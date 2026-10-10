למי שקבעה שישראל מבצעת רצח עם – ובמשתמע, אימוץ עמדה זו על ידי העולם – היא קריאת השכמה לכולנו נוכח שינוי מציאות דרמטי המאיים על עתידנו.

למי שקבעה שישראל מבצעת רצח עם – ובמשתמע, אימוץ עמדה זו על ידי העולם – היא קריאת השכמה לכולנו נוכח שינוי מציאות דרמטי המאיים על עתידנו.

בישראל יש שני מחנות: אחד סבור שישראל במצב שפיר. המצב הביטחוני, לאחר ההתאוששות מהטבח, יציב וטוב מבעבר – יוכיחו הקווים הצהובים; הכלכלה הישראלית פורחת גם לאחר שלוש שנות מלחמה – יוכיח השקל החזק; החברה האזרחית, על אף המחלוקות המלוות אותנו, חיונית, יוזמת וסולידרית - יוכיח מדד האושר הבינלאומי המדרג אותנו במקום גבוה מאוד.

בישראל יש שני מחנות: אחד סבור שישראל במצב שפיר. המצב הביטחוני, לאחר ההתאוששות מהטבח, יציב וטוב מבעבר – יוכיחו הקווים הצהובים; הכלכלה הישראלית פורחת גם לאחר שלוש שנות מלחמה – יוכיח השקל החזק; החברה האזרחית, על אף המחלוקות המלוות אותנו, חיונית, יוזמת וסולידרית - יוכיח מדד האושר הבינלאומי המדרג אותנו במקום גבוה מאוד.

בישראל יש שני מחנות: אחד סבור שישראל במצב שפיר. המצב הביטחוני, לאחר ההתאוששות מהטבח, יציב וטוב מבעבר – יוכיחו הקווים הצהובים; הכלכלה הישראלית פורחת גם לאחר שלוש שנות מלחמה – יוכיח השקל החזק; החברה האזרחית, על אף המחלוקות המלוות אותנו, חיונית, יוזמת וסולידרית - יוכיח מדד האושר הבינלאומי המדרג אותנו במקום גבוה מאוד.

מחנה שני חי במציאות הפוכה: המלחמה לא נגמרת ואין באופק שום הסדר מדיני שיבטיח יציבות; כשלי הקונספציה לא נחקרים ולכן האסון עלול להישנות; החברה החרדית מתחמקת מנשיאה באחריות ובכך מאיימת על עתידנו הכלכלי והביטחוני; האמון במוסדות המדינה והמתחים החברתיים מתעצמים ומערערים את יציבות המדינה, עד כדי חשש למלחמת אחים.

מחנה שני חי במציאות הפוכה: המלחמה לא נגמרת ואין באופק שום הסדר מדיני שיבטיח יציבות; כשלי הקונספציה לא נחקרים ולכן האסון עלול להישנות; החברה החרדית מתחמקת מנשיאה באחריות ובכך מאיימת על עתידנו הכלכלי והביטחוני; האמון במוסדות המדינה והמתחים החברתיים מתעצמים ומערערים את יציבות המדינה, עד כדי חשש למלחמת אחים.

מחנה שני חי במציאות הפוכה: המלחמה לא נגמרת ואין באופק שום הסדר מדיני שיבטיח יציבות; כשלי הקונספציה לא נחקרים ולכן האסון עלול להישנות; החברה החרדית מתחמקת מנשיאה באחריות ובכך מאיימת על עתידנו הכלכלי והביטחוני; האמון במוסדות המדינה והמתחים החברתיים מתעצמים ומערערים את יציבות המדינה, עד כדי חשש למלחמת אחים.

רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית

רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית

רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית

ואולם, כולנו חייבים לאחד כוחות נוכח העובדה שישראל עומדת על סיפו של בידוד בינלאומי דרמטי שעלול לכלוא את כולנו, משני המחנות, בתוך סד מציאות חדש, נוקשה, שעלול להיות גם הרה גורל. זוהי התרעה אסטרטגית שמחייבת שידוד מערכות מקומי; ללא תלות מחנאית.

