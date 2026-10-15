"ממשלה כזאת תשנה את כל אורח החיים במדינה, ולא, לא נתניהו לבד יהיה מי שיכתיב את דרכה. השותפים הקיצוניים שלו יהיו בעלי הכוח והוא יהיה בן הערובה שלהם".

נתניהו

מילים אלה לא נכתבו היום. הן לקוחות מטור שכתבתי באוקטובר 2022 לפני ארבע שנים בדיוק. מצאתי בטור הזה, שנכתב שבוע לפני הבחירות ההן, רק רמזים למה שהתקיים באמת. ועכשיו קשה אפילו לדמיין, שמה שהתקיים בשנים האחרונות יקרה ביתר שאת בשנים הקרובות אם אותה ממשלה תיבחר.

אנחנו נמצאים אחרי ארבע השנים הכי רעות שהיו כאן מאז הקמת המדינה. שזה כולל מהפכה משטרית שעלולה להימשך, טבח 7 באוקטובר שאת השלכותיו עוד נרגיש שנים רבות, מלחמות פתוחות בחזיתות שהיו ובאלה שנוספו, קרע פנימי המורחב מטעמים פוליטיים-ציניים, פשיעה מחרידה ויוקר מחיה בשמיים. לנגד עינינו מתפרקות המערכות, החינוך, התחבורה והשירותים החברתיים.

אנחנו נמצאים אחרי ארבע השנים הכי רעות שהיו כאן מאז הקמת המדינה. שזה כולל מהפכה משטרית שעלולה להימשך, טבח 7 באוקטובר שאת השלכותיו עוד נרגיש שנים רבות, מלחמות פתוחות בחזיתות שהיו ובאלה שנוספו, קרע פנימי המורחב מטעמים פוליטיים-ציניים, פשיעה מחרידה ויוקר מחיה בשמיים

איך זה יכול להיות, שלפי הסקרים לפחות, אין תזוזה משמעותית של הציבור אל אלטרנטיבה אחרת. גם לא בשבוע שמזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אבי גיל, נתן ביטוי בראיון לחדשות 12 למה שראה בלשכה הכי סודית במדינה. ואיך אפשר לעבור לסדר היום על דברים שאמר מי שהיה ראש האגף המדיני ביטחוני, דרור שלום, ב"ידיעות אחרונות": בממשלה היתה אווירה זחוחה בזמן שקוברים חיילים.

בראיון לערוץ 11, דיבר שלשום נתניהו כאילו כל שקריו והטיותיו - מדוח למבקר המדינה ועד לדברים שאמר לציבור - עדיין לא נחשפו ע"י העיתונאים נדב איל ורונן ברגמן. מעללי בן טיפוחיו של נתניהו, יונתן אוריך, נחשפים מידי יום. והשבוע חשף אמנון אברמוביץ', שבימים הקשים ביותר במלחמה, בחודשים אוגוסט-ספטמבר, היה אוריך עסוק בהתייעצות עם ידידו הצ'ט ג'י.פי.טי לגבי שיפור תדמיתה של קטאר בעולם ובשראל.

נתניהו טוען שלא קיבל התראות? הרי ערוץ הבית שלו שאל אותו על התרעות והוא אמר שיש בזה הפרזה. כלומר, היו התרעות והוא כפר וזלזל בהן.

וזה קורה קצת אחרי שגילינו שחיינו פרוצים בגלל בעיות אבטחה בסיסיות במטוסים המגיעים לישראל, ורק תושיית נוסעים ישראלים מנעו אסון כבד.

השבוע הגיש ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, תביעת דיבה נגד נתניהו. התביעה הוגשה על ידי עורך הדין ראובן בכר ממשרד עורכי דין פישר ושות'. במשך כשלוש שנים קיווה בר שתקום ועדת חקירה ממלכתית לאירועי ה-7 באוקטובר, למרות שהוא יודע שוועדת חקירה ממלכתית תבוא חשבון גם איתו. אבל כשראה שנתניהו מנסה לזרוק את הכל עליו ועדת חקירה לא נראית באופק - החליט להגיש תביעה. מה עוד צריך לקרות, אחרי שראש שב"כ לשעבר נאלץ להגיש תביעת לשון הרע נגד ראש ממשלה ומעלה בכתב התביעה האשמות מצמררות על תהליך קבלת ההחלטות פה.

אז כן, אני מזהירה. תנסו לדמיין עוד ארבע שנים כאלה. רק שהפעם זו תהיה אותה קואליציה שיודעת שגם אחרי כל מה שקרה, אפשר להמשיך. שאפשר להיכשל. להמיט חורבן על המדינה ולהתנער מאחריות. שאפשר להאשים את כולם ובסוף - להיבחר מחדש.

