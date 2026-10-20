אלה הפרקים האחרונים במורשתו של שר החינוך ה-30 במדינת ישראל, יואב קיש. הם נרשמים מעצמם בקצב של הכתבה באנגלית בכיתה ד', מגוללים בפני הציבור את סיפור קריסתה של מערכת שלא עומדת בציפיות של אף אחד מהעולם המערבי, משרטטים ציר זמן שמזכיר דמוקרטיות שוקעות, ומציגים את שלל מעלליו של המחנך מספר אחד ברצף כאוטי שעלול היה להדאיג גם את הישנונית שביועצות החינוכיות. הוראותיו לביטול מבחני תנופה (מיצ"ב לשעבר) שאמורים להתבצע השנה במתמטיקה, עברית, מדעים ואנגלית, ולהפסקה של שיתוף הפעולה עם הרשות למדידה והערכה (ראמ"ה) הם גפרור בוער אחרון שהוא משליך למדורה שבה נשרפו מיטב הישגינו.
וזה קצת משונה כשמדובר בשר חינוך. הוא אמור לעשות הכל כדי לקדם את ילדי ישראל, לא לקחת אותם 22 שנים אחורה לעידן שבו משרד החינוך עבד על עיוור, היה נטול כלים אחידים למדידת הישגים, והסתכל מבחוץ על המעגל היוקרתי של מדינות המערב. קיש כנראה לא יודע לעשות את ההקשר המיידי בין הקמת ראמ"ה ב-2005 – בעקבות החלטה של ועדת דברת – לבין הצטרפותה של ישראל למדינות ה-OECD ב-2010, להבין כי מדובר בסיבה ותוצאה, וכי רשות בלתי תלויה בפוליטיקאים – תקציבים, אג'נדות ובעלי תפקידים – היא שומרת סף הכרחית בפתח בית הספר.
כניסתה של ישראל לליגת המדינות המובילות התאפשרה לפני 21 שנים בזכות נכונותה לאמץ תו תקן בינלאומי, להחיל על עצמה סטנדרטים גבוהים, ולהתחייב לשקיפות מלאה מול המוסדות הרלוונטיים. השנה הייתה 2006 וקיש בדיוק השלים את לימודי התואר השני שלו במנהל עסקים בצרפת, שירת כטייס קרב פעיל במילואים בדרגת סגן-אלוף בחיל האוויר ועבד כטייס מסחרי בחברת אל על. שום דבר שירמוז על עתיד פוליטי מזהיר לצידו של ראש ממשלה נצחי ובראש כוח לריסוק ההישגים של מערכת החינוך, על נאמנות מוחלטת לאדם והתכחשות גורפת לרעיון, ועל הגדלת הפערים בקודש הקודשים של החברה הישראלית לטובת הבורות והבערות.
מחלות כרוניות מייסרות
במשמרת הארוכה מדי של קיש הפכו החוליים של מערכת החינוך למחלות כרוניות מייסרות. הציונים של מבחני פיז"ה – מערך המבחנים של מדינות ה-OECD – הידרדרו לשפל חסר תקדים עם תוצאות שמציבות אותנו במקום ה-43 ברמת ההישגים, ממוצע ציונים נמוך במיוחד של קריאה, מתמטיקה ומדעים בקרב בני 15 – ולמעמד הנמוך בתולדותינו מאז החלה המדידה. ואת הפדיחה הזאת קיש נואש לטייח בכל מחיר, לא משנה שהיא מרוחה על כל טבלת אקסל שזמינה במרחביה הפתוחים של הרשת ומונצחת לדיראון עולם. הוא מתנהג כאילו אף אחד לא ראה.
עם הכיתות הכי צפופות, השקעת מדינה הכי נמוכה פר ילד, עלייה באחוז הנושרים מקרב אנשי הוראה, והובלה בטבלה העולמית של פערים בחינוך – מסיימת מערכת החינוך את הרומן המפוקפק שלה עם קיש, כשהיא נואשת למישהו שלא ינצל אותה יותר לצרכיו הפוליטיים
זאת שיטה ידועה שלמד אצל אדונו מורו ורבו, כי התכחשות לעובדות – מטשטוש מחדלי אוקטובר, עד התנערות מאחריות למותם של חטופים, עבור דרך התנכרות לרצח של מאות אזרחים – היא נוסחה שעובדת על מספיק אנשים. אלה שמעזים לסלוח גם אם אף אחד לא הרשה להם, שעוברים בשתיקה על הפקרה מתמשכת, שמשתפים פעולה עם השכחה מכוונת, ומתעלמים מנוכחות של סוכן קטארי פעיל במשרדו של ראש הממשלה. העיקרון של כל אנשי נתניהו – מה שאתה לא חוקר הציבור לא יודע, ומה שהציבור לא יודע לא כואב לו – פועל כמו קסם, ונראה שמאז טבח 7 באוקטובר אף הורחב לטובת דברים שהציבור דווקא יודע אבל כבר איבד עניין.
אם קיש היה מדבר גלויות, היה מבקש מכם לירות בשליח ולא משנה איזו שפה הוא דובר ועד כמה הנתונים שלו קריטיים לעתידנו. דורש מכם להתפעל מהאופן שבו הוא מנסר ענף מפואר שעליו יושבים תלמידי ישראל. מצפה שתמחאו לו כפיים על ניתוק נוסף של חוליה שעוד מחברת אותנו למדינות מתוקנות. מבקש שתבחרו בו לקדנציה נוספת כדי שיוכל להמשיך בהעברת כספים קואליציוניים לישיבות שתלמידיהן לא שותפים לנשיאה בנטל. מנסה להסביר לכם למה רק לו הגיע להצטיין כילד, להתקבל לקורס טיס להתפתח וללמוד באוניברסיטה בחו"ל, אבל לילדים אחרים היום כבר לא.
עם הכיתות הכי צפופות, השקעת מדינה הכי נמוכה פר ילד, עלייה באחוז הנושרים מקרב אנשי הוראה, והובלה בטבלה העולמית של פערים בחינוך – מסיימת מערכת החינוך את הרומן המפוקפק שלה עם קיש, כשהיא נואשת למישהו שלא ינצל אותה יותר לצרכיו הפוליטיים. ידו הארוכה שהגיעה גם לתוכניות חינוכיות, פשפשה בקרביים של המל"ג – רוקנה אותו מנציגיה שהתפטרו כמחאה על הרחבת החוק לאישור הפרדה מגדרית באקדמיה וכעת נאבקת בלי בושה להכניס את נציגיה החדשים – הותירו בה משקעים של בערות ומחסור.
הסוכנות החברתית החשובה ביותר של אזרחי המחר בישראל עומדת ליפול סופית בידי הממשלה, ונראה שאין נלהב יותר משר החינוך שנפלה בחלקו הזכות לדפוק את המערכת. הוא דואג לחשק את הנזקים ולהעמיק את השברים, עכשיו תורנו לדאוג שהוא לא ימשיך בתפקידו.
פורסם לראשונה: 00:00, 21.10.26