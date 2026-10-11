נתחיל מהסוף:ב גם עכשיו, כשסעודיה מותקפת שלוש פעמים בשבוע אחד בידי החות'ים (ומאחוריהם, כמובן, האויב האיראני המשותף לישראל ולממלכה), יורש העצר בן-סלמאן לא ימהר לפנות לסיוע ישראלי. הוא מקבל בתיווך האמריקנים סיוע מודיעיני. סוג של אריה מריאד מול פחות מנמר חות’י. יורש העצר הסעודי שומר על פני פוקר.

שימו לב לשלושה ארגוני הטרור הלא-מדינתיים שממשיכים להטריד: חיזבאללה בלבנון, חמאס בעזה והחות'ים בתימן. רק לפני שבועיים, פעמיים ביום אחד, ביקש יורש העצר הסעודי - כמעט התחנן לסיוע צבאי מאמריקה. טראמפ הודיע ש"אני לא מתעסק עם החות'ים", שיכלל את הצהרותיו ל"אני לומד את המקרה" והבהיר שאין לו תוכניות לתקוף את איראן לפני בחירות האמצע. האיראנים יכולים להתרווח על הכיסאות. את החות'ים טראמפ לא סופר, לטוב ולרע. זאת על אף שיועציו הבכירים מכירים היטב את הקשר בין החות'ים למשמרות המהפכה באיראן, כמויות ואופי הסיוע וההדרכה הנלווית של המומחים שנשלחים מאיראן.

בן סלמאן ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

גורמי הביטחון הבכירים אצלנו לא מוציאים מילה בעניין סיוע כלשהו לסעודיה. יורש העצר בן-סלמאן ממשיך, גם עכשיו, להבהיר כי רק הסדר שיוביל לסוג של הסכם שלום בין ישראל לגדה המערבית, יוכל להניע את ארמון השליט בפועל. בן-סלמאן עדיין מחזיק חשבון פתוח עם נתניהו בגלל הדלפת הפגישה החשאית בעיר נאום לפני 6 שנים. נתניהו הדליף, הסעודים רתחו ומיהרו להכחיש, ומאז היו פגישות חשאיות נוספות בין ישראלים לסעודים. בראשן הפגישה החשאית באתר סקי נטוש בגרמניה בחודש שעבר, בין 7 רמטכ"לים ערבים, כולל הסעודי, לבין הרמטכ"ל אייל זמיר.

הסעודים כוססים עכשיו ציפורניים בהמתנה לתוצאות הבחירות אצלנו. בשבוע שעבר אמר לי ממלא תפקיד בכיר בריאד: "אין סיכוי שיורש העצר בן-סלמאן יילך להרפתקה נוספת עם נתניהו. אם הוא יפסיד בבחירות, אפשר יהיה לפתוח דף חדש. אם יחזור לנצח, לא רק אנחנו בבעיה".

יומיים לפני המתקפה, פקיסטן, בת הברית החדשה של סעודיה ביחד עם טורקיה, פירסמה הודעת התחייבות להגן על סעודיה. אלא שכוחותיהם לא הצליחו לקרקע אפילו טיל חות'י אחד במשך שבוע

בשבת האחרונה אירעה המתקפה החות'ית החזקה והקשה ביותר על נמל התעופה "המלך חאלד" בריאד. 12 נהרגו, 309 נפצעו ומספר ההרוגים עלול לעלות פי שישה או שבעה בגלל הפציעות הקשות. יומיים לפני המתקפה, פקיסטן, בת הברית החדשה של סעודיה ביחד עם טורקיה, פירסמה הודעת התחייבות להגן על סעודיה. אלא שכוחותיהם לא הצליחו לקרקע אפילו טיל חות'י אחד במשך שבוע. גם טורקיה פירסמה התחייבות מגומגמת, ובריטניה שלחה מסר עמום שאין מאחוריו סיוע צבאי אמיתי. עכשיו מזהירים את אזרחי אירופה וארה"ב לא להתקרב ל"אזורים רגישים".