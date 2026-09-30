הגיעה לשיאים חסרי תקדים. "עוד לא הייתה ממשלה בעולם שגרמה נזק כה חמור למדינה בזמן כה קצר. פשוט מחיקת ערך", אמר הדיפלומט. הוא מתח ביקורת על היעדר פעולה נגד אלימות מתנחלים: "אחרי שלוש שנים שאנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, שום דבר לא קורה. ולא רק ששום דבר לא קורה, המצב רק הולך ומחמיר - וגם הבנייה בהתנחלויות מחמירה".

הגיעה לשיאים חסרי תקדים. "עוד לא הייתה ממשלה בעולם שגרמה נזק כה חמור למדינה בזמן כה קצר. פשוט מחיקת ערך", אמר הדיפלומט. הוא מתח ביקורת על היעדר פעולה נגד אלימות מתנחלים: "אחרי שלוש שנים שאנחנו מדברים על אלימות מתנחלים, שום דבר לא קורה. ולא רק ששום דבר לא קורה, המצב רק הולך ומחמיר - וגם הבנייה בהתנחלויות מחמירה".