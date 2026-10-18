אירועי החיכוך, האלימות והפשיעה הלאומנית ב"שטחי C" , לצד הפער הבין-ארגוני בין המשטרה, צה"ל והשב"כ , והעובדה שמחוז ש"י והצבא במתכונתם המצומצמת בשטח אינם מסוגלים לספק מענה מלא לרצף האירועים הגדל, הביאו את מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, לגבש תוכנית אופרטיבית מותאמת למציאות בשטח, שמציעה מענה ישיר לטיפול בתופעת אלימות הקיצונים לצד הגברת הביטחון והשירות לאוכלוסייה הנורמטיבית ביהודה ושומרון.

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עיקר התוכנית, שטרם קיבלה את אישור המפכ"ל והשר, הוא הקמת "חטיבה C": כוח משולב בין-ארגוני שמטרתו לספק מענה אפקטיבי, מהיר ומקיף בדיוק במקומות שבהם נוצר הוואקום. כחלק מהכנת התוכנית נעשה במשטרה מיפוי מקיף של שטחי C בכל מוקדי החיכוך, על מנת לייצר מענה שמבוסס על נוכחות רציפה שתמנע אירועי אלימות מראש, ואם כבר התרחשו – תאפשר להגיע אליהם במהירות.

על פי הרעיון, שהוצג במהלך גיבושו לכמה גורמים במערכת הביטחון, הכוח לא יתעסק בעבירות פשיעה ביישובים היהודיים, אלא יתמקד בחיכוך בשטחים הפתוחים. מהלך זה יפנה את המח"ט הגזרתי להתמקד ראש בראש מול הטרור, בעוד שאירועי החיכוך ינוהלו על ידי כוחות חטיבה C. למעשה, מדובר בהגדלת יכולות המשטרה תחת חסות הצבא.

הרעיון האסטרטגי הרחב להקמת כוח ייעודי בשטחי C נולד במקור אצל ראש מתפ"ש, האלוף יורם הלוי, ופורסם בעבר אך לא נמצא לו פתרון מתאים, שכן כוח כזה חייב לפעול תחת הצבא, בהיותו הריבון ביהודה ושומרון. הרעיון של הלוי עסק בחלוקת הסמכויות, ופחות בפרטי הכוח הייעודי. התוכנית של ניצב פינצ'י מתרגמת את הרעיון לצעדים מעשיים. מדובר על כוח מבצעי וחקירתי בהיקף של כ-700–800 שוטרים ולוחמים, שיהיו פרוסים מדרום הר חברון ועד לצפון השומרון.

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החטיבה תפעל בטריטוריה הגיאוגרפית שבאחריות הצבא ותהיה כפופה מנהלתית לאלוף הפיקוד, אך תעניק לו יכולות ומענה משטרתי מלא. היחידה תשלב כוחות לחימה ושיטור, לצד יכולות חקירתיות ומודיעיניות מתקדמות שיישבו יחד בחמ"ל משותף – דבר שיבטיח לראשונה רצף מבצעי, מודיעיני וחקירתי מהיר, החל מאירועי הפרות סדר ועד לאירועי פח"ע ופשיעה לאומנית.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר בתפיסה הוא העברת הדגש לנוכחות רציפה בשטח, לצורך מהירות תגובה. במסגרת התוכנית חולק המרחב ביו"ש לכמה אזורים מרכזיים, שמהווים את מוקדי החיכוך ואזורי הרעייה והחוות. במקום לשגר כוחות מרחוק רק אחרי שהאירוע כבר הסלים, שוטרי החטיבה יסיירו דרך קבע בשטחי החוות ומרחבי הרעייה.

בניית הכוח החדש תיעשה בשלבים: תחילה מתוך הפלוגות הקיימות כיום במג"ב איו"ש, שיעברו הכשרה מהירה והסבה לתפקידי שיטור מחוזי קלאסי, לצד גיוסים חדשים של סיירים ולוחמים.

מבחינה תקציבית, הדרישה המשטרתית היא שמימון היחידה יגיע מתקציב הצבא, בעוד שבצבא טוענים שמדובר באירוע לאומי שמימונו צריך להגיע ישירות מהמדינה.