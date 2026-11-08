אם כך, ישאלו את עצמם ההורים המודאגים, איך ייתכן שכל כך הרבה נעשה - וההתעללות עדיין כאן, ובגדול?

אולי דווקא מכיוון שכל כך הרבה משאבים הושקעו בעיסוק במצלמות, בלי לחזק את התשתית החשובה באמת. נכון, המצלמות הן אלה שאפשרו לגבש את כתב האישום המפורט בגן "לוצ'יק", אך למרבה הזוועה הן לא סייעו ולו במעט במניעת המקרים הללו. מי שבזכותה החלה החקירה היתה מדריכה מחליפה שהבחינה באירוע חריג והתלוננה בעקבות כך למשטרה. אישה בשר ודם, עם עין ביקורתית ויושרה פנימית.