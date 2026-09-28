שר החוץ הבריטי אד מיליבנד זכה היום (שני) למחיאות כפיים סוערות בוועידת מפלגת הלייבור בליברפול, בנאום שבו דיבר בלהט רב על "פשעי המלחמה" שלדבריו מתחוללים ברצועת עזה, תקף בחריפות את מדיניות ממשלת ישראל והגן על החלטת הממשלה בלונדון לאסור סחר עם ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בנאומו גם הודה בפועל כי הצעד הזה נעשה על רקע לחץ פנימי בציבור הבריטי – כשלדבריו "מיליונים" בממלכה, שבה אוכלוסייה מוסלמית ענקית שכוחה הפוליטי הולך וגובר – הזדעזעו אל מול המתחולל בעזה. "אנחנו שומעים אתכם. אתם צדקתם", אמר.
נאומו של מיליבנד, יהודי-בריטי הנחשב לאיש הפלג השמאלי בלייבור ולמי שמוביל את הקו הלעומתי יותר כלפי ישראל בממשלה הבריטית, הגיע ממש במקביל לדרמה המתחוללת ביממה האחרונה סביב מעצרם של חמישה חשודים שנעצרו ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד באנגליה, בסיס שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו מפציצים אמריקניים לתקוף באיראן במהלך המלחמה. אף שאיראן הכחישה מעורבות, בתקשורת הבריטית מדווחים כי בחקירה נבדק כי ייתכן שטהרן עמדה מאחורי החשודים, שבינתיים שוחררו באופן מפתיע. עבור מיליבנד התקרית הזו עוררה מבוכה מסוימת, כשרק בשבוע שעבר הוא נפגש בשולי כינוס עצרת האו"ם בניו יורק עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ותועד לוחץ את ידיו, במפגש שמבקריו בממלכה טענו כי נותן לטהרן לגיטימציה, בשעה שהיא ממשיכה בקידום מעשי טרור בבריטניה.
כך או כך, בנאומו היום בוועידת מפלגת השלטון בליברפול חלק מרכזי מהנאום הוקדש ליחס לישראל – כשמיליבנד היה זה שהוביל את ההחלטה לאסור סחר עם ההתנחלויות, גם במחאה על המתרחש בעזה אבל בעיקר בשל החלטת ממשלת ישראל לבנות יישובים חדשים באזור E1 שבין מעלה אדומים לירושלים, אזור אסטרטגי ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר שהבנייה בו תמנע רצף טריטוריאלי פלסטיני וכך תגדע את הסיכוי להקים בעתיד מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. מיליבנד אמר בלהט, וכשהוא זוכה כאמור לתשואות מהקהל, כי תחת הנהגתו של ראש הממשלה החדש אנדי ברנהאם, בריטניה "מאתחלת" את הגישה שלה לישראל: "אנחנו מוקיעים טיהור אתני מצד המתנחלים הטרוריסטים בגדה המערבית, אנחנו מוקיעים את הראיות לפשעי מלחמה בעזה, אנחנו מוקיעים את הכיבוש הבלתי חוקי של ישראל בפלסטין. ואנחנו מגבים מילים במעשים: נאסור על יבוא סחורות מהתנחלויות בלתי חוקיות, נקטע את קווי האספקה של מימון בריטי, בנייה בריטית ושירותים בריטיים עבור התנחלויות בלתי חוקיות. ובכל הנוגע לניסיון להרוס את פתרון שתי המדינות, המפלגה הזו, התנועה הזו, הממשלה הזו, אומרת: לא נאפשר לכם להצליח!".
