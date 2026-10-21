מותר בהחלט לקבוע, שהעולם הערבי שכולל 22 מדינות ואת הרשות הפלסטינית, ובנוסף, את איראן כמובן, טורקיה מסיבותיה, ועד לאינדונזיה ומלזיה, ממתין בסקרנות ובדאגה לתוצאות הבחירות כאן בישראל. כל אחת מהמדינות הללו, מצאה דרך להשיג אצלנו בישראל פרשנים "יודעי דבר", פוליטיקאים ובכירים מקהילת העסקים.

( צילום: קמפיין מפלגת ביחד, שלו שלום, shutterstock, ריאן פרויס )

כאשר משוחחים איתם, במאמץ לקבל תמונת מצב, אומנם שומעים ש"אי-אפשר יהיה לדעת עד הלילה שאחרי ההצבעה", ובכל זאת עוקבים אחרי סקרי דעת הקהל ומתעקשים לנתח. לא משימה קשה: הכול שקוף אצלנו, גם אם מבלבל מאוד.

גם איתי משוחחים מכל הצדדים. כמעט מכל המדינות. אין בעיה לגייס דיפלומט לשעבר או עיתונאי בכיר בהווה, שמבין משלל השיחות ש"או שנתניהו הולך לנצח שוב", כפי שאמר לי פרשן מצרי בכיר מאוד, "או שתנחת עלינו הפתעה". "הפתעה טובה?", אני מקשה עליו. "כל מי שלא נתניהו והגוש שלו ייחשב אצלנו ל'הפתעה טובה'", הוא מסביר לי.

הנושא הפלסטיני – בגדה המערבית ובעזה – לא סגור ולא ברור גם בצד השני. ירדן, מצרים ועכשיו בראשן סעודיה מחשיבות את הנושא הפלסטיני כקלף חשוב אצלן. מלך ירדן עבדאללה עוקב בשבע עיניים אחרי הקריאות אצלנו לדחוף את הגדה המערבית והאחריות עליה לממלכת ירדן. המלך לא יכול להרשות לעצמו ולא רוצה, כשיגיע היום, להוריש את "הבעיה" לבנו, יורש העצר חוסיין.

מצרים, מצדה, מנהלת פנקסנות ארוכת שנים עם נתניהו. אלא שבסביבת א-סיסי מוטרדים מהאפשרות שמי שלא יהיה ראש הממשלה הבא אצלנו, לא יזדרז ללכת על פתרון פלסטיני. לפי הגדרתם, ישראל מבחינה בין שתי זירות, אחת בשטחי הגדה, והשנייה ברצועת עזה, ובישראל לא רואים חיבור ולא מתכוונים לסייע לחיבור מהסוג הזה. אבל, וזה עניין שחשוב לשים אליו לב, בקהיר מעריכים כי כל מנהיג אחר שיתפוס את כס ראש הממשלה, ירצה וכבר מתכנן, לשפר את היחסים עם א-סיסי. לפי מפת הכוונות החדשה שלו, הוא נערך להישאר בשלטון לפחות עד 2030. הוא שואף להגיע לפתרונות עד אז, ואין לו תוכניות לתקוף את ישראל או לצאת נגדה, לפחות לפי הבטחותיו מהימים האחרונים, שלהן אני מאמינה.

סעודיה מתנהלת עכשיו מעל השולחן בעיקר. יורש העצר מוחמד בן סלמאן לא טורח להסתיר את מצוקת הממלכה, שזקוקה לכל סיוע אל מול המאמץ האיראני להביא להפלתו באמצעות אספקת הטילים והכטב"מים לחות'ים. אם נתניהו יחליט, גם בימים הקרובים, לעבות את הסיוע הצבאי מרחוק, יורש העצר לא יתנגד. האם סיוע כזה ישתלם לישראל? להערכתי, אם נתניהו יישאר, סביר שריאד לא תלך על הסכמי אברהם. אם ייבחר פוליטיקאי אחר אצלנו, הכל פתוח לשינויים, בכפוף להכתבות מצד סעודיה.

אם ייבחר מנהיג חדש אצלנו, השבועות הראשונים בלשכת רה"מ יהיו גדושים בהתייעצויות אל מול מציאות שהשתנתה גם בצד הערבי

אפילו מרוקו, הרחוקה מתהליכים באזורנו, מתעניינת מאוד בבחירות. במעין קריצה, המלך מינה לאחרונה אישה ראשונה לראשות הממשלה, פאטמה אל-מנסורי, שהייתה ראש העיר מרקש – "העיר היהודית" – והיא נודעה כמקורבת לשכניה היהודים.

ניתן לקבוע שהיחסים הנוחים יותר בין מדינות ערב לישראל מתקיימים בשני צירים – מצד אחד איחוד האמירויות, ומן הצד השני מרוקו.

ייבחר מי שייבחר, מגש עמוס ימתין לראש הממשלה הבא בישראל. תמתין לו הרבה מאוד עשייה, תוכניות, היערכויות, שיחות עם הצד השני והתייעצויות עם גורמי ביטחון ומודיעין בישראל, ועם מקביליהם, ולמעשה עם כל מי שיבוא ברצון לנהל שיחות. אם ייבחר מנהיג חדש אצלנו, השבועות הראשונים בלשכת רה"מ יהיו גדושים בהתייעצויות אל מול מציאות שהשתנתה גם בצד הערבי.