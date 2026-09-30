דיפלומט אירופי בכיר, שביקש להישאר בעילום שם, הזהיר כי רמת הזעם באירופה כלפי ישראל הגיעה לשיאים חסרי תקדים. "עוד לא הייתה ממשלה בעולם שגרמה נזק כה חמור למדינה בזמן כה קצר. פשוט מחיקת ערך", אמר הדיפלומט. הוא מתח ביקורת על היעדר פעולה נגד אלימות מתנחלים: "אחרי שלוש שנים שאנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, שום דבר לא קורה. ולא רק ששום דבר לא קורה, המצב רק הולך ומחמיר - וגם הבנייה בהתנחלויות מחמירה".
"לא ברור למה ישראל אינה פועלת נגד האלימות, שכל כך מזיקה לה", הוא אמר. "זה כבר ברור. ראש הממשלה שלכם אומר שמדובר בקומץ, אבל כולם יודעים שזה לא באמת קומץ. ואם זה קומץ, למה לא לעצור אותם?. צה"ל הגדול לא יכול לעצור קומץ? אלפי פלסטינים נעקרים מבתיהם. יש דברים נוראיים שקורים ביהודה ושומרון בהסכמה או בעצימת עין של הממשלה שלכם. מה חשבתם, שהידידים שלכם יישבו בשקט ויתנו לזה לקרות?".
הדיפלומט הבכיר הוסיף: "ישראל מבודדת מתמיד. אתם לבד. ראיתם את זה בצעדים של בריטניה ו-12 המדינות נגד ההתנחלויות. ארה"ב לא גינתה. אלימות המתנחלים גורמת לכם נזק אדיר. אתם מאבדים לגיטימיות. מדינות באיחוד לא רצו להטיל סנקציות בגלל הבחירות בישראל, אבל יום אחרי הבחירות יסתערו עליהם. תצפו לצונאמי של סנקציות. אם המצב הנוכחי ימשך - ישראל על מסלול בטוח להפוך למדינת אפרטהייד דוגמת דרום אפריקה".
הדיפלומט הזהיר שצעדי התגובה הקיצונים של שר החוץ גדעון סער נגד בריטניה והולנד מעוררים זעם - וייענו בתגובה חריפה. "אתם לא מבינים את מצבכם, היכולת שלנו להזיק לכם הרבה יותר גדולה מהיכולת שלכם להזיק לנו. אתם צריכים אותנו לביטחון שלכם הרבה יותר משאנחנו צריכים אתכם לביטחון שלנו. יש הרבה צעדים שאנחנו יכולים להחזיר לכם. אתם מבודדים, אתם קטנים, אתם לבד".
הוא דיבר על כפיות טובה של ישראל מול בריטניה, שמשלמת מחיר כבד על הגנה פיזית של ישראל. טייסים בריטים הפילו כ-100 כטב"מים במהלך המלחמה וישראל אפילו לא התייעצה איתם בסנקציות שהכריזה. הדיפלומט ציין שישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים שמחזיקה כ-30 דיפלומטים בהתרעה של חודש ימים - דבר שלא מקובל בקוד הדיפלומטי.
"רוסיה, שסגרה את הקונסוליה הבריטית בסנט פטרסבורג, נתנה לבריטים ארבעה חודשים להיערך. לסגור נציגות תוך חודש זה צעד לא מקובל והוא לא יעבור בשתיקה", הוא אמר. החודש הזה אגב אמור להסתיים ב-8 באוקטובר, ואז בריטניה עשוייה להגיב על המהלך. עד עכשיו היא לא הודיעה מה תהיה תגובתה. מאחורי הקלעים יש מגעים בין המדינות כדי להוריד את גובה הלהבות.
הדיפלומט הבכיר הביע חשש שישראל נוקטת בצעדי ענישה חריפים נגד האירופים משיקולים פוליטיים פנימיים כדי להתחבב על הבייס ולא מדאגה לביטחון שלה. הוא סיים באומרו: "הישראלים חייבים להתעורר ולהבין איזה נזק הממשלה הנוכחית גורמת לכם. בן גביר וסמוטריץ' משתוללים ונתניהו לא שולט על האירוע".
פורסם לראשונה: 00:00, 01.10.26