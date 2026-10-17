התקרית שבה הותקפה צלמת "וושינגטון פוסט" היידי לוין עדיין מעוררת הדים , ובינתיים יהודים קיצונים תקפו היום (שבת) גם דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שביקרו במסיק באזור ה כפר הפלסטיני טייבה - שנחשב לכפר הנוצרי האחרון ביהודה ושומרון.

בסרטונים מהמקום נראים קבוצת רעולי פנים מתקרבים אל רכב שבו נמצאים הדיפלומטים עם מקלות ואבנים, דורשים תעודות זהות ורודפים אחרים בטרקטורון. בהמשך נראה דיפלומט צרפתי יושב על הקרקע כשגבו נשען על הרכב, ותועד גם שבר בחלון הרכב של הקונסוליה הבלגית.

פורעים יהודים תקפו דיפלומטים צרפתים ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )





גלריה הדיפלומט הצרפתי מוטל על הקרקע, והקיצונים שתקפו ( צילום: עמית אורפלי, רוני פדרמן )

הפורעים חוסמים את רכב הדיפלומטים

הנזק מהאבן שהוטחה לכאורה בחלון

ככל הנראה בתקיפה השתתפו שבעה פורעים, שגם תקפו מוסקים פלסטינים בכפר טייבה שנמצא בשטח B. "עדכנו בזמן אמת את הצבא שלא הגיע או ענה", אמר עמית אורפלי, אחד הפעילים שהיו במקום. "הם איימו שיהרגו אותנו".

צה"ל והמשטרה לא מנעו בימים האחרונים כמה תקיפות חמורות של פלסטינים שמוסקים זיתים באזורים שונים ביהודה ושומרון, כשבין השאר כאמור תקפו פורעים יהודים גם את צלמת העיתונות היידי לוין. הצלמת עברה היום ניתוח באצבע בידה השמאלית, שלדברי בתה אשלי מילנר כמעט נקטעה בעקבות התקיפה.