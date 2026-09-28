בר הסביר עוד כי בשנת 2023 "שב"כ התריע בעוצמה בפני הדרג המדיני על ההחמרה במצב הביטחוני, ובפרט כי 'האויבים מזהים שעת כושר' למראה הקרע בחברה הישראלית". לדברי בר, הוא הזהיר כי "אנו עלולים למצוא את עצמנו ב'סופה מושלמת". בנוסף, אישר אז את

חשיפתו של נדב איל