הם רצים. הם דוהרים. השנאה בוערת בקרבם. לפני שבועיים זה היה הקולג' המלכותי לסיעוד (RCN) בבריטניה, שמייצג מאות אלפי אחיות ואנשי סיעוד בבריטניה. הם החליטו שם, נשות ואנשי החלוקים הלבנים, להצטרף ל-BDS, ולהחרים כל קשר עם חברת "טבע". הם התחלקו על השכל? התשובה חיובית. "טבע" זה תרופות, והצלת חיי אדם. נכון שלא תהיה השפעה מיידית על אספקת תרופות לבריטניה, אבל אנחנו כבר יודעים. הם מאמצים, בשלבים, את ההיגיון האיסלאמיסטי: זה לא חשוב כמה אנחנו פוגעים בעצמנו, העיקר שיש פגיעה ביהודים, גם אם קטנה. הרי זה היה ההיגיון של מתקפת ה-7 באוקטובר.

עדיין לא סיימנו עם האחיות, ומפלגת הירוקים בבריטניה אישרה הצעת החלטה ש"ציונות היא גזענות". היא הוסיפה חטא על פשע, והביעה התנגדות לפתרון של שתי מדינות, תוך אימוץ ה"פתרון" של מדינה אחת. מה לירוקים ולשנאה כל כך תהומית לעצם קיומה של ישראל? הרי ההחלטה על זכות היהודים לבית לאומי, שהיא תמצית הרעיון הציוני, זכתה לפריצת דרך ב-1917, עם הצהרת בלפור. ומדוע? משום שאלה היו ימים שבהם אימפריות התפרקו, על רקע ההכרה בזכות ההגדרה העצמית. זה בדיוק מה שרצתה הציונות, על רקע המאבק בקולוניאליזם. אבל הנה, עכשיו מחליטה מפלגת הירוקים בבריטניה להצטרף לאימפריאליזם האיסלאמיסטי, הג'יהדיסטי, החמאסי, שלא נאבק למען מדינה פלסטינית אלא למען הפיכת העולם כולו, כולל בריטניה, לחלק מהחליפות האיסלאמיסטית.

בסיס חיל האוויר בבריטניה ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

הם השתגעו שם? כן. השנאה מעבירה אותם על דעתם. אגב, הם הצביעו בעד "מדינה אחת דמוקרטית". נפלא. היכן בדיוק יש מדינה דמוקרטית בעולם הערבי? היכן בדיוק שתי אוכלוסיות שונות מצליחות לחיות בשלום בעולם הערבי, ללא מחזורים חוזרים ונשנים של מלחמות אזרחים? בתימן? בעיראק? בסודן? בלוב? עד כדי כך הם מטומטמים שם?

ומכיוון שהירוקים הצטרפו לחגיגת ה"ציונות היא גזענות", צריך להזכיר שהם אמורים לעסוק באיכות הסביבה. עניין חשוב. אלא שקלר שורט, שכיהנה כשרה בממשלת בריטניה, אמרה כבר ב-2007 שישראל אשמה גם בהתחממות הגלובלית. ישראל? מה היא רוצה? הטירוף לא התחיל בחודש האחרון. אז כן, זרעי השנאה נשתלו בשיח הבריטי לפני הרבה שנים. שתי ההחלטות המבישות, מהימים האחרונים, הם הפירות הבאושים.

בריטניה חברה בנאט"ו, היא אחת המדינות החזקות בברית, מקום שלישי, אחרי ארה"ב וצרפת. במהלך העשורים האחרונים היא נחשבה לבעלת הברית החשובה ביותר של ארה"ב. אבל בריטניה משנה את פניה. הקולג' המלכותי ומפלגת הירוקים הם רק סימפטומים. זו לא רק שנאת ישראל. זו שנאת המערב. זו שנאה עצמית. זו בחישה קטארית, עם מימון מפחיד.

מה שמתחיל ביהודים אף פעם לא נגמר ביהודים. כשהגזענות מרימה ראש, מצד הימין הרדיקלי או השמאל הרדיקלי, היא לא תסתפק בבעיטה בציונות. זו בעיטה במערביות. זו בעיטה באנושיות. לפי סקר של מכון המחקר PEW, מיולי השנה, בבריטניה יש יותר אהדה לסין, 46%, מאשר לארה"ב, 41%. וסין, כדאי להזכיר, היא ספקית החמצן העיקרית של איראן. ייתכן שבסקר הבא יתברר שיש יותר אהדה לאיראן הרצחנית, ואולי גם לחות'ים בתימן, מאשר לארה"ב.

מתברר שבנסיבות הללו, לאחר שבנאום אקסטטי, רק בשבוע שעבר, טען שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, ש"המפגינים נגד ישראל צודקים" - אז גם ארה"ב מרגישה שקשה לסמוך על הבריטים

ומתברר שבנסיבות הללו, לאחר שבנאום אקסטטי, רק בשבוע שעבר, טען שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, ש"המפגינים נגד ישראל צודקים" - אז גם ארה"ב מרגישה שקשה לסמוך על הבריטים. אפשר להניח שההחלטה הבהולה של ארה"ב לפנות מפציצים מבסיס פיירבורד התקבלה על רקע מידע מודיעיני, ועל רקע העובדה שרק לפני שבועיים נתפסו חמישה רעולי פנים קרוב לבסיס, לאחר שנחשדו בתכנון לביצוע פיגוע. יכול להיות שארה"ב מבינה שבמדינה שבה השנאה זוכה ללגיטימציה, לא רק מארגון האחיות, לא רק ממפלגת אופוזיציה, אלא גם משר החוץ בכבודו ובעצמו, קשה לסמוך על שירותי הביטחון. הרי זו לא תהיה הפתעה אם יותר ויותר גורמים בצמרת הבריטית הנוכחית, שממילא נמצאים כבר יותר בצד של החמאס מאשר של ישראל, נמצאים גם יותר בצד של איראן מאשר של ארה"ב.

שנאה היא מחלה מדבקת. היא פוגעת לא רק בשנואים אלא גם בשונאים. החמאס רצח קרוב ל-1,200 ישראלים, וחטף חורבן שבו הנכבה נראית לידו כמשחק ילדים. גרמניה הנאצית רצחה שישה מיליון יהודים, וספגה הרג של כשמונה מיליון בני אדם, חיילים ואזרחים, בנוסף לחורבן אדיר וללמעלה מ-12 מיליון בני אדם שהפכו לפליטים.