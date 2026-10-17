יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמנם לא מציב זאת כדרישה פומבית, אך הוא מתכוון לדרוש שוב את תפקיד האוצר ושר במשרד הביטחון - אם נתניהו יקים שוב ממשלה.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמנם לא מציב זאת כדרישה פומבית, אך הוא מתכוון לדרוש שוב את תפקיד האוצר ושר במשרד הביטחון - אם נתניהו יקים שוב ממשלה.

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמנם לא מציב זאת כדרישה פומבית, אך הוא מתכוון לדרוש שוב את תפקיד האוצר ושר במשרד הביטחון - אם נתניהו יקים שוב ממשלה.

, ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות", כי "אני אשמח להמשיך בתפקידים אלה", ובחוג בית לפני שבוע וחצי הסביר את שיטת העבודה שלו בקדנציה האחרונה בשלל תחומים - ואיך הדבר קשור לשליטה בקופה של המדינה.

, ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות", כי "אני אשמח להמשיך בתפקידים אלה", ובחוג בית לפני שבוע וחצי הסביר את שיטת העבודה שלו בקדנציה האחרונה בשלל תחומים - ואיך הדבר קשור לשליטה בקופה של המדינה.