לפני כן בנאום הדגיש מיליבנד כי בריטניה עומדת לצד ישראל בכל הנוגע לאיומים הביטחוניים הנשקפים בפניה, וגינה את טבח 7 באוקטובר. "כשאנחנו חושבים על תפקידנו בעולם, לעולם לא נשתוק אל מול אי-צדק וסבל. בואו נאמר את המציאות לגבי המזרח התיכון: הדרך היחידה לשלום היא שתי מדינות, ישראל בטוחה ופלסטין בטוחה, עם חירות, כבוד והגדרה עצמית לשני העמים. כולנו יודעים כמה אנחנו רחוקים מכך. המתקפה הרצחנית של חמאס ב-7 באוקטובר איחדה את הרוב המכריע של העולם בגינוי מוצדק. אנחנו עומדים נגד אנטישמיות בכל מקום שבו ניתקל בה ובכל צורה שהיא. והמפלגה הזו תמיד תכיר באיומים שמולם עומדת ישראל ותעמוד באופן נחרץ נגד אלה שמבקשים את השמדתה. אבל זה לא יכול להצדיק את הסבל שממשלת נתניהו מחוללת בעזה ובגדה המערבית. הסבל הזה הוא כתם על מצפונו של העולם. ואני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזו, ובמקומות אחרים, שהתרגשו ונזעקו לנוכח מצוקתו של העם הפלסטיני: אנחנו שומעים אתכם. אתם צדקתם".
הסנקציות הבריטיות, שהגיעו שנה אחרי שממשלת הלייבור כבר נקטה צעד דרמטי של הכרה במדינה פלסטינית, מגיעות כאמור כשברקע הלחץ הפנימי הכבד שבו נתונה מפלגת השלטון להחריף את יחסה כלפי ישראל בעקבות המתחולל בעזה ובגדה המערבית. במהלך המלחמה בעזה נערכו בבריטניה הפגנות ענק נגד ישראל, וכעת נתונה הלייבור לתחרות הולכת וגוברת על קהל המצביעים מהשמאל מצד מפלגת הירוקים, שההתנגדות לישראל היא חלק מרכזי ממצעה ושלטענת פרשנים בממלכה מנהלת קמפיין שמטרתו למשוך כמה שיותר בוחרים מוסלמים. מחוץ לוועידת הלייבור בליברפול מפגינים מאז אתמול מפגינים מהשמאל הרדיקלי, שבין היתר דורשים מהממשלה לחזור בה מהחלטתה להגדיר את ארגון המחאה האלים Palestine Action כארגון טרור, סיווג שניתן לו אחרי שפעיליו חיבלו במטוסים צבאיים בבסיס של חיל האוויר המלכותי בשנה שעברה.
מפגינים פרו-פלסטינים מתעתמים אמש עם מיליבנד, במסעדה:
בהפגנות אתמול נעצרו עשרות פעילים שמחו בעד ארגון הטרור הפרו-פלסטיני – ואלו התעמתו עם מיליבנד עצמו, כשישב אמש עם כמה אנשים נוספים בסניף של רשת Pizza Express. בתיעוד שהופץ מהעימות נראים המפגינים מפתיעים את שר החוץ הבריטי כשישב סביב שולחן במסעדה, ודורשים ממנו להסיר את ההגדרה של Palestine Action כארגון טרור, וגם להכריז רשמית שבעזה מתחולל "רצח עם" – הכרזה שממנה נמנעת עד כה הממשלה הבריטית. מיליבנד נראה נבוך מעט וניסה לסיים את האינטרקציה עם המפגינים, ובשלב מסוים אמר לאחד מהם: "בכל מקרה, היה נחמד לפגוש אותך".
יצוין כי ההחלטה בנושא ההגדרה של Palestine Action כארגון טרור נתונה תחת סמכותה של שרת הפנים שבאנה מחמוד, שעד כה גילתה יחס מחמיר יחסית כלפי הארגון ונחשבה גם למי שהובילה מדיניות קשוחה סביב קליטת מהגרים ופליטים, לכל הפחות ביחס לפלג השמאלי יותר בלייבור הדורש מדיניות מקלה יותר. עם זאת, הערב הודיעה מחמוד על תוכנית חדשה ל"יישוב מחדש" של מבקשי מקלט – תוכנית שבמסגרתה תינתן עדיפות לפלסטינים ולנשים וילדות אפגניות. לדבריה התוכנית החדשה נועדה לספק דרכי הגעה "בטוחות וחוקיות" לבריטניה, כחלופה לניסיונות הנמשכים של אלפי מהגרים לחצות בסירות את תעלת למאנש המפרידה חופי אנגליה וצרפת, וכן כדי שבריטניה "תעמוד במחויבויות הבינלאומיות" שלה לקליטת פליטים שברחו ממלחמה או מרדיפה. היא הדגישה כי התוכנית תהיה מוגבלת ותכלול תחילה רק מאות פליטים – אם כי בהמשך צפויים המספרים לגדול לאלפים, אם תימשך המגמה של ירידה בהגירה הלא-חוקית. לדברי מחמוד רבע מכלל הפליטים שייקלטו במסגרת התוכנית, ויזכו למגורי קבע בבריטניה, יהיו פלסטינים או נשים וילדות אפגניות.
