ב-3 בנובמבר 2024 ראה איש המוסד לשעבר דוד סאיג את הדיווח כי החשוד ב פרשת הבילד הוא דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין . כשייעצר לחקירת שב"כ בחשד למגע עם סוכן חוץ, יטען סאיג: "לא ידעתי שפלדשטיין זה 'אלי' שתיווך ביני לבין עיתונאים במסגרת הפרויקט".

סאיג (73) שירת יותר מ-20 שנה במוסד, בין השאר כבכיר באגף "תבל" האחראי על קשרי החוץ החשאיים והאסטרטגיים של ישראל עם מדינות שאין לה איתן יחסים דיפלומטיים, וביחידה האחראית לקשר עם ארגון הביון של קטאר. הוא נעצר באפריל 2025 לאחר שהשב"כ והמשטרה נחשפו לפעילותו מהסלולרי של אלי פלדשטיין.

בחקירתו בשב"כ הכחיש סאיג תחילה שהוא מכיר את פלדשטיין, ורק לאחר שהופעל עליו לחץ הודה: "גיל בירגר היה מבקש ממני לתדרך גורמים שונים, למשל את העיתונאים ניר דבורי וסלימאן מסוואדה. בירגר אמר לי שיש בחור בשם אלי שיבצע את הקישור שלי מול העיתונאים וקישר אותי לפלדשטיין שיתאם את השיחות וגם היה על הקו בשיחות הוועידה. לא ידעתי שהוא קשור לראש הממשלה".

לבקשת החוקר סיפר סאיג כי "לניר דבורי אמרתי לפני כחצי שנה בקשר לציר פילדלפי שהדברים לא היו תקינים מצד המצרים וברור שקצינים זוטרים קיבלו שם שוחד, וגם הנושא של הברחות דרך המנהרות של אנשים ואמצעי לחימה. המטרה היתה להסביר איך אני תופס את הנושא המצרי. בירגר הציג אותי כיוצא מערכת הבטחון".

עוד סיפר סאיג כי "השיחה עם מסוואדה הייתה לפני כשמונה חודשים ובה אמרתי לו שאני חושב שאמצעי הלחץ היותר חזק מצוי ברשות המצרים ולא ברשות קטאר מאחר שיש להם גבול משותף". המסרים הפרו-קטארים והאנטי-מצריים היו לטענתו פרי תפיסתו האישית, אלא שיצא כך שגם הופיעו בקמפיין הקטארי. בתגובה להודעה מפלדשטיין בנושא מצרים שהציג לו חוקר השב"כ, אמר סאיג שפלדשטיין מתקן את ניסוחי ההודעות בהתאם להערותיו: "אלי היה על תקן המשפצר או המתקן".

"ביקשתי שהמידע לא יתפרסם"

מידע נוסף שפלדשטיין שלח לסאיג כדי לפרסמו היה כי "משפחה קיבלה מסר מהבן החטוף". הכוונה הייתה לסרטון של הירש גולדברג-פולין ז"ל שקיבלו הוריו מחמאס דרך הקטארים. באותה עת המידע לא פורסם לציבור ולא התבצעה פנייה למשפחה לבקש את אישורה. מניין לפלדשטיין המידע? סאיג סיפר כי "בפסח 2024 התקיימה פגישה עם גילי כהן (כתבת מדינית בכאן 11 - נ"ב), יונתן ליס (כתב מדיני בהארץ - נ"ב) ואני בקטאר עם דובר משרד החוץ של קטאר. הוא אמר שהקטארים לחצו על חמאס והעבירו קלטת של הירש למשפחה".

עוד אמר בחקירה כי סיפר על כך גם לדבורי ומסוואדה אבל ביקש מהם שלא לפרסם זאת כי זה "מידע אינטימי שאולי יכול לפגוע בחטופים". לפלדשטיין אמר לא לפרסם כי "זה פרט מוכמן". סאיג הסביר כי "מקור המידע בפגישה בקטאר ולא רציתי שיתפרסם כיוון שרק אני, גילי ויונתן היינו בפגישה". על קטאר, שאינה מוגדרת כמדינת אויב, אמר ש"מדובר ב'סחבקיה'. הם חברים של חמאס, הם פטרונים של האחים המוסלמים בעולם וחמאס זאת הזרוע של האחים המוסלמים בפלסטין וברור שהם רוצים להשאיר את חמאס כפעילים".

