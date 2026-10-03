חמד סייף אל-שמסי הוא התובע הכללי של איחוד האמירויות, ומסוף השבוע האחרון הוא האחראי על חקירת ניסיון הפיגוע בטיסה של פליי דובאי. אחד הבכירים (מאוד) בנסיכות, היה מוכן לאשר באוזניי אתמול כי "בחקירה משתתפים אנשי מוסד ומומחי תעופה ישראלים שהגיעו בחשאי לאבו-דאבי", וכי בנוסף אליהם הגיעו גם גורמים בכירים מהמודיעין הסעודי והעומאני, ולפחות שני נציגים אמריקאים, גם הם מארגוני הביון. לפי שעה, לא ברור אם הנציגים ייכנסו לחדר החקירות. הישראלים כן.

לעיניים ישראליות צריך להיות ברור: המאם אל-המאמי, טייס המשנה, פוטר וסולק מחברת התעופה "עומאן אייר" במסקט, בירת עומאן, בגלל תפיסותיו הקיצוניות. עומאן לא רצתה להתעסק איתו, סילקה ולא התבקשה או הציעה להעביר חומרי חקירה. באבו-דאבי קיבלו אותו בלי חקירה מיוחדת. אילו חקרו, כנראה שהיו עולים עליו בשלב מסוים. אילו שב"כ היה ממשש את הדופק אצל מעסיקיו, היו מתעוררים סימני שאלה. לישראל אין קשרים רשמיים עם עומאן. מדוע הסכימו אצלנו שיעלה על טיסה לנתב"ג? חברות תעופה זרות אינן מורשות לטוס לישראל מבלי שהעבירו מראש רשימת אנשי הצוות. כאן הייתה אמורה להידלק נורת אזהרה לגבי טייס המשנה, מוצאו ונסיבות סילוקו מחברת התעופה המקורית.

המחבל המאם אל המאמי בטיסת פליי דובאי

הבכיר באבו-דאבי סיפר לי כי החקירה מתמקדת, לפי שעה, בתכנון פיגוע הטרור. לפי המידע, אל-המאמי בן ה-29 – שלא קיבל אישור לעלות על טיסה בארץ מולדתו, הועבר לתפקיד מינהלי בחברת התעופה של עומאן, עבר למרוקו וביקר בסוריה עד שהתקבל לחברת פליי דובאי – תיכנן לא רק תאונת מטוס בשמי ישראל, אלא להתרסק על בניין גבוה, כמו מגדלי התאומים בניו-יורק. ככל הידוע, מגדלי עזריאלי בתל-אביב.

בשמונת החודשים שבהם עבד בפליי דובאי הספיק אל-המאמי להגיע לישראל עשרות פעמים. הפעם האחרונה הייתה ימים ספורים לפני האירוע. הוא הכין משימה לפרטיה, בראש ובראשונה לנטרל את הטייס ההודי, לתפוס את מקומו ולהטיס את המטוס לישראל. רק נס גדול, אין מילה אחרת, קלקל את תוכניותיו.

אבו-דאבי לא מנסה לייפות את האירוע

הנסיכות המפרצית וישראל עוד ייאלצו להתמודד עם השאלה איך ייתכן שעברו המפוקפק של אל-המאמי שסולק מעומאן בעקבות איתור חומרים קיצוניים ברשותו, לא נבדק בנסיכות עם קבלתו לעבודה ואיך ישראל לא התעקשה לקבל יותר מידע על טייס המשנה. מעכשיו, מותר לנחש, יתחילו אצלנו לערוך בדיקה יסודית לכל הטייסים הזרים, לא רק בחברת הטיסה הערבית. די היה אם עומאן הייתה דואגת להעביר לאבו-דאבי את ספקותיה לגביו. אבל אבו-דאבי לא ביקשה וישראל לא התעקשה.

פרק חייו של אל-המאמי בסוריה מעורר שאלות לגבי התמסרותו לארגון אל-קאעידה, הרבה לפני הנשיא הנוכחי, א-שרע. אביו עומאני, אמו ילידת סוריה, והוא נהג להגיע לעיתים קרובות. אף אחד לא ניהל אחריו מעקב. עכשיו מתברר, סיפר לי המקור הבכיר באמירויות, כי כבר כשעבר את קורס טייסי המשנה בעומאן נחשפו אצלו "חומרים מפלילים" ועומאן לא התירה לו להתיישב בתא הטייסים עד לפיטוריו.

חשוב להדגיש, אומר לי מקור באבו-דאבי, כי בעולם חסרים היום אלפי טייסים. זאת הסיבה שממהרים לגייס כל מי שמציג תעודות סיום קורס ומציע את שירותיו. "לא תעלי על דעתך", המשיך המקור, "שנגייס טרוריסט לחברת תעופה. בהחלט מותר לקבוע שהייתה כאן פשלה חמורה מאוד". במקביל, הם בודקים מי גייס את אל-המאמי לחברת התעופה של דובאי, איך התקבל במהירות שיא לעבודה והאם יש מקום לחשוד גם במגייס.