כשבוע לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע במפתיע על הפסקת הסיוע הביטחוני לישראל עד סוף השנה, ynet ו"ידיעות אחרונות" חושף פרטים חדשים על מזכר ההבנות הביטחוני שנרקם בין ישראל לארה"ב. בשורה התחתונה: הסיוע הביטחוני האמריקני לישראל לא ייגמר מיד אך יצומצם בחצי ויסתיים תוך חמש שנים. עם זאת, הסכום שארה"ב תקצה לפיתוח מערכות הגנה אוויריות יגדל מחצי מיליארד דולר לסכום לא ידוע.

מה סוכם? טראמפ ונתניהו ( Evan Vucci, AP Photo/Evan Vucci )

המטרה היא להגיע להסכם חדש עד סוף השנה הנוכחית ועוד לפני השבעת הקונגרס החדש בינואר. את המשא ומתן מנהלים נציגים משתי המדינות: מהצד האמריקני צוותים מטעמו של מזכיר המדינה מרקו רוביו, ומהצד הישראלי נציגי משרד הביטחון ושגרירות ישראל בוושינגטון.

הצוותים הישראלים היו בהלם מההצהרה של טראמפ על הפסקת הסיוע עד סוף השנה הנוכחית ולא הבינו אותה. גורם ישראלי בכיר העריך שטראמפ אמר שהסיוע ייפסק עד סוף השנה אך ורק משיקולים פוליטיים פנימיים, כדי לנסות לעזור ביום הבחירות למועמד הרפובליקני במישיגן שהפסיד בסופו של דבר למתמודד האנטי-ישראלי עבדול אל-סייד, ולא מתוך הבנה של הפרטים בהסכם המתגבש. ה"עזרה" של טראמפ כאמור לא הועילה בדבר.

אבל טראמפ לא באמת התכוון לעצירה מיידית. למרות זאת נוצר רושם שגוי וסוג של סחף שהסיוע עומד להסתיים. אבל האמת היא שארה"ב לא אמורה להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל אלא רק בצורה מדורגת שתתפרס על פני חמש שנים. בסך הכל יצומצם הסיוע הצבאי בחצי: מ-3.3 מיליארד בשנה למשך עשר שנים, לסכום דומה למשך חמש שנים - ואז הוא מתוכנן להיפסק לחלוטין. דהיינו מ-33 מיליארד ל-16.5 מיליארד דולר שכאמור יתפרסו על פני 5 שנים - שממילא יתחילו אחרי 2028. עד אותה שנה עומד בתוקף ההסכם הקודם.

איך נראה הסיוע הצבאי? מתוך 3.8 מיליארד דולר שישראל קיבלה בשנה – 3.3 מיליארד הוקצו למימון צבאי זר ("FMF - Foreign Military Financing"). כסף זה מיועד לרכישת נשק, ציוד צבאי, מטוסי קרב, מסוקים ותחמושת המיוצרים על ידי חברות ביטחוניות בארה"ב. בעבר הותר לישראל להמיר חלק מהסכום הזה לשקלים לצורך רכש בישראל. החלק השני בסיוע עמד על 500 מיליון דולר בשנה - שיתוף פעולה בהגנה מפני טילים. תקציב זה מוקצה ייעודית למחקר, פיתוח וייצור משותף של מערכות הגנה אקטיביות מפני טילים ורקטות, בהן: כיפת ברזל, קלע דוד ומערכת חץ. במגעים בין המדינות מסתמן שהסכום הזה יעלה כי האתגרים מול איום הרחפנים והטילים רק גדלים ומחייבים מחקר ופיתוח משותף לטובת שתי המדינות.

בכיר ישראלי שמעורה בפרטים הבהיר שבקונגרס יש מי שמתנגדים להורדת הסיוע לישראל מסיבה פשוטה ותועלתנית: זה יפגע בתעשייה האמריקאית במדינות שלהם. לאחר הצהרת נתניהו על רצונו לסיים את הסיוע הצבאי סנאטורים פנו לגורמים ישראלים ושאלו: השתגעתם? בכיר ישראלי אמר: "אנחנו עוברים כאן ממודל של סיוע למודל של שותפות. צריך לזכור שהסיוע הביטחוני נשאר ברובו באמריקה ותורם לכלכלה האמריקאית. קיצוץ שלו יפגע גם בתעשיות האמריקאיות ויחייב התאמות".

באשר למזכר ההבנות החדש שיקבע שהסיוע הצבאי לישראל יצומצם בחצי ויסתיים בעוד חמש שנים - הוא כאמור יובא לאישור הקונגרס הנוכחי עד דצמבר 2026. לפי הערכות הוא יאושר. אך הבעיה תהיה מה יקרה עם הקונגרס החדש. בישראל חוששים שהוא יערים קשיים ויעכב את העברת הסיוע הצבאי עד 2028 לפי מזכר ההבנות הביטחוני הקודם וגם לפי החדש שייכנס לתוקף אחרי 2028. זה יהיה אתגר גדול כי הקונגרס מאשר את חבילות הסיוע כל שנה.