באותו חודש, מאי 2024, פועלים יחד איינהורן ופלדשטיין להחדיר לתקשורת הישראלית ציטוטים פרו קטארים, על פי החשד חלקם מומצאים. החוקר הציג לסאיג התכתבויות וואטסאפ בינו לבין פלדשטיין, שבה הם מחדדים מסר נגד מצרים. לאחר התדרוך עם דבורי כתב סאיג לפלדשטיין: "רק שהוא לא ידע בבקשה מי אני מה אני". לחוקר הוא הסביר "כי אני לא אוהב להיחשף".

פלדשטיין שלח לסאיג את התוצר: דיווח של דבורי בחדשות 12 תחת הכותרת "המסרים של ישראל למתווכות. בכיר ביטחוני המעורה במו"מ: על מצרים ללחוץ על חמאס אחרי שנים שאפשרה את חימושו". דבורי, נזכיר, סבור שהוא מתודרך ע"י דובר רה"מ ובכיר במערכת הביטחון, בזמן שסאיג תודרך בעצמו על ידי פלדשטיין. סאיג צפה בכתבה והשיב לפלדשטיין "ראיתי. מצוין". ופלדשטיין הגיב לו "תודעה על מלא עשינו להם".

"אני בסך הכל עם שכל ישר"

החוקר שאל את סאיג: "אתה מוצג בכתבה כ'בכיר ביטחוני', האם ככה הצגת את עצמך?" וסאיג השיב: "לא הצגתי את עצמי, מי שקישר אותי לכתבים היו בירגר ואז אלי", והוסיף כי "איני בכיר ביטחוני ואיני מעורה במו"מ. אני בסך הכל עם שכל ישר. לא הערתי להם כי לא ייחסתי לזה חשיבות". כשהחוקר הטיח בו כי "יש פה הטעייה ברורה מצדך ומצד בירגר ופלדשטיין להטות את דעת הקהל לטובת הקטארים ונגד מצרים", אמר סאיג "לא היה לי מה לעשות לאחר הפרסום". כשהחוקר אמר "השבת לו 'מצוין', כלומר היית שלם עם ההטעייה" סאיג השיב "לא יודע מה לומר על כך". עוד סיפר כי בירגר ביקש ממנו להיפגש עם העיתונאי חיים לוינסון.

בכיר המוסד לשעבר לא היה פאסיבי: הוא עצמו שלח לפלדשטיין מקורות להשחרת מצרים. כך, למשל, שלח לפלדשטיין דיווח לפיו חברת התיירות "האלא" של הצבאי המצרי הרוויחה 88 מליון דולר מעזתים שברחו מהרצועה. פלדשטיין שלח לסאיג נוסח הודעה כדי להעביר למסוואדה, כאילו מדובר במידע שהגיע ממערכת הביטחון, וביקש לחבר את סאיג לשיחה טלפוני עם הכתב לתדרוך. "עשיתי לו כבר הקדמה והרמתי לך שהבאתי את זה מגורם לשעבר שהיה ב.. מחובר ל.. ומבין ב..."

כששאל את פלדשטיין "איזה רושם אנו רוצים שישאר אצל הצופה?", השיב לו פלדשטיין: "החשש בישראל מההצעה המצרית ואת המעורבות המצרית בהברחת אמל"ח וכסף לרצועה". בהמשך שלח לו פלדשטיין הודעה קולית: "דבר איתו על החלק של המצרים בהתעצמות ובניין הכוח של חמאס בשנים האחרונות, זה מבחינתי ההישג". לשאלת החוקר מדוע ביקש לדעת איזה רושם יש להשאיר אצל הצופה ענה סאיג: "אני עובד אצלם".