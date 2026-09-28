בניסיון להסיט את האש ממנו, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם אחר הצהריים (שני) בחשבון ה-X שלו מתקפה חריפה על ראש השב"כ לשעבר רונן בר, האשים אותו ב"פשעים" סביב פועלו לפני טבח 7 באוקטובר, והדהד קונספירציות על כך שבר "ידע על סכנה אמיתית בליל 7/10". לצד זאת, רה"מ פרסם הכחשה נוספת לדיווח על כך שנפגש עם ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל ימים ספורים לפני הטבח, וקיבל ממנו אזהרה בנושא.
"בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס כאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה אזהרה מצרית. ראש הממשלה הנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה", נכתב. "מעבר לכך, חשוב להבהיר: ראש הממשלה נתניהו מעולם אינו נפגש או משוחח עם ראש מודיעין של מדינה זרה ללא מקביליהם הישראלים".
לאחר מכן ראש הממשלה תקף את ראש השב"כ לשעבר רונן בר במילים חריפות: "בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב ה-7 באוקטובר על ראש הממשלה נתניהו. בליל ה-7 באוקטובר ראש השב"כ רונן בר קיים שיחות רבות עם הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי וראש אמ"ן חליוה, בהן הם דנו בכל הסימנים המעידים".
נתניהו המשיך: "על אף זאת, רונן בר החליט שלא להתקשר ולעדכן את ראש הממשלה, לא להתריע לכיתות הכוננות ולכוחות צה"ל בשטח, לא לפנות את מסיבת הנובה - ורק לשלוח צוות טקילה מצומצם (מה שמוכיח שהוא ידע על סכנה אמיתית). מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל-מפלגות ערביות".
על אף טענתו של נתניהו כי הוא "הנחה להגיש תביעת דיבה" נגד ה"ג'ורנל", הוא כבר הבטיח לתבוע גם את ה"ניו יורק טיימס" בעקבות הדיווח על כך שהוזהר על ידי נשיא איחוד האמירויות מפני מתקפת חמאס, וככל שידוע טרם הגיש תביעה.
הדהוד הקונספירציות - וגרסת רונן בר
את דבריו של נתניהו ניתן לפרש כהדהוד של קונספירציות שלפיהן ראש השב"כ דאז ידע מראש על תוכניות חמאס. בתצהיר שהגיש בר לבג"ץ במהלך הדיונים על פיטוריו, הוא התייחס בפירוט לקונספירציות שלפיהן הוא ידע מראש על מה שעתיד להתרחש. "לא הסתרנו ב-7/10. ביקשתי לעדכן את רה"מ ב-05:15", כתב אז בתצהיר. כבר אז, הוא האשים למעשה בעקיפין את ראש הממשלה נתניהו באחריות לכזבים על כך שלשירות הייתה "ידיעה מוקדמת" - וטען כי "מדובר בשקר ולא פחות מכך - גם הסתה ממוסדת נגדי ונגד הארגון". בנוסף, בתצהיר חשף בר כי באותה שבת הנחה לעדכן את המזכיר הצבאי של נתניהו בשעה 05:15 בבוקר.
בר הסביר עוד כי בשנת 2023 "שב"כ התריע בעוצמה בפני הדרג המדיני על ההחמרה במצב הביטחוני, ובפרט כי 'האויבים מזהים שעת כושר' למראה הקרע בחברה הישראלית". לדברי בר, הוא הזהיר כי "אנו עלולים למצוא את עצמנו ב'סופה מושלמת". בנוסף, אישר אז את חשיפתו של נדב איל ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" - שלפיה ביולי 2023 אמר לנתניהו כי הוא מחויב לשקף בפניו את חומרת המצב הביטחוני - וזאת בהקבלה ל"התרעה למלחמה". בר ציין כי זו הייתה "אמירה תקדימית וחריגה ביותר, שעה שהיא נשמעת מפי ראש השב"כ".
