אז כן, זה אנחנו. זה גם בגללנו. משום שמה שרואים משם לא רואים מכאן. ואנחנו דווקא רואים את החוליגנים, בשר מבשרנו, שמחוללים פרעות בשטחי יהודה ושומרון. עוד פוגרום פה, עוד גירוש שם.

רק אתמול היה עוד אחד