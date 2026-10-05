לעיתים רחוקות רואים מדינה מתאחדת כך סביב גיבור לאומי, לא כל שכן מדינה של כמעט מיליארד וחצי בני אדם: ברחוב ההודי מחבקים את טייס פליי דובאי שהפך בין לילה לגיבור לאומי, ומרימים את הראש בגאווה. סמית מאצ'צ'אר, שנפצע בעת שסייע לסכל את הניסיון לרסק את טיסה 1073, זוכה לשבחים מכל עבר.

גלריה "מצדיעים לקפטן". פסל חול בעיר פורי במזרח הודו לכבודו של הטייס ( STR, AFP )

ברשתות בהודו התחקו אחר קורותיו של מאצ'צ'אר, שנאבק במחבל ואפשר לנוסעים הישראלים ולטייסים המחליפים להשתלט על המטוס. הוא גדל בשכונת גאטקופאר במומבאי למשפחה שמוצאה בגוג'ראט, מדינה במערב הודו. משפחתו עסקה בטקסטיל ולמרות שלמד תחילה הנדסת טקסטיל, הוכשר בהמשך כטייס בניו זילנד.

באחמדבאד, אחת הערים המרכזיות בגוג'ראט, תחושת הגאווה ניכרת בשיחות עם התושבים. "מאצ'צ'אר נלחם ממש בגבורה והציל חיים רבים", מכריז מיט, תושב העיר. גם ודאנט משתמש במילה שחוזרת בסיקור המקומי: גיבור. "כולם מדגישים את האומץ שלו, הוא גיבור".

כולם רוצים לקחת חלק בהוקרתו: ראש ממשלת המדינה, בהופנדרה פאטל, הכריז שיוענק למאצ'צ'אר פרס הוקרה, וכינה אותו "בנה האמיץ של גוג'ראט". במקדש סומנאת, אתר עלייה לרגל הינדי חשוב במדינה המוקדש לאל שיווה, נערך טקס תפילה להחלמתו. גם ראש ממשלת מהרשטרה, המדינה השכנה שבה נמצאת מומבאי, התגאה ב"בנה של מומבאי". ביום שישי שוחח איתו גם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי, ששיבח אותו והוסיף כי הביא כבוד ל-1.4 מיליארד בני ארצו. הטייס פרץ בבכי, התנצל בפני מודי וסיפר שמעולם לא דמיין שידבר איתו.

"שעת כושר". גאורב ( איתן גפן )

"ראיתי שגם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, שיבח אותו מאוד", אומר גאורב שפגשנו באחמדבאד ומציין שזו שעת כושר לקירוב בין שתי המדינות. "כבר יש לנו יחסים טובים עם ישראל, ואני מקווה שבעקבות המקרה הזה הקשר יתחזק עוד יותר". המרואיין סיאס קושר את הפרשה לרעיון מוכר בתרבות ההודית של "וסודהיווה קוטומבקם", שפירושו "כל העולם הוא משפחה אחת". לדבריו, הקרבה בין הודו לישראל ניכרת גם ביחסים הרשמיים: בביקור מודי בישראל בפברואר האחרון שודרגו היחסים בין המדינות.

עם זאת, בתוך הודו עצמה, הגאווה הלאומית מתקיימת לצד מתחים שמבעבעים ומדי פעם צצים מעל פני השטח. הינדים מהווים כ-80% מהאוכלוסייה, ומוסלמים כ-14%. מפלגתו של מודי, BJP, מזוהה עם לאומיות הינדית, ואילו התמיכה המוסלמית באופוזיציה התחזקה בשנים האחרונות. לצד זאת, 95% מהמוסלמים אמרו שהם גאים מאוד להיות הודים. אך באופן לא מפתיע, התמיכה ביחסים עם ישראל חזקה יותר בקרב הרוב ההינדי מאשר בקרב המיעוט המוסלמי, אם כי בכל הקשור לטייס הגיבור (וההינדי) אין כרגע מחלוקת. סקר שפורסם ביוני, לפני התקרית, מצא כי 32% מההודים הביעו יחס חיובי לישראל, 28% יחס שלילי ו-40% לא השיבו.

"הוא גיבור". ודאנט ( איתן גפן )

את תוצאות הסקר לא הרגשנו ברחוב האחמדבאדי. אדרבא. הגאווה בטייס וההערכה להצלת החיים הלכו יד ביד עם החיבה לישראל. ובינתיים, הזוג רינקל וסלמה מבקשים שהישראלים יידעו שהידידות הזאת עומדת לצדם גם ברגעים הקשים: "אנחנו רק רוצים לומר דבר אחד: הודו תמיד תתמוך בישראל בכל מצב".