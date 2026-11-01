בגוש השינוי לא פונים כרגע לאחדות, אלא מנסים לפעול בשני צירים מקבילים: השתלטות על מוקדי הכוח בכנסת והקמת ממשלה צרה. על פי ההערכות, ממשלה צרה בראשות איזנקוט יכולה לקום עם תמיכה של רע"מ מבחוץ ושותפות עם יהדות התורה מבפנים. בינתיים, האפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט מעוררת מחלוקת ביהדות התורה. בעוד יצחק גולדקנופף מעוניין לקדם תמיכה באיזנקוט,

מאיר פרוש הביע אתמול ספקנות