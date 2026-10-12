ב-2030 תגיע נקודת מפנה - החינוך החרדי יוביל על הממלכתי. הם לא מחנכים את ילדיהם לליבה, שירות, ציונות. מה אתם עושים עם זה?

"קודם כל, זו אוכלוסייה שיש בה גם הרבה טוב. אנחנו אוהבים לראות את הטוב שבכל אחד, יש גם הרבה טוב באוכלוסייה הזאת. הרבה עזרה הדדית והרבה הסתפקות במועט. יש גם אתגר גדול. צריך לשלב אותה בחברה הישראלית. לשלב אותה בצבא, לשלב אותה בשוק התעסוקה. אני עובד בזה כשר אוצר בהשקעות של מאות מיליונים. 10% מהילדים לומדים בממלכתי-חרדי שמלמד ליבה, הולך לישיבות תיכוניות ומתגייס".