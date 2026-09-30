מפלגת השמאל "די לינקה" , ש זכתה בבחירות בברלין לפני כשבועיים , ממשיכה להסתבך בשל קשריה עם גורמים המשתייכים למשפחות פשע ערביות בברלין ועם גורמים אנטישמיים ואנטי-ישראליים. כעת נוספה לכך גם מעורבותה של אליף ארלפ, מועמדת המפלגה לראשות העיר, בתנועה שהשב"כ הגרמני הגדיר כאחת החשובות בשמאל הקיצוני בגרמניה.

כבר בליל הניצחון החלו להידלק הנורות האדומות כשלחגיגות ברובע המהגרים נויקלן הגיעו עיסא רמו, ראש חמולת הפשע הגדולה ביותר בברלין שאף אמר שהמפלגה סוף כל סוף נותנת לו שייכות פוליטית, ואיברהים איברהים, נציג ועד הגג של החמאס והחזית העממית לשחרור פלסטין בגרמניה. המפלגה אמנם ניסתה להתנער מהקשרים איתם, אבל חמולת רמו חשפה בציבור מסרים בין אנשיה לחברי פרלמנט מהמפלגה שאף ביקשו ממנה להפיץ אותם.

גלריה ארלפ. חלק מהשותפים הפוטנציאליים נרתעים ( רויטרס )

כעת מתברר כי עד לפני שנה ארלפ הייתה חברה בארגון "רד אייד", שהמוטו שלו הוא "המטרה מקדשת את כל האמצעים". הארגון תומך משפטית וכלכלית בפושעים, כל עוד הפשע התבצע על רקע אידיאולוגית השמאל שלהם. גרמנים רבים כבר הרימו גבה על הקשר של המפלגה לחמולות פשע ועל הרצון שלה לדלל את תקציב ונוכחות המשטרה. כעת תוהים בוחרים רבים האם העבר של ארלפ בארגון שתומך באלימות או בעצימת עיניים מהחוק לטובת המטרות שלו, לא יכול למנוע ממנה להיות המנהיגה הדמוקרטית ושומרת החוק של ברלין.

בעוד שבמדינת המחוז מקלנבורג-מערב פומרניה מתחילה להתגבש קואליציית שמאל בין הירוקים, השמאל והסוציאל-דמוקרטים, קואליציה דומה שאפשרית מבחינה מספרית גם בברלין הולכת ומתרחקת. זאת, בשעה שגורמים רבים בקרב הסוציאל-דמוקרטים והירוקים מתריעים מפני פתיחה בשיחות עם מפלגת השמאל. שוב מתברר כי "די לינקה" אינה מפסיקה לספק לשותפותיה הפוטנציאליות סיבות להתרחק ממנה כמו מאש.

שלשום נחשף כי לצד רמו נכחו במסיבת הניצחון של המפלגה בנויקלן, רובע המהגרים שבו זכתה המפלגה ב-31% מהקולות, לעומת 25.7% בממוצע העירוני, גם נציגים מחמולת בארבק. מדובר בחמולה שהגיעה לברלין מחאן יונס בשנים האחרונות, וכבר מונה יותר מ-130 בני משפחה, שרובם מתגוררים בנויקלן.

הפגנה פרו-פלסטינית בברלין ( צילום: AP Photo/ Ebrahim Noroozi )

חמולת בארבק אינה דורכת לחמולת רמו על הרגליים, שכן היא כמעט שאינה מעורבת בפעילות פלילית. חברי החמולה עוסקים בעיקר בארגון הפגנות אנטי-ישראליות, בתמיכה בחמאס ובזרועו הצבאית, גדודי עז א-דין אל-קסאם, בהפצת מסרים מסיתים, בריסוס משולשים אדומים המזוהים עם חמאס על קירות בעיר, ובשיתוף תכנים איסלאמיסטיים קיצוניים ברשתות החברתיות. לדברי המשטרה, פעילותה של המשפחה, האלימות שמפגינים חלק מחבריה כלפי שוטרים, הקריאות להשמדת ישראל ולפגיעה ביהודים, וחתירתם נגד החוקה והסדר הדמוקרטי בגרמניה - הביאו לכך שרבים מבניה הועמדו תחת מעקב של גופי המודיעין.

למרות זאת, שני נציגים של המשפחה לא רק הגיעו לחגוג במסיבת הניצחון של המפלגה, אלא אף ראיינו בכירים בה ותיעדו אותם בווידיאו. "אנחנו מביעים סולידריות מלאה עם משפחת ברבאק", כתבה קבוצת "פלסטיין סולידריטי" שמזוהה עם המפלגה. עוד טענה הקבוצה בחשבון האינסטגרם שלה כי "ההתנגדות הפלסטינית לא תפסיק עד שתל אביב תהיה פלסטינית. סולידריות עם פלסטין אינה פשע".