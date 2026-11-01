בינתיים, בגוש השינוי יש חוסר הסכמה על מועמד לתפקיד יו"ר הכנסת. בסיעות מקיימים התייעצויות, כשכל אחד מהצדדים מושך לכיוון אחר. איזנקוט מעוניין למנות מטעמו את ח"כ אורית פרקש הכהן, ואילו ליברמן מעוניין בח"כ המקורב אליו עודד פורר. למרות זאת, במפלגתו של בנט מבקשים שיעמוד בראשות הכנסת לא פרלמנטר רגיל, אלא דמות בכירה יותר. בהקשר זה עלה שמו של יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, ויש בביחד מי שסבור שהוא יכול להיות מועמד מוסכם גם על ליברמן וגם על מנסור עבאס.