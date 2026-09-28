כך או כך, בנאומו היום בוועידת מפלגת השלטון בליברפול חלק מרכזי מהנאום הוקדש ליחס לישראל – כשמיליבנד היה זה שהוביל את ההחלטה לאסור סחר עם ההתנחלויות, גם במחאה על המתרחש בעזה אבל בעיקר בשל החלטת ממשלת ישראל לבנות יישובים חדשים ב

אזור E1 שבין מעלה אדומים לירושלים

, אזור אסטרטגי ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצהיר שהבנייה בו תמנע רצף טריטוריאלי פלסטיני וכך תגדע את הסיכוי להקים בעתיד מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. מיליבנד אמר בלהט, וכשהוא זוכה כאמור לתשואות מהקהל, כי תחת הנהגתו של ראש הממשלה החדש

אנדי ברנהאם