תשעה תושבים נהרגו, 178 נפצעו, 160 בניינים נפגעו, 22 מהם נדרשו להריסה מיידית: ביוזמת ראש העיר בת ים צביקה ברוט, ששימש גם כ מנהל הקמפיין של הליכוד בבחירות , הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה בסך 250 מיליון שקל נגד הרפובליקה האיסלאמית בגין הנזקים שנגרמו לעיר במבצע "עם כלביא" . התביעה נכתבה בעברית ותורגמה לפרסית. את כתב התביעה ניסח והגיש צוות משפטנים בינלאומי בהובלת ארגון "שורת הדין", בראשות עו"ד ניצנה דרשן-לייטנר.

רגע מסירת כתב התביעה לנציג האיראני: "בשם התושבים שהרגתם"





על פי החוק הישראלי, כדי לקדם את ההליך בבית המשפט יש להוכיח שנציג רשמי של הנתבעים קיבל את כתב התביעה, או לפחות קיבל הזדמנות לקרוא אותו. לכן, ברוט ופמלייתו, שפעלו בתיאום עם נציגי הממשלה, הממשל האמריקני וגורמי ביטחון, מסרו את כתב התביעה בשבוע שעבר במנהטן למזכיר הראשון במשלחת האיראנית לאו"ם. הם המתינו במגדל משרדים סמוך למטה האו"ם, "תצפיתנים" נפרסו באזור, והאופרציה כללה ארבעה חודשים של הכנות.

בהכנות לאופרציה הוכנו קלסתרונים של נציגים איראנים בכירים באו"ם כדי לזהותם ברחוב, נאסף מידע על תנועותיהם, ובעזרת סייענים מקומיים מופו המסלולים שבהם הם עוברים בדרך כלל. הצוות בחר לפעול בשטח נייטרלי, משום שהשגרירות האיראנית נחשבת שטח ריבוני של איראן ולראש העיר הישראלי אסור להיכנס אליה.

התצפיתנים זיהו את הנציג יוצא מבניין, וברוט והפמלייה הלכו בעקבותיו. הנציג עצר ברמזור והצוות ניגש אליו. ברוט הציג את עצמו, והנציג השיב שהוא דיפלומט ושאסור לו ליצור קשר, ולאחר מכן ניסה להתעלם מהם ולהתרחק. במשך כמה דקות הלכו חברי הצוות אחריו ברחובות מנהטן, עד שהקריאו לו את תוכן כתב התביעה.

כאמור, בת ים נפגעה משמעותית במבצע "עם כלביא" ביוני 2025: 160 בניינים נפגעו, 22 מהם נדרשו להריסה מיידית, תשעה תושבים נהרגו ו-178 נפצעו. אלפים נותרו ללא בית, והעירייה סיפקה להם דיור חלופי. במסגרת מאמצי השיקום של העירייה גיבש ברוט בשנה האחרונה צוות משפטנים לצורך התביעה.

זירת הרס מפגיעה ישירה של טיל איראני בבת ים, יוני אשתקד ( צילום: AP/Ohad Zwigenberg )

כעת, לאיראן יש 60 יום להגיב לכתב התביעה. אם לא תעשה זאת, וזה התרחיש הצפוי, העירייה תוכל לבקש פסק דין בהיעדר הגנה. השאלה המרכזית היא איך ייגבה הסכום.

בעירייה מכוונים לכספי קצא"א , חברת קו צינור הנפט אילת-אשקלון: בוררות בינלאומית חייבה את ישראל, עוד בימי שלטון השאה לפני המהפכה האיסלאמית, לשלם לאיראן כ-1.1 מיליארד דולר על חלקה בקו. ישראל מסרבת להעביר את הכסף בשל האיסור על מסחר עם אויב. אם התביעה תתקבל, בבת ים מקווים שחלק מהסכום יופנה לעיר.

ברוט, שעמד כאמור בראש הקמפיין של נתניהו, קיבל ממנו אור ירוק למהלך, כמו גם ממשרד החוץ, המל"ל, משרד המשפטים וגורמים במערכת הביטחון. בעבר התנגד הייעוץ המשפטי לממשלה לחילוט כספי קצא"א, אך לפי גורמים המעורבים בנושא ההתנגדות הוסרה. עוד נודע כי בעבר השתמשה המדינה בחשאי בחלק מכספי קצא"א למימון גדר ההפרדה. בעיריית בת ים קראו למבצע המסירה של כתב התביעה "חשבון פתוח".