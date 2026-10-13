אז למה בעצם, אתה שואל את עצמך, מישהו שלא רק אחראי לאסונות אלא גם איבד אמון מול מסה קריטית מעמו, מציע את עצמו שוב לראש ממשלת-כולם; תוך שהוא בונה על פייקים, הפחדות, וקונסטלציה פוליטית שיאפשרו לו שליטה? איך זה, אתה ממשיך ושואל,

שדווקא ברגע הדרמטי הזה צץ הנשיא