להיות הראשון לדחוף לחקירה כזו.