רחוק יותר, מסוכן יותר, טורף יותר

מה ימנע מממשלה כזאת ללכת רחוק יותר, מסוכן יותר, מטורף יותר. שאתה יכול להיות האחראי הראשי למחדל או כשל, ולהישאר ראש ממשלה, שרת תחבורה, שר חינוך, שר לביטחון פנים.

שר המשפטים כשל כי לא סיפק את הסחורה? נביא את ברדוגו, את טלי גוטליב או את שמחה רוטמן. רמת ההשכלה והחינוך בקדנציה של קיש היא מהגרועות בעולם? נשים במקומו את אלמוג כהן או את לימור סון הר-מלך.

כן, אני מזהירה. מזהירה מפני היום שאחרי הבחירות אם הממשלה הזאת תיבחר שוב. מפני שברור מה היא עלולה להסיק מעצם הבחירה בה: שהציבור סלח. שהציבור שכח. שהציבור מוכן לתת לה עוד ארבע שנים בלי חשבון נפש, בלי לקיחת אחריות, בלי מחיר. ניצחון בבחירות זה לא רק שיפוט על מה שהיה, אלא גם רישיון למה שיהיה. ואם הם יבחרו שוב, הם יקבלו רישיון להשתולל. הם ימשיכו לזלזל בציבור ולהתייחס למשרדי המשלה כאל אחוזותיהן הפרטיות, להתייחס למדינה ככזו שנועדה לשרת אותם ולא הם את אזרחיה.

לפני ארבע שנים חיינו בפנטזיה שזה לא באמת יקרה. חשבנו, שנתניהו ייפטר ברגע האחרון מהקבוצה המשיחית וינסה להקים ממשלה מאוזנת. "חלום הבלהות שבו סמוטריץ' מכהן כשר בכיר ויושב בשולחן הקבינט כשלצידו בן גביר, דרעי, אמסלם וגולדקנופף, לא מצליח להתמקם בדמיונם של רבבות ישראלים, יהודים וערבים, שאומרים לעצמם: זה בסדר, נתניהו לא ייתן שזה יקרה".

כך כתבתי לפני ארבע שנים. טעיתי. זה קרה. אז אל תגידו שהסיוט הזה לא יכול לחזור. אם אז חשבתי שהבחירות הן הקרב האחרון למי שמתנגדים למה שממשלה כזאת מסמלת, עכשיו אנחנו יודעים לא רק מה היא מסמלת, גם מה היא עושה.

מה כבר יכול להיות, אנחנו אומרים. הרי לא יתכן שבן גביר יתמנה לשר הביטחון. אתם בטוחים? אם נתניהו יחליט שרק כך הוא יוכל להקים את הקואליציה שלו – זה יקרה. ועוד נקבל כבונוס את חנמאל כסגן שר הביטחון. סמוטריץ' ייקח עוד מיליארדים וישקיע אותם במאחזים, בחוות ובנוער הגבעות, שמבצעים פוגרומים איומים על בסיס יומי בשטחים. דרעי וגולדקנופף ימשיכו לקבל את המיליארדים כדי להכשיר את דור המשתמטים הבא, ללמד אותם שעדיף למות ולא להתגייס. הם ישנו את הגדרת האברך ל"לוחם ה'', ויתנו פטור רשמי ל-120 אלף צעירים. שירות החובה יתארך ל-40 חודש, צה"ל יודיע למילואימניקים שבעשור הקרוב צפויים להם 120-140 ימים בשנה. המע"מ יעלה בחדות, מס הכנסה יועלה גם הוא. מערך המילואים יקרוס.

צילום: אביגיל עוזי

הקונגרס האמריקני יחליט על הפסקת סיוע לישראל. בקשות הוויזות לארה"ב ייענו בסירוב. חברות התעופה יצמצמו את הטיסות לישראל. רופאים ימשיכו לעזוב את הארץ, המתמחים בחו"ל לא יחזרו. יזמים ישראליים יתפזרו ברחבי העולם. מדענים, מהנדסים, אנשי הייטק וסייבר, אלה שמייצרים לנו יתרון איכותי – יעזבו בהמוניהם, רגע, בעצם זה כבר קורה.

הממשלה תבטל תקציבים למוסדות אומנות ותרבות. כך גם למרכז רבין (שהשבוע, באחד הפודקאסטים, כינה השר לעתיד, משה פייגלין, את ראש הממשלה שנרצח בידי יהודי, "אידיוט שימושי").