ואולם, כולנו חייבים לאחד כוחות נוכח העובדה שישראל עומדת על סיפו של בידוד בינלאומי דרמטי שעלול לכלוא את כולנו, משני המחנות, בתוך סד מציאות חדש, נוקשה, שעלול להיות גם הרה גורל. זוהי התרעה אסטרטגית שמחייבת שידוד מערכות מקומי; ללא תלות מחנאית.

ואולם, כולנו חייבים לאחד כוחות נוכח העובדה שישראל עומדת על סיפו של בידוד בינלאומי דרמטי שעלול לכלוא את כולנו, משני המחנות, בתוך סד מציאות חדש, נוקשה, שעלול להיות גם הרה גורל. זוהי התרעה אסטרטגית שמחייבת שידוד מערכות מקומי; ללא תלות מחנאית.

במדינות אירופה, שותפת הסחר הגדולה שלנו, מתגבש מהלך להטלת סנקציות כלפינו שתפגענה באורח קשה ביכולת התפקוד של הכלכלה הישראלית. בריטניה, ובעקבותיה 11 מדינות אירופאיות, מתכננת משטר סנקציות במטרה לפגוע בכלכלה הקשורה בהתנחלויות. ואולם, מאחר שהקו הירוק איננו קיים בכלכלה הישראלית, כמעט כל חברה גדולה בישראל עלולה להיות חשופה לסנקציות העתידיות.

במדינות אירופה, שותפת הסחר הגדולה שלנו, מתגבש מהלך להטלת סנקציות כלפינו שתפגענה באורח קשה ביכולת התפקוד של הכלכלה הישראלית. בריטניה, ובעקבותיה 11 מדינות אירופאיות, מתכננת משטר סנקציות במטרה לפגוע בכלכלה הקשורה בהתנחלויות. ואולם, מאחר שהקו הירוק איננו קיים בכלכלה הישראלית, כמעט כל חברה גדולה בישראל עלולה להיות חשופה לסנקציות העתידיות.

במדינות אירופה, שותפת הסחר הגדולה שלנו, מתגבש מהלך להטלת סנקציות כלפינו שתפגענה באורח קשה ביכולת התפקוד של הכלכלה הישראלית. בריטניה, ובעקבותיה 11 מדינות אירופאיות, מתכננת משטר סנקציות במטרה לפגוע בכלכלה הקשורה בהתנחלויות. ואולם, מאחר שהקו הירוק איננו קיים בכלכלה הישראלית, כמעט כל חברה גדולה בישראל עלולה להיות חשופה לסנקציות העתידיות.

בתגובת שרשרת, רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית. כך, הקריאה ל-BDS – חרם, משיכת השקעות וסנקציות כלפי ישראל, עלולה להפוך מעמדת שוליים קיצונית למהלך סוחף שישנה את מציאות חיינו. ניקלע לפינת המצורעים העולמית לצד רוסיה, צפון קוריאה ואיראן.

בתגובת שרשרת, רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית. כך, הקריאה ל-BDS – חרם, משיכת השקעות וסנקציות כלפי ישראל, עלולה להפוך מעמדת שוליים קיצונית למהלך סוחף שישנה את מציאות חיינו. ניקלע לפינת המצורעים העולמית לצד רוסיה, צפון קוריאה ואיראן.

בתגובת שרשרת, רבים בעולם עלולים להימנע מסחר עימנו מחשש מפני הסתבכות מיותרת וסימונם כמפירי סנקציות. יתפתח מהלך זוחל וספונטני של חרם דה-פקטו, גם מצד אוהבי ישראל, עקב שיקולים של שנאת סיכון מסחרית. כך, הקריאה ל-BDS – חרם, משיכת השקעות וסנקציות כלפי ישראל, עלולה להפוך מעמדת שוליים קיצונית למהלך סוחף שישנה את מציאות חיינו. ניקלע לפינת המצורעים העולמית לצד רוסיה, צפון קוריאה ואיראן.