התקרית שבה הותקפה צלמת "וושינגטון פוסט" היידי לוין עדיין מעוררת הדים, ובינתיים יהודים קיצונים תקפו היום (שבת) גם דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שביקרו במסיק באזור הכפר הפלסטיני טייבה - שנחשב לכפר הנוצרי האחרון ביהודה ושומרון.
בסרטונים מהמקום נראים קבוצת רעולי פנים מתקרבים אל רכב שבו נמצאים הדיפלומטים עם מקלות ואבנים, דורשים תעודות זהות ורודפים אחרים בטרקטורון. בהמשך נראה דיפלומט צרפתי יושב על הקרקע כשגבו נשען על הרכב, ותועד גם שבר בחלון הרכב של הקונסוליה הבלגית.
ככל הנראה בתקיפה השתתפו שבעה פורעים, שגם תקפו מוסקים פלסטינים בכפר טייבה שנמצא בשטח B. "עדכנו בזמן אמת את הצבא שלא הגיע או ענה", אמר עמית אורפלי, אחד הפעילים שהיו במקום. "הם איימו שיהרגו אותנו".
צה"ל והמשטרה לא מנעו בימים האחרונים כמה תקיפות חמורות של פלסטינים שמוסקים זיתים באזורים שונים ביהודה ושומרון, כשבין השאר כאמור תקפו פורעים יהודים גם את צלמת העיתונות היידי לוין. הצלמת עברה היום ניתוח באצבע בידה השמאלית, שלדברי בתה אשלי מילנר כמעט נקטעה בעקבות התקיפה.
בינתיים, כוחות צה"ל ומג"ב הוקפצו הצהריים למאחז שירת ציון שבאזור בית ליד בשומרון, בעקבות עימותים בין ישראלים ופלסטינים. לפי החשד, מתנחלים הגיעו להפריע לפלסטינים שמסקו זיתים, וככל הנראה הצדדים השליכו אבנים אחד על השני, וכמה פלסטינים נפגעו. שעות לאחר האירוע החל קרב גרסאות בנוגע להמשך סדר ההתרחשויות שבהן נפצע אזרח ישראלי: המתנחלים דיווחו תחילה על פיגוע דריסה, אך בהמשך נטען כי גנבו רכב של פלסטיני - ועשו תאונה. לפי גרסה נוספת, מדובר ברכב של ערבים ישראלים שניסו לברוח מהמקום, ופגעו במתנחל.