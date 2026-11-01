ראש הממשלה בנימין נתניהו לא פוסל על הסף אפשרות של רוטציה על תפקיד ראש הממשלה, במסגרת הקמת ממשלת אחדות. בשיחות סגורות נשאל נתניהו על האופציה של הקמת ממשלת אחדות ברוטציה, והשיב: "אנחנו בודקים הכול. אני לא שולל לחלוטין שום אופציה".
גורמים בסביבת ראש הממשלה ששוחחו איתו על הנושא התרשמו שהוא השאיר את העניין פתוח והוא אכן בוחן כל אופציה אפשרית. אחד ממקורביו אמר אתמול בתגובה: "לא הייתה עדיין שום הצעה להקמת ממשלת אחדות".
בניגוד למה שנאמר בשיחות סגורות, שרים וח"כים בליכוד שהתבטאו בימים האחרונים בסוגיית האחדות הציגו את הרושם שלא תהיה רוטציה על ראשות הממשלה מאחר שנתניהו לא יסכים לכהן כראש ממשלה לקדנציה חלקית. יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, אף הציג אתמול אולטימטום שלפיו אם גוש השינוי ידיח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, לא תוכל להתקיים ממשלת אחדות.
אלא שדווקא נתניהו עצמו לא סגר את הדלת לאפשרות של רוטציה עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. נתניהו, שעד כה לא התבטא באופן פומבי בסוגיית הקמת ממשלת אחדות ואפשרות לרוטציה, חושש מאוד מהקמת ממשלה של גוש השינוי עם החרדים והערבים (בתמיכה מבפנים או מבחוץ), כי הוא מעריך שממשלה כזו יכולה להחזיק מעמד לתקופה ארוכה, מה שיוריד אותו לחלוטין מכס ראש הממשלה. "החשש שלנו הוא שממשלה עם ערבים וחרדים, ואפילו עם ששת המנדטים של ש"ס, יכולה להחזיק קדנציה שלמה", אמר בכיר בליכוד.
אתמול, כחלק מאותו חשש, המשיך נתניהו בקמפיין נגד המפלגות הערביות, והתייחס גם לנושא החרדי. "איזנקוט ושותפיו דורסים את האמון של אזרחי ישראל. הם מפרים את כל ההבטחות שלהם לגבי שיתוף פעולה עם מפלגות תומכות טרור, ופועלים להקים איתם ממשלה. ובשיא הזלזול, אחרי ארבע שנים של השתלחות חסרת רסן בציבור החרדי, הם זונחים את גיוס החרדים לשם תאוות שלטון. אסור לתת לזה לקרות", נאמר בהודעת הליכוד.
התוכנית של איזנקוט
בגוש השינוי לא פונים כרגע לאחדות, אלא מנסים לפעול בשני צירים מקבילים: השתלטות על מוקדי הכוח בכנסת והקמת ממשלה צרה. על פי ההערכות, ממשלה צרה בראשות איזנקוט יכולה לקום עם תמיכה של רע"מ מבחוץ ושותפות עם יהדות התורה מבפנים. בינתיים, האפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט מעוררת מחלוקת ביהדות התורה. בעוד יצחק גולדקנופף מעוניין לקדם תמיכה באיזנקוט, מאיר פרוש הביע אתמול ספקנות בנוגע למהלך ואמר: "איזנקוט, מי ילך איתו? אפילו לא קרא לנו".
בתוך כך, ביהדות התורה מבינים שגם ללא תמיכה אקטיבית באיזנקוט, יש להם יכולת להשפיע על המהלכים הפרלמנטריים הראשונים של הכנסת ה-26 - ובכך אולי גם ללחוץ על נתניהו. בכירי המפלגה דנים באפשרות להימנע בהצבעה על החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה - צעד שיכול לאפשר לאופוזיציה להחליפו, מבלי שיהדות התורה תידרש לתמוך בכך באופן אקטיבי. בישיבה שערכו אמש בכירי המפלגה יעקב אשר, יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש, הוחלט לדון בנושא רק לאחר קבלת הצעה קונקרטית מאיזנקוט. לפי גורמים במפלגה, הוחלט גם שבשלב זה היא לא תמליץ על שום מועמד לראשות הממשלה.
איזנקוט עסוק בגיבוש רשימת הממליצים שלו לקראת ההתייעצויות בבית הנשיא, שיחלו ביום רביעי. גורמים בכירים בגוש טענו שיש משמעות לכך שיו"ר ישר! יהיה זה שיקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. גורם בכיר, שאינו ממפלגתו של איזנקוט, הזהיר אתמול: "אם לא כל הגוש ימליץ על איזנקוט, כל חוקי המהפכה המשפטית שהעבירה הקואליציה הנוכחית ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2027 כפי שקבוע בחוק".
מדובר בחוק היועמ"שית, חוק מח"ש והחוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת השופטים. לפי תוכנית גוש השינוי, אם איזנקוט יקבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה לפני ראש הממשלה נתניהו, הוא יקבל גם את השליטה על הוועדה המסדרת שתוכל להכריע בשני נושאים דרמטיים שעל סדר היום מבחינת גוש השינוי: החלפת יו"ר הכנסת וביטול חוקי המהפכה המשפטית.
מפלגת "ביחד" בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיעה אתמול שתמליץ לנשיא על איזנקוט כמועמד להרכבת הממשלה. בגוש השינוי מעריכים שגם הדמוקרטים ימליצו על איזנקוט. מי שעדיין לא התבטא בנושא, גם בשיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי, הוא יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן.
שילה פריד השתתף בהכנת הידיעה