רק אלוהים לבדו יודע איך עובדת הנוסחה המתמטית הזאת של תורת ישראל פלוס ערבים מתים שווה אהבת מולדת ומדוע דווקא חובשי כיפה מוצאים בה מדי כמה שנים מצוות עשה דחופה שיש לקיים בבהילות. אבל נראה שבסיבוב הנוכחי בו נחשפו כוונותיו הזדוניות של פרופסור שחר נבו כבר מדובר במשוואה חדשה לגמרי.

פרופ' נבו שחר מאוניברסיטת בר אילן החשוד בתכנון פיגועים נגד ערבים ( צילום: אוניברסיטת בר אילן )

כשקוראים את כתב האישום נגדו יש תחושה כאילו מישהו חיבר את ברוך גולדשטיין מ-1994 עם יגאל עמיר מ-1995, הכיר להם את יונה אברושמי מ-1983 והוציא את כולם לטיול מאורגן אצל חברי המחתרת היהודית של סוף שנות ה-70 ותחילת ה-80. זאת משיחיות יהודית שעלתה על אקסטות ויצאה לסיור היסטורי על כנפי השכינה, העבירה את עצמה משלב התפילה והחזון לרגע אמת של פרקטיקה רצחנית, רתמה כישורים אקדמיים לטובת תוכנית שטנית, והרגישה מספיק נוח לתכנן אירוע אסוני עם פוטנציאל למלחמה נוספת.

וזה שהרבה דברים רעים לא קרו בזכות עבודתם המסורה של כוחות הביטחון שמצאו אותו בתוך ים של אירועים וישבו לו על הזנב די זמן כדי לאסוף נגדו ראיות, לא אומר שהכל בסדר ואפשר להתקדם הלאה. להפך, זה רק אומר שיש עדיין מוסדות חינוכיים שמתוקצבים על ידי המדינה, מפוקחים על ידה, ובכל זאת מגדלים עשבי פרא שאף חומר הדברה לא יכול להם. שיש אליטה מתנחלית שהישיבה בשלטון רק מתדלקת אצלה את תחושת ה"כוחי ועוצם ידי", שמאז ומתמיד היו בודדים וקבוצות בתוך הציבור הדתי לאומי שלקחו לקצה פסקי דין של רבנים, ושבשנת 2026 יותר קל לארגן הפיכה צבאית ולהעלות באש מדינה שלמה רק כי מישהו הבין ש"לעשות נקמה בגויים" זה משהו שמוטל עליו.

זה לא מקרי, ככה נראה דפוס מסוכן

כמו אצל קודמיו, הדחף להרוג ערבים כפתרון כולל לסכסוך היהודי-ערבי לא נולד בחלל ריק של מעבדה אוניברסיטאית, כי אם בעולם אמוני סגור שבו לא מחכים למשיח אלא מזרזים את בואו בכל אמצעי. היהדות עצמה, שאוסרת הן על החשת הגאולה והן על רצח בני אדם, כלל לא רלוונטית לאנשים מסוג פרופסור נבו, אחרת היה עושה משהו בנדון כמו מקדם דורות חדשים של צעירים לשוק העבודה של המחר. אלא שלמרבה הצער, כמו קודמיו בשרשרת הביזיון של הטרור היהודי, הוא בא להרוג בשם האלוהים.

זה לא מקרי, ככה נראה דפוס מסוכן. לוקחים את החוק הישראלי לידיים, עושים בו שמות, וגוררים אותנו לאסון: עשו את זה קודם גם שר האוצר סמוטריץ' עם חבית דלק שכמעט הבעיר, השר לביטחון פנים בן גביר עם תמיכה בארגון טרור, ולאחרונה גם חבר הכנסת סוכות עם ניפוץ אנדרטת מחבלים בלב כפר ערבי. הסקאלה רחבה והמקום בה רב עבור פרשנות מודרנית של המקרא - כל אחד עושה מה שהוא יודע. הדלק שמזרימים הפוליטיקאים של עוצמה יהודית והציונות הדתית פורץ בקילוח רחב אל קרקע הגבעות ביהודה ושומרון, מכתים מזה חודשים את האזור כולו במעשי נבלה של פורעים, ומפזר לחלל אדים מסוכנים של חוסר משילות.

כמו תמיד, הנתונים מספרים הכי טוב את המצב בארץ ההיא שנמצאת בגבולות ישראל, אבל מתנהגת כאילו מותר לה הכל. לפי צה"ל ושב"כ - ולא לפי נתוני האו"ם וארגוני זכויות אדם - נרשמה עליה של כ-27% במעשי אלימות של מתנחלים כלפי ערבים בשנת 2025 ביחס לשנה הקודמת. ככה נראה זינוק חד בעיצומה של מאניה שלטונית, שעודד עקירת קהילות פלסטינאיות ונהנה מהזכות לשמור על אחוז נמוך במיוחד - 3% הרשעות וכ 95% סגירת תיקים - של מיצוי הדין עם הפורעים.