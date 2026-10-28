האיום האיראני איננו תעלול בחירות. היו מספיק תעלולים. לא זה. לא הפעם. כבר חודשים שהמצור על איראן לא מוביל לתוצאות הרצויות. ייתכן שיש צורך בעוד זמן. אבל זה בדיוק הזמן שבו גם איראן, לפי כל הערכות המודיעין - מתחמשת ומתחזקת. העם האיראני אולי מתקרב לחרפת רעב. אבל זה לא מה שמונע את המרוץ לגרעין או את ייצור הטילים.

( צילום: Chip Somodevilla/Getty Images )

למרות הסתירות בלי סוף בדברי נשיא ארה"ב, אופציית התקיפה הולכת וקרבה. אולי זה יהיה רק לאחר ה-3 בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארה"ב, אולי אפילו בימים הקרובים. טראמפ זקוק לשיתוף פעולה של ישראל. אלא שלפני יומיים היו בחירות. התוצאות עלולות להוביל למבוי סתום. לרגע היה נדמה, לאחר פרסום המדגמים, שגוש השינוי יכול להקים ממשלה ללא אף אחת ממפלגות גוש הימין. נדמה אפילו שזו הייתה יכולה להיות תוצאה מצוינת. אלא שתוצאות האמת מסמנות תיקו.

אין קואליציה לנתניהו, שבאופן מפתיע משהו הצליח להשיג לליכוד את מספר המנדטים הגדול ביותר, ואין קואליציה לגוש השינוי. אפשר היה, וגם זה בקושי, להקים קואליציה עם רע"ם. זה בלתי אפשרי כאשר התלות היא בבל"ד. חלק מהצהרות ראשי המפלגה הערבית המשותפת לאחר פרסום תוצאות הבחירות רק מבהירות שבן גביר יש לא רק בצד היהודי, אלא גם הערבי. ומי שלא רוצה את בן גביר, לא יכול להיות תלוי במפלגה שנשלטת, גם אם מחוץ לכנסת, על ידי סמי אבו-שחאדה.

אבל האיום האיראני לא יכול לחכות לבחירות נוספות, וגם לא לשבועות ארוכים של משא ומתן קואליציוני. הוא זקוק לישראל קצת יותר מאוחדת. לא רק טראמפ צריך את זה. גם ישראל צריכה את זה. זה לא מה שרצו במחנה השינוי. זה לא מה שרצו במחנה הימין. אבל התוצאות יוצרות אילוץ שלא משאיר הרבה אופציות.

האיום האיראני לא יכול לחכות לבחירות נוספות, וגם לא לשבועות ארוכים של משא ומתן קואליציוני. הוא זקוק לישראל קצת יותר מאוחדת. לא רק טראמפ צריך את זה. גם ישראל צריכה את זה

הבעיה היא שנתניהו ואיזנקוט יתקשו לעשות את מה שאין מנוס מלעשות אותו. כן, גם על רקע האיום האיראני. וזה בדיוק העיתוי שבו אנחנו זקוקים למבוגר האחראי. הפעם יש שניים. שני נשיאים, של ישראל וארה"ב. אין צורך להיות מעריץ נלהב של טראמפ כדי להבין שלא רק הוא זקוק לישראל כשותפה יציבה, עם ממשלה יציבה, אלא גם ישראל זקוקה לו, כדי לצאת מהמבוי הסתום. ויצחק בוז'י הרצוג הוא השותף הטבעי למאמץ של טראמפ.

זו לא פוליטיקה. זו לא חלוקת שלל וכיסאות. המאבק מול איראן הוא קיומי. את המחלוקות העמוקות צריך להשאיר לימים אחרים. האיום הקיומי קודם לכל דבר אחר. אז עם כל הכבוד לכל הסיבות הטובות להתנגד לגוש הנגדי - הכל מתבטל ומתאיין מול העובדה שאיראן מתחמשת וככל הנראה גם עושה מאמצים להתגרען.