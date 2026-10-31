נשיא המדינה בדרכו לוועידה בינלאומית מורה על החזרת מטוסו לבירת ארצו, לנוכח "האירועים בבית הדין העליון לחוקה", המכונה "טריבונל חוקתי". לאחר הנחיתה, בשעות הקטנות של הלילה, הוא מגיע - מוקף באנשי שלמו - לשערי הטריבונל, שם מפגינים זה ימים רבים ראשי האופוזיציה. הנשיא, גם הוא מהאופוזיציה, שנבחר למשרתו בבחירות ישירות, מפלס את דרכו אל דלתות הכניסה הכבדות, דוחף הצידה את שופטי הטריבונל, בהם את השוטפת העומדת בראשו ונשאר במקום עד לאשמורת האחרונה.

התיאור הזה לא מתרחש במדינה אפריקאית צעירה המתנסה לראשונה בשלטון החוק וגם לא בארץ דרום-אמריקאית למודת הפיכות והפיכות-נגד. הוא מתרחש בליבה של אירופה , במדינה שמאז שחרורה מהקומוניזם הסובייטי ב-1988 הייתה המודל של דמוקרטיה חוקתית ליברלית - פולין. פולין הניצבת כיום על סף עימות כוחני אלים בין הממשלה הנבחרת לבין הנשיא הנבחר, עימות העלול לגלוש למלחמת אזרחים של ממש.

( WOJTEK RADWANSKI, AFP )

הסיבה למהומה: עם ניצחונה המפתיע בבחירות לפרלמנט (סיים בפולנית) בוורשה בסתיו 2015 פתחה מפלגת "חוק וצדק" הלאומנית-שמרנית במסע להשתלטות פוליטית על מערכת השיפוט במדינה. אלפי שופטים אמינים ומהימנים מכל הערכאות הוצאו לגמלאות או נזרקו ממשרותיהם בתירוצים שונים ומשונים. בהמשך הגיע תורם של שופטים עליונים ולבסוף גם של שופטי המוסד הממונה על שימור עקרונות החוקה הדמוקרטית, הוא הטריבונל החוקתי. גם שופטיו נפלו קורבן לטיהורים ובמקום המודחים והמפוטרים מונו "שופטים כביכול" מטעם הקואליציה השלטונית. הם אישרו בסיטונות כל פעולה, חקיקה או תקנה של הממשל, כולל האזנות סתר בלתי-חוקיות בעליל. ממשלת "חוק וצדק" ניצלה גם את העובדה שבתפקיד נשיא המדינה - הנבחר ישירות - כיהן באותן השנים פוליטיקאי בכיר ממפלגת "חוק וצדק" (אנדר'י דודה) שבהינד ראש התיר את מסעי הטיהורים.

באוקטובר 2023 נפל הפור ובבחירות הכלליות לסיים ניצח גוש שינוי מרכז-ליברלי בהובלתו של דונלד טוסק הכריזמטי. בראש סדר העדיפויות שלו ושל ממשלתו החדשה הוצב ביטול ההפיכה השיפוטית של הממשל הקודם וסיום כהונתם של מרבית השופטים הפוליטיים. אך החריש העמוק זז לאט ונחסם בצמרת עם בחירתו לנשיא המדינה של מועמד "חוק וצדק", ד"ר קרול נברוצקי שהפעיל את סמכויותיו על מנת לחבל בתהליך. בין השאר סירב להשביע את המועמדות והמועמדים החדשים לשופטים עליונים בטריבונל החוקתי, כולל נשיא וסגן נשיא. התעקש להשאיר את הקודמים, בהם גם כאלו החשודים בפלילים.