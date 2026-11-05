בשבוע הבא צפוי יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט להתחיל בניסיון הבלתי אפשרי כמעט – להרכיב את הממשלה הבאה ולבנות קואליציה. איזנקוט השיג 67 ממליצים לעומת 46 ליו"ר הליכוד בנימין נתניהו, אבל נשיא המדינה עדיין לא הכריז רשמית כי יטיל עליו את המנדט. ההכרזה על הטלת המנדט צפויה ביום ראשון, ואז יחל המשא ומתן הקואליציוני בין מפלגות הגוש, ובעיקר בין איזנקוט לשותפות פוטנציאליות אחרות שאינן מתוך הגוש.

הצהרת הרצוג בתום מצעד הממליצים ( צילום: גיל יוחנן )





המשא ומתן יתנהל במלון דן אכדיה בהרצליה, כאשר בשלב הראשון מעוניין איזנקוט להגיע להסכמים קואליציוניים עם ראשי הגוש - יו"ר ביחד נפתלי בנט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. אז מה האפשרויות העומדות בפני איזנקוט להרכיב ממשלה, ומה הסיכויים לכל אחד מהתסריטים?

1. ממשלת מיעוט עם יהדות התורה ותמיכה מבחוץ של רע"מ

זו ממשלה שבנויה גם על שותפות של חרדים (מבפנים) ושל רע"מ (מבחוץ), ולכאורה מאפשרת רוב של 63 מנדטים, כולל הקולות של 8 הח"כים של רע"מ מבחוץ. מבחינת איזנקוט מדובר בממשלה שיכולה לתת לו אוויר לנשימה כדי לייצב ולהרחיב אותה בהמשך, אולי עם הצטרפות של ש"ס ברגע שנתניהו כבר לא על הגה השלטון.

מדובר בממשלה שיכולה לקבל יותר לגיטימציה ציבורית מאחר והיא לא נשענת רק על מפלגה ערבית מבחוץ אלא משתפת גם מפלגה חרדית מבפנים. ליברמן הטיל וטו על שותפות עם מפלגה ערבית, אבל כבר לא נשמע נחרץ נגד שותפות עם החרדים, והשבוע כבר לא שלל שיתוף פעולה עם יהדות התורה או ש"ס. השאלה המרכזית היא מה עושים עם הבטחת הבחירות הברורה של גוש השינוי להעביר חוק גיוס אמיתי ולא חוק השתמטות, כמו שניסתה הקואליציה היוצאת להעביר.

הסיכוי לתרחיש: בינוני-נמוך

גלריה כינוס ראשי מפלגות השינוי השבוע

2. ממשלת מיעוט של 48 מנדטים – תוך התחייבות להרחיבה

איזנקוט החליט לפתוח את המו"מ הקואליציוני עם שלוש מפלגות הגוש, ולהגיע עם כולם להסכמים קואליציוניים או אפילו למתווה ראשוני להקמת ממשלה צרה של 48 מנדטים. מאחר שבנט וליברמן אינם תומכים בהקמת ממשלת מיעוט, צפוי איזנקוט להתחייב כי מדובר במהלך דו-שלבי: הקמת ממשלת מיעוט מתוך מטרה להרחיב אותה בהמשך.

במקרה כזה, אם בכלל ליברמן ייתן אור ירוק למהלך שלל מכל וכל, מדובר בהימור עצום מבחינת איזנקוט, מאחר שממשלת מיעוט שרחוקה מאוד ממספר הקסם של 61 מנדטים – יכולה ליפול מהר בכנסת. גם היכולת של איזנקוט לתמרן בין הערבים והחרדים שיתמכו בה מבחוץ תהיה מוגבלת מאוד. הנחת העבודה היא, כי לאחר שתושבע ממשלת מיעוט נתניהו כבר לא יהיה בתפקידו ומנופי הלחץ שלו על החרדים, כולל ש"ס, יהיו עצימים פחות. אולי על זה בונה איזנקוט.

הסיכוי לתרחיש: נמוך

3. ממשלת אחדות

אף אחד מהגושים לא מראה בשלב הזה של המשא ומתן רצון אמיתי להקים ממשלת אחדות, ועוד לא הגענו לדבר על שאלת מיליון הדולר: האם רוטציה בראשות הממשלה, ומי ראשון? ח"כ אורית פרקש הכהן ממפלגתו של איזנקוט נשאלה על כך בבית הנשיא וענתה כי נתניהו "הוביל לפילוג ושיסוי", ח"כ מירב כהן מביחד הזכירה את המשל המפורסם ואמרה כי "עם עקרבים לא עושים עסקים", ואילו השרה מירי רגב דווקא קראה לאחדות, אבל "בלי תומכי טרור", ותוך שהיא מכנה את הגוש הנגדי "גוש האסון".

"איזנקוט משוכנע שיצליח להזיז את נתניהו" ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit, Jewel SAMAD / AFP )

בשיחות סגורות אומר איזנקוט כי הוא משוכנע שיצליח להרכיב ממשלה כדי להזיז את נתניהו, ואין לו כוונה לבזבז את הזמן שיש לו על הקמת ממשלת אחדות ושיחות סרק. גם ראש האופוזיציה יאיר לפיד טען כי לנוכח הקמפיין של נתניהו והליכוד נגד תוצאות הבחירות – לא ניתן בכלל לנהל איתם משא ומתן על אחדות. ההערכה היא שבסבב הראשון של המשא ומתן הקואליציוני יתמקד איזנקוט במיצוי האפשרויות להקמת ממשלה כדי להזיז את נתניהו, ולא כדי לשבת איתו.

יחד עם זאת, למשא ומתן קואליציוני יש לפעמים דינמיקה לא צפויה. אם נתניהו יעריך כי פניו של איזנקוט לממשלה עם החרדים, ככל הנראה עם יהדות התורה, ייתכן שיחשוב שממשלה כזו יכולה לשרוד זמן רב. במקרה כזה הוא עשוי להתרכך ולהסכים לממשלת אחדות ברוטציה. כזכור, ישנו תסריט חצי-דמיוני שקיים בשיח הפוליטי: נתניהו יכהן שנתיים בראשות הממשלה ואז יתמנה בתמיכת כל הצדדים לתפקיד נשיא המדינה – ואז איזנקוט יחליף אותו בתפקיד ראש הממשלה. מבחינת נתניהו, הוא מקבל גם את ראשות הממשלה וגם הנשיאות. מבחינת גוש השינוי: פרישה מוסכמת של נתניהו עם תאריך מדויק. אבל כל זה, בינתיים, תאורטי בלבד - ואיש מהצדדים לא הביע תמיכה בכך.

הסיכוי לתרחיש, לפחות בשלב זה: נמוך-קלוש

4. איזנקוט לא מצליח להרכיב ממשלה

איזנקוט מקבל 28 ימים להרכבת ממשלה, מבקש ארכה של 14 ימים נוספים, מנסה את כל האפשרויות שיש לו על לוח השחמט להרכיב ממשלה - אבל לא מצליח להגיע לנשיא המדינה עם שתי מילות הקסם "עלה בידי".

בשל התרחישים המסובכים שהוצגו כאן נראה כי התרחיש הזה על פניו הוא הריאלי ביותר, לאחר שמדינת ישראל נקלעה שוב לפלונטר פוליטי שאיש לא יודע איך יוצאים ממנו. אם איזנקוט אכן ייכשל במשימה, המנדט צפוי לעבור לראש הממשלה נתניהו, שיפתח את המשא ומתן בתנאים גרועים יותר מאלה שיש לאיזנקוט.