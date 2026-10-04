נוסעים גיבורים וטייס בעל תושייה בטיסת "פליי-דובאי" הכריעו טייס משנה שניסה לרסק את המטוס. הם היו האחרונים בשרשרת. אבל כבר עכשיו ברור שכל מה שלפניהם לא עבד: לפי דיווחים, רשימת הצוות, ובה אזרחותו העומנית של טייס המשנה, הגיעה לישראל לפני ההמראה, ואיש לא פתח אותה.

משרד התחבורה מתנער