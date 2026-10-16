11 ימים לבחירות, הנתונים בסקרים השונים מצביעים לרוב על תיקו בין הגושים, ונראה כי בגוש השינוי מתקשים להציג דרך אפשרית להרכיב ממשלה ולהקים קואליציה. בכירים בגוש טוענים כי התיקו הזה טוב רק לנתניהו - שבונה בעיקר על "מניעת הפסד", מה שיהווה עבורו ניצחון בפועל: הוא ימשיך לכהן כראש הממשלה עד הבחירות הבאות. והעימותים בתוך הגוש נראו היטב במתקפה חסרת תקדים של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן על יו"ר ישר! גדי איזנקוט.
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לאחר שליברמן סגר למעשה את הדלת על תוכנית איזנקוט, ואמר כי "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר", היום (שישי) הוא פרסם פוסט ארוך וחריף במיוחד שכותרתו היא "גדי איזנקוט - בני גנץ 2".
לפי ליברמן, "קמפיין 'המפלגה הגדולה' שמנהל איזנקוט לא נועד להעביר קול אחד מגוש המשתמטים לגוש המשרתים, אלא נועד לשתות קולות בתוך הגוש עצמו. זה מנוגד לחלוטין להסכמות בין ראשי הגוש במפגש האחרון ב-26 בספטמבר, פוגע באחדות השורות ומעלה שאלה אחת פשוטה: מה עומד מאחורי המהלך הזה? ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת. איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו".
ליברמן האשים את איזנקוט "בחתירה להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי, כשהוא משאיר את האפשרות של ממשלת מיעוט על השולחן כאמצעי לחץ על נתניהו כדי להיות ראשון ברוטציה. כשאני שומע את השר מיקי זוהר מדבר על אפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, קורא את הפרסומים על יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ושומע את התדרוכים מהבית הלבן, הדברים מתחילים להתחבר. גם העמדות של אנשי איזנקוט בסוגיות הגיוס והחוקה מחזקות את החשש הזה".
יו"ר ישראל ביתנו טען כי האמירות לפיהן הוא מנסה להכשיל הקמת ממשלה בראשות איזנקוט הן "חסרות בסיס. אנחנו מאוד ברורים בעמדותינו. מאז טבח 7 באוקטובר חזרתי והבהרתי: לא נשב בקואליציה שתלויה ברע"ם או במשותפת - לא בתמיכה ישירה ולא בתמיכה עקיפה".
"לצערי, אני רואה כאן הרבה יותר אמביציה אישית מרצון אמיתי לתקן את העוולות של ממשלת המשתמטים", המשיך ליברמן במתקפה על איזנקוט. "הדרך לסכל את התרחיש הזה היא אחת: ארבע מפלגות הגוש חייבות להשיג רוב מוצק, כזה שיאפשר להקים ממשלה ציונית וליברלית וימנע מאיזנקוט להציל את נתניהו בפעם השנייה. לצערי, חוסר הניסיון הפוליטי של גדי מזכיר תופעה שכבר ראינו בעבר אצל רמטכ"לים שנכנסו לפוליטיקה".
יו"ר כחול לבן ח"כ בני גנץ מסר בתגובה: "30 שנה בפוליטיקה הישראלית, וליברמן לא עשה 10% ממה שגדי איזנקוט ואני עשינו למען מדינת ישראל. מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים. ליברמן, ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום שאליו אתה מוביל את ישראל. יש רק פתרון אחד: ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ורק כחול לבן יכולה להביא אותה. מצביעים אחדות. מצילים את המדינה".
הפוסט המלא של ליברמן:
אמש אמר בכיר בגוש השינוי הדברים של ליברמן לא נאמרו בחלל ריק. לדברי הבכיר, ליברמן הרגיש שאיזנקוט פועל בניגוד לסיכום שהושג בין ראשי מפלגות גוש השינוי במפגש ביניהם בביתו של יאיר לפיד לפני שלושה שבועות. "ליברמן התעצבן על קמפיין המפלגה הגדולה של איזנקוט. הוא ראה בזה מעשה רמייה אחרי הסיכום שזה לא יקרה. ליברמן גם חושב שזה עלול להפסיד לכל הגוש את הבחירות", אמר הבכיר ל-ynet ו"ידיעות אחרונות".
איזנקוט טען לפני כן כי ישביע ממשלת מיעוט גם בלי לבקש את תמיכתם של הערבים והחרדים. לדבריו, הוא יקים ממשלה הבנויה על מנדטים ציוניים בלבד. התוכנית הזאת גם נועדה לתת מענה לקמפיין האגרסיבי של נתניהו, שטוען כי איזנקוט יקים ממשלה עם אחמד טיבי ומנסור עבאס.
אבל ליברמן, כאמור, החליט לא לאפשר זאת. התנאי הזה מצטרף לשני תנאים מוכרים של ליברמן שהוא חוזר עליהם בכל הזדמנות בקמפיין הבחירות שלו: לא תהיה ממשלה ולא תקום קואליציה עם המפלגות הערביות או עם המפלגות החרדיות.
איזנקוט, שלפי רוב הסקרים צפוי לעמוד בראשות המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, התחמק כשנשאל איך מרכיבים ממשלה עם התנאים של ליברמן. "האתגר הכי גדול שלי הוא שלא ייווצר מצב שגוש א' יביס את גוש ב'", אמר. "מה שצריך בבחירות זה לראות איך הרוב הציוני הממלכתי-ישראלי מוביל את המדינה. לא יכול להיות שהמדינה תובל בידי אנשים כמו דרעי".
פורסם לראשונה: 11:21, 16.10.26