בנוסף, אמר בר כי שב"כ הוא זה שהעיר את "המערכת כולה" בלילה שקדם לטבח, "בדרגי עבודה בשלבים מוקדמים של הלילה - ואף קודם לכך - ובמהלך הלילה עצמו את הדרגים הבכירים". בר אמר כי בשעה 03:03, "שב"כ הפיץ התרעה לכלל הגופים, המלמדת על היערכות חריגה ואפשרות לכוונות התקפיות של חמאס".
בר אמר כי לאורך הלילה תמונת המודיעין שהחלה להצטבר הצביעה באופן שגוי על "חריגה שהוערכה באופן שגוי כדריכות חמאס לפעולה ישראלית ולחומרה כהכנה לפיגוע פשיטה נקודתי". לכן, הסביר, נשלח כוח ייעודי משולב של אנשי שב"כ ולוחמי ימ"מ (צוות טקילה) - "במקביל להתנהלות מול צה"ל". ראש השב"כ ציין גם כי הועבר עדכון טלפוני על ההחלטה למפקד פיקוד הדרום, בשעה 01:33 בלילה. "חברי הכוח הייעודי נלחמו, הצילו אזרחים רבים וחלקם שילמו בחייהם", הדגיש.
"בהמשך לכך התקיים דיון בראשות אלוף פיקוד הדרום בשעה 03:12, אשר ניתנו בו הנחיות אופרטיביות לכוחות הצבא", הדגיש בר, וציין כי הוא עצמו הגיע למטה שב"כ להערכת מצב בשעה 04:30, למקרה של הידרדרות להסלמה רחבה. בסיום הערכת המצב, לדבריו בשעה 05:15, "לצד ההנחיות השונות הנחיתי גם לעדכן את מזכירו הצבאי של ראש הממשלה". בפועל, כפי שנחשף ב-ynet ובהמשך נתניהו עצמו אישר כשפרסם את הלו"ז שלו מ-7/10, את השיחה הראשונה ממזכירו הצבאי דאז אבי גיל, קיבל רה"מ רק ב-6:29 על אף הנחיית רונן בר.
ב-7 באוקטובר ואחריו נהרגו 12 אנשי שב"כ – בין היתר במסיבת הנובה ברעים. גם סמדר עידן, אשתו של צלם ynet רועי עידן ז"ל, שעבדה בשב"כ, נרצחה בביתה בקיבוץ כפר עזה באותה שבת. בקרבות עם מחבלי חמאס בדרום וברצועה נפלו עובדי שב"כ נוספים.
איזנקוט: "נתניהו איבד את זה, שקרן ומסוכן לישראל"
יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט, הגיב על הודעת נתניהו, וכינה אותה "שקרית, המבזה את גיבורי ישראל, משרתי ומשרתות מערכות הביטחון וחללי המחדל והמלחמה". לדברי איזנקוט, "נתניהו איבד את זה. כל דקה שלו בתפקיד מסוכנת לאזרחי ישראל והחברה הישראלית. ראש ממשלת המחדל פועל כאחוז דיבוק בניסיון לשקר ולהסתיר איך דרדר אותנו לחמור באסונות ישראל.
"נתניהו לא ממצמץ כשזה מגיע להפצת שקרים רעילים, קונספירציות בגידה מסוכנות בניסיון נואש להסיט ממנו אחריות והסתה נגד משפחות חטופים ושורדי שבי. בעשותו כך, הוא קורע את ישראל מבפנים - במודע ובזדון. לשכת ראש הממשלה קיבלה התרעות והמלצות לפעולות סיכול, מהם התעלמה בחודשים והשבועות שקדמו, ומידע מודיעיני גם באותו לילה! הוא יודע את האמת. הוא יודע שהוא אחראי למדיניות עשרים שנים, אחראי לחיזוק חמאס, אחראי למחדל ואסון 7/10. הוא מפחד, הוא שקרן והוא בעיקר מסוכן למדינת ישראל. אין גבול שהוא לא נכון לחצות, על מנת להציל את עצמו".