נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג פועל להקים ממשלת אחדות ביום שאחרי הבחירות לכנסת ה-26 . כך נודע ל-ynet מפי מועמדים מרשימת ישר! שפגשו בנשיא באירועים שונים, ושמעו ממנו על הצורך באחדות אחרי הבחירות, במצב שבו אין הכרעה ובמקום קיום בחירות נוספות. מדובר במהלך של הנשיא הרצוג לכפות אחדות על שתי המפלגות הגדולות ודרכו לייצר את המבנה הלאה - ראש הממשלה בנימין נתניהו והליכוד מצד אחד, יו"ר ישר! גדי איזנקוט מהצד השני.

הריאיון עם הרצוג בוועידת האנשים של המדינה של ynet ו"ידיעות אחרונות" ( צילום: ירון ברנר )





בבית הנשיא אמרו כי הנשיא התייחס להקמת ממשלה יציבה ולא נכנס לשאלה איזו ממשלה וכי נושא האחדות לא עלה על הפרק בכלל וגם לא בשיחות עם חברי כנסת.

מבית הנשיא נמסר בתגובה: "מכחישים בתוקף את הפרסום. הנשיא לא שוחח על ממשלת אחדות עם אף מועמד או חבר כנסת. הנשיא לא עוסק בשלב זה בהרכב כלשהו של הממשלה, וכל זה יידון בהתייעצויות שיתקיימו בבית הנשיא לאחר קבלת התוצאות של הבחירות".

מוקדם יותר היום התייחס הנשיא הרצוג בריאיון מיוחד לוועידת האנשים של המדינה של ynet ו"ידיעות אחרונות" לאפשרות של סבב בחירות נוסף אם לא תהיה הכרעה ברורה ב-27 באוקטובר. "אני עושה הכול כדי שלישראל תהיה ממשלה יציבה", אמר הנשיא. "אבל אני אגיד יותר מכך, אני ממש, אבל ממש, אעשה כל שאני יכול כדי שלא יהיו בחירות חוזרות. אנחנו צריכים להבין שהאתגרים הלאומיים שלנו הם עצומים. אנחנו צריכים לחכות לתוצאה ולא לפסוק את פסוקנו, אבל צריך לעשות כל דבר שאפשר כדי שלא נחזור לכך שוב ושוב ושוב".

בגוש השינוי שמעו את הדברים ונכנסו לכוננות לנוכח האפשרות שהרצוג יכריח את הצדדים לשתף פעולה וישתמש בסמכותו כגורם שמעניק את המנדט להקמת ממשלה.

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב ברשת X: "בוז'י, ‏הגיע הזמן שתפסיק לנסות לשמור על נתניהו מאוחדת. ‏לא תהיה שום ממשלת אחדות עם נתניהו ומי שאפילו חושב על זה תוקע סכין בגב של הציבור הדמוקרטי בישראל".

יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד, שמתמודד לצד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במסגרת מפלגת ביחד, פרסם הודעה תקיפה נגד דברי הרצוג בוועידה: "אני מקווה מאוד שהנשיא הרצוג לא ינסה לדחוף לעוד ממשלת 'אחדות' מזויפת שבה נתניהו ירמה שוב את שותפיו וימיט עוד ועוד אסונות על אזרחי ישראל בקולות אנשים שהצביעו כדי להעיף אותו מהשלטון. לא נשתף עם זה פעולה ואני קורא גם לשאר המפלגות במחנה להודיע מראש שלא יהיו חלק מממשלה כזו".

נתניהו, הרצוג ואיזנקוט ( צילום: חיים גולדברג/פלאש90, שלו שלום, ריאן פרויס )

מלבד מאשר במפלגתו של בנט, בשאר מרכיבי גוש השינוי או בגוש נתניהו לא התייחסו לדברים, אולם ל-ynet נודע כאמור כי הרצוג העלה את האפשרות להקמת ממשלת אחדות גם באוזני חברי כנסת שאיתם נפגש בהזדמנויות שונות. לפי המידע, הרצוג מתכוון להפעיל לחץ על חברי כנסת ממפלגתו של איזנקוט (הגדולה בגוש השינוי), ולהבהיר להם את נחיצות המהלך במקרה שבו לא תהיה הכרעה.

בגוש השינוי מבהירים פעם אחר פעם כי לא ייתנו יד לממשלה שבה יהיה שותף נתניהו, בעיקר לנוכח אירועי טבח 7 באוקטובר. במרבית המפלגות מעדיפים בחירות חוזרות על פני אפשרות של ממשלת אחדות, אולם כשהרצוג מדבר על "לעשות הכול" ומדגיש זאת יותר מפעם אחת - בגוש השינוי חוששים שהוא עשוי להפעיל לחץ על הספסלים האחוריים.

איזנקוט יעדיף ממשלת מיעוט על בחירות חוזרות

כך או כך, בגוש השינוי נערכים להשביע ממשלה בכל מקרה, גם אם תהיה זו ממשלת מיעוט. איזנקוט אמר בהזדמנויות שונות כי בבחירה בין לאפשר לנתניהו לכהן כראש ממשלת מעבר לאפשרותו להקים ממשלה עם רוב ציוני - הוא יבחר באופציה השנייה.

עוד דווח כבר בעבר כי איזנקוט וחברי גוש השינוי מתכוונים להוביל כמהלך ראשון אחרי הבחירות את החלפת יו"ר הכנסת. לפי עמדת בג"ץ לאחר מערכת הבחירות של 2021, דרוש רוב של 61 חברי כנסת שידרשו בחתימתם את החלפת היו"ר. לא מדובר בחוק כתוב, אלא בעמדה שנקבעה כתקדים לאחר שעם הקמת ממשלת השינוי סירב יו״ר הכנסת דאז מהליכוד יולי אדלשטיין לאפשר את כינוס המליאה לצורך החלפתו.