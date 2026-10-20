אתמול חשף צחי הנגבי בעמוד הראשון של עיתון זה, שהפעם לא יצביע לליכוד.
בפברואר 2021, כבר לפני למעלה מחמש שנים, פרסמתי מעל דפי עיתון זה מאמר כואב בשם: "זהו שיר פרידה". שיר הפרידה שלי מהליכוד היה עוד לפני טבח 7 באוקטובר, עליו מסרב ראש הממשלה נתניהו לקחת אחריות. כשנתניהו החליט לרסק את שומרי הסף, כשכל ערכי ז'בוטינסקי עליהם גדלנו היו למרמס, מתחתי ביקורת, אבל כאשר החליט לחתום על הסכם עודפים עם הכהניסט בן גביר שבסלון ביתו הייתה תלויה תמונתו של מאיר כהנא, היה זה הקש ששבר את גב הגמל. זה לא הליכוד ואלה אינם ערכיו. יצחק שמיר נהג לצאת מהמליאה כל אימת שמאיר כהנא, אז חבר כנסת, היה עולה לנאום.
בינתיים חלפו חמש וחצי שנים מדממות וקשות. והיום, אני יכולה לחתום כמעט על כל מילה שצחי הנגבי כתב.
מאז טבח 7 באוקטובר, סירובו הנורא של נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואפילו לא ועדת חקירה אחרת כלשהי, התעלמותו מהמשפחות השכולות, מהמפונים בצפון ובדרום, המינויים התמוהים שלו, ובכלל, ממשלתו שאינה מתפקדת כלל, נוכחתי לדעת עד כמה צדקתי.
צחי הנגבי ואני לא היחידים. השרים לשעבר דן מרידור ובני בגין, יולי אדלשטיין שסירב לתכתיבי נתניהו באשר לחוק ההשתמטות, וגלעד ארדן שנפל קורבן לתככי המינויים בין השרים ישראל כץ ודוד אמסלם (כן, הג'ובים...), פרשו אף הם. חבר הכנסת דן אילוז, אף הוא סירב להצביע בעד חוק ההשתמטות. גם השר לשעבר מאיר שטרית פרש.
אסור להשמיע ביקורת בליכוד. כל מי שמדבר – עף. כל מי שמבקר מוצא עצמו מותקף אישית. הס מלפגוע במנהיג העליון נתניהו, או במשפחת המלוכה שלו. כבר היום השתלחו המשוריין החדש ברדוגו ודובר הליכוד בצחי הנגבי ובשורה של "לשעברים", כולל בי. הם בפאניקה.
אסור להשמיע ביקורת בליכוד. כל מי שמדבר – עף. כל מי שמבקר מוצא עצמו מותקף אישית. הס מלפגוע במנהיג העליון נתניהו, או במשפחת המלוכה שלו. כבר היום השתלחו המשוריין החדש ברדוגו ודובר הליכוד בצחי הנגבי ובשורה של "לשעברים", כולל בי. הם בפאניק
אז מעדיפים לשתוק. זו הייתה הממשלה עם מנזר השתקנים המביש ביותר מאז ומעולם. לא הייתה מילת ביקורת אחת. איזה פ-ח-ד.
אורן הלמן, שהיה יועצו הפוליטי של נתניהו כאשר היה שר אוצר, פרסם לאחרונה דברי ביקורת על התנהלותו. ואופס. נדרש להעביר את תגובתו ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד (מה הקשר?) השופט בדימוס מנחם נאמן. הלמן הגיב ברשת X שזו ההוכחה שהליכוד היא כבר לא תנועה של החברים שלה אלא תנועה של איש אחד – בנימין נתניהו. עסק פרטי לכל דבר.
ויש עוד ועוד. עמנואל ויזר שהיה שופט בבית הדין של הליכוד הודיע לפני כחודש וחצי שהוא עוזב בפוסט נזעם, דודו כהן יו"ר סניף מעלה אדומים במשך כ-15 שנים אף הוא, וכך גם זיו דשא שכיהן מטעם הליכוד כראש המועצה המקומית זכרון יעקב לאורך שנים רבות, והרשימה ארוכה.
לא כולם יכולים להזדהות. הם יזדהו עם הפתק שלהם בקלפי ביום שלישי הקרוב, יום הבחירות בקלפיות. נתניהו יודע. מבין היטב. והוא מ-פ-ח-ד.
אז ליכודניקים בארון. צאו להצביע לבנט, לאיזנקוט או לליברמן. העיקר שנעביר את הממשלה הזו מהארץ.
פורסם לראשונה: 00:00, 21.10.26