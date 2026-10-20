אלה הפרקים האחרונים במורשתו של שר החינוך ה-30 במדינת ישראל, יואב קיש. הם נרשמים מעצמם בקצב של הכתבה באנגלית בכיתה ד', מגוללים בפני הציבור את סיפור קריסתה של מערכת שלא עומדת בציפיות של אף אחד מהעולם המערבי, משרטטים ציר זמן שמזכיר דמוקרטיות שוקעות, ומציגים את שלל מעלליו של המחנך מספר אחד ברצף כאוטי שעלול היה להדאיג גם את הישנונית שביועצות החינוכיות.

הוראותיו לביטול מבחני תנופה (מיצ"ב לשעבר)