על התוכנית החדשה הכריזה מחמוד בנאום שנשאה גם היא בוועידת הלייבור בליברפול, והיא אמרה כי הגישה שלה מונעת מ"שאיפה להוגנות". לדבריה, לצד הצורך בהגבלות על הגירה – הקהילות השונות בממלכה צריכות להיות "מוכנות וערוכות לקבל את פני מי שמגיעים לכאן". לדבריה, "זה מה שאנחנו יכולים לעשות, זה מה שאנחנו יכולים להיות, בעודנו משיבים את השליטה לגבולותינו, פועלים לצמצום חציית התעלה בסירות קטנות ומאפשרים למדינה הזאת לממש את הנדיבות הטבועה בה". בממשלת הלייבור מתגאים בירידה שנרשמה השנה במספר המהגרים שחצו את תעלת למאנש ונחתו על חופי אנגליה, אם כי המספרים עדיין גבוהים: עד כה השנה עשו זאת יותר מ-18,500 בני אדם, לעומת יותר מ-32,000 בתקופה המקבילה ב-2025.
התוכנית החדשה מעוררת זעם בימין הבריטי, ומנהיג מפלגת הימין העמוק Reform UK נייג'ל פראג' רמז אמש לסכנה בקבלתם של פליטים פלסטינים, והזכיר את החשיפה אתמול ב"סאנדיי טיימס" ולפיה מאבטחו לשעבר של איסמעיל הנייה, מנהיג חמאס שחוסל בטהרן ב-2024, קיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה ב-2015 – ואשתקד תכנן פיגוע נגד יהודים על אדמת אירופה לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר. "אני רוצה להיות ברור לחלוטין: בריטניה לא מחויבת לקלוט מהגרים נוספים, ותחת ממשלת Reform, האנשים האלה לא יוכלו להישאר", אמר פראג'. "אם הלייבור כל כך בטוחה שהציבור מעוניין במדיניות הגבולות הפתוחים שלה, היא תקדים את הבחירות הכלליות כדי לקבל מנדט. ללא מנדט שכזה, אנדי נותר בלתי נבחר, ומדיניות הממשלה שלו נותרת בלתי לגיטימית", הוא הוסיף, בהתייחסות לעובדה שאנדי ברנהאם, שביולי החליף את קיר סטרמר בראשות הלייבור והממשלה, סירב להקדים את הבחירות – שלעת עתה אמורות להיערך רק ב-2029.
מפלגתו של פראג' הובילה עד לאחרונה בסקרים, אבל מאז מינויו של ברנהאם לראש הממשלה נרשם שיקום במעמדה של הלייבור, ובחלקם היא חזרה להוביל. במקביל גם השמרנים, ששלטו בבריטניה במשך 14 שנה והתרסקו בבחירות הקודמות ב-2024, מתחזקים אט-אט תחת הנהגתה של קמי ביידנוק, הנחשבת כמו פראג' לבעלת עמדות פרו-ישראליות מובהקות. גם ביידנוק, המבטיחה כמו פראג' להקשיח את מדיניות ההגירה, מתחה ביקורת חריפה על התוכנית החדשה של שרת הפנים מחמוד, והאשימה כי היא "נכנעה ללחץ" מצד הפלג השמאלי יותר בלייבור. "האמירה שלפיה 'הם יקבלו רק נשים אפגניות' היא שטות. הזכות לחיי משפחה מאפשרת להן להביא לבריטניה את כל בני משפחתן הגברים. לאחרונה אישה פלסטינית הביאה לבריטניה את בני משפחתה המורחבת – 17 בני אדם", מסרה ביידנוק. "מערכת ההגירה שלנו שבורה, ועד שהלייבור לא תהיה מוכנה לתמוך במדיניות השמרנים של פרישה מה-ECHR (האמנה האירופית לזכויות אדם) והחלפתה במשהו הגיוני, כל הגבלה היא בסך הכול אחיזת עיניים".