יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' אמנם לא מציב זאת כדרישה פומבית, אך הוא מתכוון לדרוש שוב את תפקיד האוצר ושר במשרד הביטחון - אם נתניהו יקים שוב ממשלה.
סמוטריץ' אמר בשבוע שעבר בוועידת "האנשים של המדינה", ועידת הדגל של ynet ו"ידיעות אחרונות", כי "אני אשמח להמשיך בתפקידים אלה", ובחוג בית לפני שבוע וחצי הסביר את שיטת העבודה שלו בקדנציה האחרונה בשלל תחומים - ואיך הדבר קשור לשליטה בקופה של המדינה.
"בקדנציה האחרונה היה לי ביזנס ופלז'ר", אמר לקהל בשכונת הר חומה בירושלים. "90 אחוז מהזמן הקדשתי למשרד האוצר, זה היה הביזנס. עשרה אחוז הקדשתי למשרד הביטחון ושם עשינו את המהפכה ביו"ש. למה רציתי את האוצר? אם אני אהיה שר חינוך, אז יגידו לי למה לא מינית רבנים ולמה לא עשית התיישבות. ואם אני אקח את השיכון יגידו לי למה לא פעלת בחינוך? כשאתה שולט על השיבר אתה יכול לעשות גם וגם".
לדבריו, "עשינו תקציבים לחינוך ומינינו ראש מועצת חינוך ממלכתי דתי. ועשינו זהות יהודית כי ישבנו על השיבר. ויכולתי לעשות מהפכה ביו"ש כי אם הצבא משחק איתך או עוצר אותך, אתה סוגר לו את השיבר".
אחת הדוגמאות לכך היא שבתחילה הקשה סמוטריץ' על אישור פנסיות הרמטכ"ל, נושא שהיה חשוב לצה״ל. סמוטריץ עיכב את הפנסיות כי הצבא ומשרד הביטחון עיכבו את העברת הסמכויות לסגן ראש המנהל האזרחי שמינה סמוטריץ'.