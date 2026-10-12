שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התארח הבוקר (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" וטען כי "בעוד שנה בית המשפט יחייב את צה"ל להחזיר את העזתים, ויפתח את דלתותיו למחבלי חיזבאללה". סמוטריץ' אמר את הדברים אחרי שבג"ץ קבע שיש לקדם מהלכים ולקדם לוח זמנים לסיום המבצע במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, בעקבות עתירה שהגישו חלק מהתושבים. "ביטחון ישראל אינו שפיט. על הביטחון אחראי הצבא", אמר עוד. "זה קומץ של אנשים יהירים, שלא מבינים שום דבר בביטחון".
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"צה"ל מסיבות מקצועיות החליט שהוא מפנה את התושבים משלושת מחנות הפליטים הכי מסוכנים מצפון השומרון. מטהר שם את כל תשתיות הטרור כדי להגן על הביטחון של אזרחי ישראל", אמר סמוטריץ'. כשנשאל אם הוא מצפה שצה"ל ושר הביטחון לא יממשו את הוראות בג"ץ, ואם לא מדובר באנרכיה, ענה: "מראש לא משתף פעולה. לא להגיב לעתירות האלה, לא לשלוח פרקליטים. לביטחון ישראל אחראי הדרג המדיני שנבחר ע"י הציבור, והוא מספק תשובות לביטחון. אם אלוף הפיקוד אומר שכדי למנוע מכוניות תופת צריך לא לאפשר את חזרת המחבלים, הם לא יחזרו. שופטי בג"ץ לא יסכנו את ביטחון ישראל".
לטענתו, "זה מה שהם עשו ערב המלחמה. קשרו את הידיים לחיילים שלנו. הם לא אישרו לצבא לפנות את ההפגנות של חמאס על הגדר - זה מה שאפשר למחבלים את 7 באוקטובר. זו התרעה אסטרטגית חמורה".
סמוטריץ' הגיע לריאיון מיד אחרי עופר וינטר. "אין שום סיכוי בעולם שווינטר עובר את אחוז החסימה. הוא ושותפיו, חלילה, אם יפילו את הימין, ייזכרו לדיראון עולם", קבע שר האוצר. "הם יהיו אחראים למדינה פלסטינית, פירוק החוות, ביצור הדיקטטורה המשפטית. הוא כועס על נתניהו ולכן רוצה לפגוע בעם ישראל. אין לך בייס. הוא יחליף את המטכ"ל אבל לא אומר עם מי. אני לא יודע להגיד מה הוא רוצה. בנט ושקד בשיא כוחם ב-2019, עם 12 מנדטים בסקרים, התרסקו מתחת לאחוז החסימה. אני רואה פה יהירות שלא מצליחה".
שר האוצר אמר כי להערכתו, הוא ניהל את הכלכלה בצורה "מצוינת": "השפעתי על המלחמה בצורה פנטסטית עם הישגים כבירים, וגם עשיתי מהפכה ביהודה ושומרון. ואני אדרוש מנהלת מיצוי סד"כ במשרד הביטחון תחתיי כשר במשרד הבטחון", הוא אמר, אחרי שנשאל על גיוס חרדים - והוסיף כי הוא רוצה מאוד להישאר במשרד הביטחון. "אני חושב שאני עושה את התפקידים האלה בצורה טובה מאוד גם בכלכלה, גם דרך יכולת ההשפעה במשרד האוצר, ההשפעה על החינוך והזהות היהודית של מדינת ישראל והתיקונים במערכת המשפט. אני חושב שכשר במשרד הבטחון אני יכול לדרוש מנהלת מיצוי סד"כ שאכ"א יהיה כפוף לה ושהיא תמצה את הסד"כ הקיים".
בזמן שנראה שבגוש נתניהו מנסים לדחוק הצידה את עוצמה יהודית של איתמר בן גביר ואת מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, בשבועות האחרונים מתהדק הקשר בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר סמוטריץ', שמפלגותיהם גם חתמו על הסכם עודפים.
סמוטריץ' נשאל גם על ההדרה של בן גביר, והשיב: "הוא שותף מלא. בן גביר החליט לצערי לא להיות חלק מהדבר הזה. עוד לפני סגירת הרשימות חתרתי לאחדות כמה שיותר גדולה במחנה הלאומי. לדעתי זה הדבר החשוב ביותר. אין שום משמעות לחצי מנדט שיעבור מכאן לכאן, מהליכוד לבן גביר, מבן גביר לליכוד, כל האסטרטגיה צריכה להיות משלבים ידיים ביחד, הולכים לשכנע את עם ישראל. איתמר בחר קמפיין אחר - איך הוא לוקח מנדטים מנתניהו ואיך הוא לוקח ממני. בעיניי, מיותר לחלוטין. אני קורא לו גם עכשיו, בוא תצטרף. תעשה כנס פעילים גדול שלך, תזמין את נתניהו, אני בטוח שהוא יבוא".
ב-2030 תגיע נקודת מפנה - החינוך החרדי יוביל על הממלכתי. הם לא מחנכים את ילדיהם לליבה, שירות, ציונות. מה אתם עושים עם זה? "קודם כל, זו אוכלוסייה שיש בה גם הרבה טוב. אנחנו אוהבים לראות את הטוב שבכל אחד, יש גם הרבה טוב באוכלוסייה הזאת. הרבה עזרה הדדית והרבה הסתפקות במועט. יש גם אתגר גדול. צריך לשלב אותה בחברה הישראלית. לשלב אותה בצבא, לשלב אותה בשוק התעסוקה. אני עובד בזה כשר אוצר בהשקעות של מאות מיליונים. 10% מהילדים לומדים בממלכתי-חרדי שמלמד ליבה, הולך לישיבות תיכוניות ומתגייס".
יעקב אשר אומר "לא ניכנס לממשלה בלי חוק הסדרת מעמד בני הישיבות". "אנחנו לא מתכוונים לוותר. אנחנו נשמור על הביחד ועל השותפות. אנחנו נחולל שינוי היסטורי. רק אנחנו נעשה את זה. אם היה עובר חוק גיוס שהיה על הפרק, אז היו כבר אלפי חרדים בצבא. היו מורידים את העומס על המשרתים בצורה דרמטית. היו אצלנו מקסימליסטים שאמרו אם זה לא 100%, אלא רק 80%. היה קמפיין מטורף ששפך עשרות מיליונים לפרק את המחנה הלאומי. פרסמתי תוכנית מאוד יסודית לפרטי פרטים - מה המרכיבים של תוכנית לאומית לגיוס חרדים. אפשר להיות צודק, לכעוס, לדפוק את הראש בקיר - או לקחת אחריות, לעבוד קשה ולהביא תוצאות - ואני משוכנע שנעשה את זה".
הנשיא אמר שיפעל שלא יהיו בחירות חוזרות. אתה פתוח לממשלת אחדות? "אתמול נפתלי בנט אמר שהוא לא פוסל את העובדה שנתניהו יכול להיות שר אוצר בממשלתו. זה הזיה ולא יקרה, אבל נניח. חבריו לגוש אחרי דקה ירו בו בליסטראות, עמדו ונשבעו כמו לדגל שלא יושבים עם נתניהו. המחנה הלאומי חייב קודם כל לנצח כדי שתקום ממשלה עם קווי יסוד ברורים".
לפי הסקרים האחרונים, מפלגת הציונות הדתית עוברת את אחוז החסימה וזוכה לשישה מנדטים. סמוטריץ' התאחד לטובת הבחירות עם מפלגת זהות של משה פייגלין, שהוצב במקום השני ברשימה.