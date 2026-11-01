האפשרות לשיתוף פעולה בין יהדות התורה לגדי איזנקוט מעוררת מחלוקת בתוך המפלגה. בעוד שיצחק גולדקנופף מעוניין לקדם תמיכה באיזנקוט, מאיר פרוש הביע היום (ראשון) ספקנות בנוגע למהלך ואמר לכתבים בכניסה לבית דגל התורה: "איזנקוט, מי ילך איתו? אפילו לא קרא לנו".
במקביל, בכירי המפלגה דנים באפשרות להימנע בהצבעה על החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה - צעד שעשוי לאפשר לאופוזיציה להחליפו, מבלי שיהדות התורה תידרש לתמוך בכך באופן אקטיבי. בישיבה שקיימו הערב בכירי המפלגה יעקב אשר, גולדקנופף ופרוש, עלה כי כל עוד אין הצעה קונקרטית מאיזנקוט אין באמת במה לדון, וביהדות התורה יחכו לראות מה הוא מציע ואז ידברו שוב. לפי גורמים במפלגה, הוחלט שבשלב זה לא ימליצו על אף מועמד לראשות הממשלה, והחלטה תתקבל אחרי התייעצות עם הרבנים, כשלקראת סוף השבוע תתקיים פגישה נוספת.
מוקדם יותר נחשף ב-ynet שאיזנקוט אישר לבדוק אפשרות להקמת ממשלה בהימנעות יהדות התורה ורע"מ, למעט יואב סגלוביץ' שיתמוך בממשלה באופן פעיל. גולדקנופף כבר הבהיר כי אינו שולל שיתוף פעולה עם איזנקוט. כשנשאל בריאיון אם יש סיכוי למהלך כזה, השיב: "נביא את זה לגדולי ישראל", ובהמשך הוסיף כי יפעל בהתאם להחלטתם.
בינתיים ביהדות התורה מבינים שגם ללא תמיכה אקטיבית באיזנקוט, יש להם יכולת להשפיע על המהלכים הפרלמנטריים הראשונים של הכנסת ה-26 - ובכל אולי גם ללחוץ על בנימין נתניהו.
בפגישת בכירי המפלגה, יעקב אשר, גולדקנופף ופרוש, נבחנה כאמור בין היתר האפשרות להימנע בהצבעה על החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. המשמעות של מהלך כזה היא שיהדות התורה לא תידרש להצביע בעד המועמד של גוש השינוי, אך גם לא תסייע לליכוד להשאיר את אוחנה בתפקיד.
בתום הפגישה הערב פרסמו ביהדות התורה הודעת סיכום. נמסר כי הם סיכמו את "ההצלחה הגדולה" בבחירות וישבו לדון על "דרכי הפעולה". עוד נכתב כי "שלושת חברי הכנסת דנו ארוכות בהשלכות הפוליטיות העומדות בפני הסיעה לקראת ההמלצה אצל נשיא המדינה וכן בסוגיית הרכבת הממשלה הבאה. חברי הכנסת יתכנסו שוב לקראת סוף השבוע כאשר היא תתקיים לאחר התייעצות עם מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות שליט״א".
בגוש השינוי מתכננים לקדם את החלפת אוחנה כבר בישיבת הכנסת הראשונה לאחר השבעתה, ב-10 בנובמבר. המהלך צפוי להיתמך גם בקולות המפלגות הערביות, כאשר בגוש מדגישים כי מדובר במהלך פרלמנטרי ולא בשותפות פוליטית עם הרשימות הערביות.
מאחורי כוונת גוש השינוי להחליף את יו"ר הכנסת אוחנה עומד הרצון לשלוט בכנסת ולקדם חקיקה - בין השאר הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ביטול חוקי המהפכה המשפטית וקידום חוק גיוס - גם לפני כינון ממשלה. מנגד, בליכוד פועלים כדי לבלום את המהלך בשני ערוצים עיקריים: הורדת הלגיטימציה הציבורית של הצבעות ומהלכים פרלמנטריים בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות בכנסת, ובמקביל - מציאת עריקים שלא ייקחו חלק בהצבעה המתוכננת.
במסגרת המאמצים להרכבת ממשלה, פועל איזנקוט לצרף את החרדים כדי להשיג רוב ולהשביע ממשלה. מקור המקורב לאיזנקוט התייחס לכך בשיחה סגורה ואמר: "איזנקוט הולך בכל הכוח לשכנע את החרדים, גם ש"ס וגם יהדות התורה, להיכנס לממשלה. זה לא יהיה עם הערבים. אנחנו חושבים שזה אפשרי".
בינתיים, בגוש השינוי יש חוסר הסכמה על מועמד לתפקיד יו"ר הכנסת. בסיעות מקיימים התייעצויות, כשכל אחד מהצדדים מושך לכיוון אחר. איזנקוט מעוניין למנות מטעמו את ח"כ אורית פרקש הכהן, ואילו ליברמן מעוניין בח"כ המקורב אליו עודד פורר. למרות זאת, במפלגתו של בנט מבקשים שיעמוד בראשות הכנסת לא פרלמנטר רגיל, אלא דמות בכירה יותר. בהקשר זה עלה שמו של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, ויש בביחד מי שסבור שהוא יכול להיות מועמד מוסכם גם על ליברמן וגם על מנסור עבאס.