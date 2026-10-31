הדרמה המשפטית בפולין נמשכת: שעות לאחר השעייתו של נשיא בית המשפט לחוקה, בוגדן שוויינצ'קובסקי, והמהומות שפרצו בעקבות המהלך , ראשי המדינה החלו בחילופי האשמות. נשיא פולין, קרול נברוצקי, טען היום (שבת) כי ראש הממשלה דונלד טוסק מנסה לבצע השתלטות בכוח על בית המשפט לחוקה במדינה. "הלילה הופר הסדר הציבורי ברפובליקה של פולין ובוצעה השתלטות בכוח על גוף חוקתי", נמסר בהצהרה של הנשיא, שהקריא אחד מעוזריו מחוץ לבית הדין.

גלריה בוגדן שוויינצ'קובסקי, מחוץ לבית המשפט ( צילום: רויטרס )

מנגד, ראש הממשלה טוסק הגיב ברשת X כי ממשלתו פועלת להשיב את שלטון החוק, בו פגעה לטענתו הממשלה הקודמת, בהנהגת מי שכיום נמצאת באופוזיציה - מפלגת "חוק וצדק". "התהליך הזה קשה, לעתים אפילו כואב, ומחייב פעולה נחרצת. אין דרך אחרת", הוסיף.

המשבר פרץ אמש, כשבית הדין החוקתי הודיע כי השופטת אנה קורווין-פיוטרובסקה, השעתה את שוויינצ'קובסקי ונטלה לידיה את ניהול בית הדין. שוויינצ'קובסקי מונה בתקופת ממשלת הימין הקודמת. המהלך הסלים את המאבק על השליטה במערכת המשפט בין הנשיא נברוצקי, בעל ברית של הממשלה הלאומנית הקודמת, לבין ממשלתו הפרו-אירופית של טוסק.

מיד אחרי ההכרזה על ההשעיה, התאספו מאות מפגינים ופוליטיקאים ממפלגת "חוק וצדק", מחוץ למתחם בית המשפט בוורשה - כששוטרים עם ציוד לפיזור הפגנות חסמו את הכניסה אליו. הדרמה הסלימה כאשר הנשיא המושעה של בית הדין הגיע בעצמו למקום והודיע כי הוא לא מכיר בהחלטה של השופטים האחרים שהשעו אותו.

תיעוד: נשיא פולין נדחף בכוח לבית המשפט לחוקה





נשיא פולין הגיע אל מתחם בית המשפט לחוקה ( צילום: רויטרס )

הוא דרש מהשוטרים להכניס אותו פנימה: "אני נשיא בית המשפט. מתחזים מנסים להשתלט על הבניין ואתם לוקחים בכך חלק כשוטרים. אתם מפרים את החוקה ואת החוק. אם תיגעו בי - תתחרטו על כך", אמר שוויינצ'קובסקי לשוטרים. לפי הדיווחים הוא גם נופף במהלך העימות עמם בתעודה המזהה אותו כנשיא בית המשפט.

כשפורסמה ההודעה על השעיית נשיא בית המשפט החוקתי, היה נברוצקי בדרכו לביקור מדיני בסנגל, אך הודיע בעקבות זאת כי ביטל את הביקור והורה לסובב את מטוסו בחזרה לפולין, כשהיה בשמי ספרד. "ברגע כזה על הנשיא להיות בפולין", הוא כתב ברשת X. "אני מקצר את הטיסה שלי, אני חוזר".

שיאו של משבר חוקתי שנמשך חודשים

הדרמה הלילית הביאה לשיאה משבר חוקתי שנמשך כבר חודשים ארוכים בפולין, המתחולל סביב מאמצי הקואליציה הליברלית של טוסק לבטל את הרפורמה המשפטית שהובילה מפלגת "חוק וצדק" השמרנית-לאומנית, ששלטה בפולין בין 2015 ל-2023. הרפורמה ההיא הכפיפה אליה במידה רבה את בתי המשפט, ומבקריה טענו כי היא חתרה תחת יסודות הדמוקרטיה של פולין. מצב דומה היה קיים גם בהונגריה עד המהפך הפוליטי בה השנה , והרפורמות בשתי המדינות הללו הוזכרו ככאלה שמהן שאבו יוזמי הרפורמה המשפטית בישראל את תוכניות הפעולה שלהם.

משבר חוקתי. המחאה מחוץ לבית המשפט לחוקה ( צילום: רויטרס )

מחאה מחוץ לבית המשפט בפולין, אמש





טוסק, שהצליח להפיל את ממשלת "חוק וצדק" בבחירות בפולין לפני שלוש שנים, התקשה מאז לממש את הבטחתו לבטל את הרפורמה המשפטית ולבטל את הפוליטיזציה שבתי המשפט עברו לשיטתו, כשבדרכו עומד לא רק נשיא בית המשפט החוקתי שוויינצ'קובסקי, שמונה לבית המשפט ב-2022, אלא גם נשיא פולין קרול נברוצקי, המזוהה גם הוא עם מפלגת "חוק וצדק".

הפרלמנט בהובלת הקואליציה הליברלית של טוסק מינה בשנה האחרונה כמה שופטים חדשים לבית המשפט החוקתי, אבל הנשיא נברוצקי סירב להשביע חמישה מהם לתפקיד. במקום זאת הם הושבעו בטקסים שנערכו בפרלמנט, תוך שטוסק ואנשיו מסתמכים על חוות דעת של הגוף המשפטי האירופי "ועדת ונציה", ולפיה הטקס אצל הנשיא אינו הכרחי. אלא שנברוצקי סירב להכיר בטקסים הללו, וטען שחוות הדעת אינה קבילה, וגם נשיא בית המשפט שוויינצ'קובסקי סירב מצדו לאפשר לשופטים החדשים להיכנס לתפקידם.